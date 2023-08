Puente Pacífico, Santa Fe y Juan B. Justo.

El Puente Pacífico es un puente ferroviario de Ciudad de Buenos Aires, emplazado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo, dentro del barrio de Palermo. Por sus vías cruza el Ferrocarril General San Martín.



Se trata de una zona residencial densamente poblada, además de un importante nodo de transporte. Por allí pasan numerosas líneas de colectivos, comienza el Metrobus Juan B. Justo, pasa la línea D de subterráneo y se detiene el Ferrocarril San Martín en la estación elevada Palermo, ubicada inmediatamente después del puente ferroviario.

En Juan B. Justo y Santa Fé, a pocas cuadras de la Plaza Italia, del Zoológico y del Botánico, Palermo tiene un enclave que no es ni chicha ni limonada. No es cool. Nada tiene que ver con Soho. La gente camina ajetreada. No parece Palermo. Mucho más se parece a Constitución u Once.

Está rodeado de kioscos desvencijados, de bares que ofrecen combos de panchos por tres pesos, paradas de colectivos total y absolutamente desordenadas. Se trata de la Estación Pacífico del Ferrocarril General San Martín. Es un típico lugar de tránsito, de re circulación y re direccionamiento de tránsito de pasajeros. Y al igual que otras estaciones y alrededores presenta un aspecto netamente tétrico. Poco falta que a la vera de las vías comiencen a formarse “villas miseria” como si las hay un poco más adelante, allá cerca de la Estación La Paternal.

Es que el Ferrocarril San Martín comunica desde Retiro, y pasando por Pacífico, a la Ciudad de Buenos Aires con los municipios urbanos como Tres de Febrero, Morón, San Miguel, José C. Paz y Pilar. Desde allí vienen a la Capital y vuelven decenas de miles de trabajadores por día. En Pacífico suben o bajan casi la misma cantidad de personas que lo hace en Retiro. Y sin embargo, las facilidades existentes, sea desde la calle como en el andén mismo, son más que deficitarias. Si las de Retiro son tristes, las de Pacífico son sencillamente lamentables.

Pero comencemos por el nombre. Una de las primeras preguntas que habría que hacerse es, ¿por qué si la estación del subte D que está abajo se llama correctamente Palermo, la de tren, arriba del poco coqueto terraplén se llama Pacífico? Bueno, pocos saben que en octubre de 1882 se constituyó en Londres (recordemos que los ferrocarriles alguna vez fueron ingleses) la Compañía Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Al comienzo tenía la concesión entre Mercedes y Villa Mercedes. Pero luego se autorizó a la compañía a llegar a Buenos Aires.

En 1988 se inauguró el tramo Mercedes-Palermo, y las únicas estaciones intermedias fueron Caseros y Muñiz. Hoy llegan a 25 en total. Igualmente, Mercedes y Villa Mercedes quedan también lejos del Pacífico. Pero quizás para los fundadores de la línea existió alguna vez el sueño de llevar el tren hasta allí. Y eso provocó que el término Pacífico quedara entre nosotros. A los costados de la Estación existen los arcos del viaducto, los terrenos y los galpones adyacentes. Estos edificios pertenecen al Organismo nacional Administrador de Bienes del estado (ONABE, otro curro más) y la concesión fue adjudicada a Arcos del Gourmet por “licitación pública” hace tres años.

En ese predio se organizan eventos super fashion que están a la altura de Palermo. Pero si uno da vuelta la esquina, y sube por las escaleras que llevan al andén, todo parece indicar que uno entró en el túnel del tiempo. Allí multitudes viajan en condiciones infrahumanas. Los servicios son deplorables. En fin, nada diferente a los otros servicios de ferrocarriles que escuchamos todos los días, del cual el Roca es un caso emblemático, solo emblemático.

Reciclar este punto neurálgico es una de las tareas pendientes que nuestras autoridades tienen. Ni que hablar de mejorar el transporte. A menos que queramos atraer al turismo a constatar lo que “el viento se llevó” en la Argentina, como se hacen con los asados en las villas. No es el caso de Pacífico. Porque , aunque ustedes no lo crean, Pacífico está en Palermo. Y no es un juego de palabras.

