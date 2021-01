Dr. Máximo Ravenna, el hombre que dejó un legado en nutrición y cambió el método para hacer dietas

Compartí las noticias de Palermo











Buenos Aires, enero 2021 – El Dr. Máximo Ravenna fue un hombre que marcó una importante revolución en lo que respecta a nutrición, dietas y consumo de alimentos. Fue un pionero gracias a varias premisas que manejaba para que la gente pudiera tener un descenso de peso importante, saludable y que se pudiera mantener en el tiempo. Algunas de las premisas mas destacables que aplicaba en su sistema fueron las siguientes:

Quitar harinas de las dietas, consideraba que eran adictivas

No estaba a favor de las cirugías, pastillas ni batidos. Empoderaba a sus pacientes afirmándoles que solos podían lograrlo.

Hablaba del ayuno intermitente, cuando nadie consideraba los múltiples beneficios de este estilo de alimentación

Hablaba del vínculo adictico con la comida y de los excesos innecesarios

Remarcaba que la comida no tenía que ser el centro de la vida de nadie

Fue pionero en imponer los grupos interdisciplinarios y tratamiento grupal conductual de la obesidad.

Creo AFA, actividad física adaptada al paciente con obesidad y sus comorbilidades

Se enfrentó a la SAN, sociedad argentina de nutrición que basa la pirámide nutricional en harinas y cereales.

Afirmaba que todo pasaba por la cabeza, que cualquier persona podía cambiar su destino y su realidad.

Era un creyente de que con ayuda terapéutica cualquiera podía lograr un importante descenso de peso.

Consideraba que los batidos no podían reemplazar la comida real.

Ravenna dedicó gran parte de su vida al estudio de la obesidad y los desordenes alimentarios. Fue considerado una eminencia por integrar organismos nacionales e internacionales dedicados al estudio y tratamiento del trastorno de la obesidad. Creó el centro Ravenna, que cuenta con más de 27 años de trayectoria en tratamientos contra la obesidad, con mas de 100.000 pacientes en todo el mundo. En Argentina cuenta con 6 sedes, una en Montevideo.

Centro Ravenna

https://www.maximoravenna.com/

https://www.instagram.com/ravenna.ok/

Tweets by Ravennaok

https://www.facebook.com/Ravenna.ok/