Fue construido por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, de ahí su nombre, como parte de la extensión del servicio ferroviario hasta Retiro. Debido a que ya por entonces esa zona, aledaña a los Bosques de Palermo y el hipódromo, era altamente transitada, la empresa decidió construir el trazado en altura para evitar los cruces a nivel. Como resultado de esto se construyeron varios puentes y paseos bajo las vías como el Paseo de la Infanta. El Puente Pacífico forma parte de esa obra, sin ser el puente más grande del recorrido, pero sí el más significativo por su ubicación.

El puente le da nombre a esta zona del barrio de Palermo constituyéndola como un sub-barrio.

Esta subzona abarca a lo largo de la Avenida Santa Fe desde Plaza Italia, el cruce con la Avenida Juan B. Justo y ciertas partes de la Avenida Luis María Campos.

A causa de la limitada capacidad que tuvo durante años el entubamiento del Arroyo Maldonado que corre bajo la Avenida Juan B. Justo, esta zona era propensa a inundarse en días de tormentas y caída fuerte de precipitaciones.

El 17 de marzo de 1888 se habilitó la extensión desde Mercedes hasta Buenos Aires, construyéndose la terminal en la intersección de las actuales avenidas Santa Fe y Juan B. Justo, es decir, el ramal nacía allí, y no en Retiro como lo hace ahora.

Para 1901 se acordó la concesión que permitía la construcción del tramo Palermo-Retiro, y en 1909 se consolida la Estación Palermo,como es la actual. Años más tarde se finaliza el terraplén y el viaducto que conducía a la nueva terminal: la estación Retiro, cuyas instalaciones fueron libradas al público el 7 de julio de 1912. Esta cabecera fue inaugurada con carácter de provisoria aunque continuó siendo la misma hasta nuestros días.

En 1908 el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico adquirió para oficinas parte de un edificio en la Calle Florida, en el centro de Buenos Aires. Como resultado, el lugar se denominó popularmente Edificio Pacífico, posteriormente remodelado y convertido en 1990 en el conocido centro comercial Galerías Pacífico.

En 1948, con la nacionalización de los ferrocarriles, pasó a llamarse General San Martín, que es el mismo nombre que hoy lo hace conocido. Desde ese entonces un sin fin de modificaciones se han hecho. Para bien o para mal. En los años 90 hubo clausuras de ramales y desde el 2000 en adelante un intento de restablecer algunos de ellos. Pero sin duda, el «San Martín» que nace Retiro y surca Palermo pasando por la transitada Avenida Santa Fe.

La nueva obra

Proyecto e Inspección de estructuras ferroviarias: Ampliación del puente ferroviario Pacífico. Se ejecutaron dos nuevos tramos metálicos de puentes, un nuevo sistema de columnas y nuevo estribo de sostenimiento de terraplén con el fin de ampliar la capacidad vial de la Avenida Santa Fe

La Estación Palermo

Palermo es una importante estación ferroviaria del barrio homónimo de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte del servicio suburbano prestado por la Línea San Martín, que conecta a la ciudad con la zona norte del oeste del Gran Buenos Aires.

Esta estación es la anterior la terminal y se encuentra en una zona altamente transitada por varios motivos. En primer lugar es un importante nodo de transporte, en donde se encuentran varias líneas de colectivos y la estación Palermo de la línea D de subterráneos.

Pero además se trata de una zona con gran movimiento propio a nivel recreativo, cultural y residencial por las características del barrio. El Parque 3 de Febrero, la Plaza Italia, el Zoológico, el Jardín Japonés y el predio de La Rural (donde suele desarrollarse la Feria del Libro) se encuentran a pocos metros de la estación, al igual que Plaza Serrano. Las torres residenciales abundan en todo el barrio.

En la entrada a la estación se encuentra una boca de acceso a la estación Palermo de la línea D de subterráneos. A pocos metros se encuentra también la estación Pacífico del sistema Metrobús. Se deben tener en cuenta además las varias paradas convencionales de líneas de colectivos en las inmediaciones de la estación.

Adicionalmente a menos de 9 cuadras se encuentra la estación Ministro Carranza de la Línea Mitre, a la cual se puede llegar en subterráneo.

Según estimaciones, 120.000 pasajeros se verán beneficiados diariamente con esta nueva obra, ya que se mejorará la calidad en la espera, se agilizará la movilidad intermodal entre los diferentes transportes públicos y se reordenará el tránsito sobre la avenida Santa Fe.