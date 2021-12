Polo: se define el 128° Abierto Argentino de Polo HSBC: La Dolfina Saudi vs. La Natividad

Con enorme expectativa se espera para el sábado 11/12, en la mítica cancha 1 de Palermo, la definición del 128° Abierto Argentino de Polo HSBC, máximo certamen mundial de interclubes en el que participaron de 10 equipos de entre 28 y 39 goles de handicap conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 8 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

Se enfrentarán a partir de las 17.00, el campeón defensor La Dolfina Saudi P. T, que defenderá sus ocho títulos consecutivos, ante el sorprendente conjunto de La Natividad, reciente ganador del 128° Abierto de Polo RUS del Hurlingham Club.

¡SERÁ UN GRAN DUELO ENTRE TÍO ADOLFITO Y SUS SOBRINOS JETA Y BARTO!

LOS NÚMEROS

Para los de Cañuelas será su 21° final (hasta ahora ganó 14 y cayó en 6) en 22 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En tanto, la organización creada por el “Lolo” Castagnola, jugará su primer final del Abierto Argentino de Polo.

En la faz individual, entre los cuatro jugadores de La Dolfina acumulan 26 títulos (17 Cambiaso y 9 Stirling); mientras que para Fran Elizalde y Ale Muzzio –que jugará en lugar de Diego Cavanagh–, será su primera final. En cambio, por el lado del conjunto verdiblanco, ninguno de sus integrantes lograron la gloria de ganar el Abierto de Palermo: Jeta y Barto disputará su primer partido decisivo, mientras que el sudafricano Nachi du Plessi tendrá su segunda chance (en 2014 la jugó para Ellerstina, en reemplazo de Mariano Aguerre), en tanto que para Polito Pieres será su sexta final (Alegría 2013, Ellerstina 15, 16, 17 y 19).

Los equipos finalistas:

16.30 – Cancha 1 – Copa HSBC

La Dolfina Saudi P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10, Francisco Elizalde 9, David Stirling (h) 10 y Alejandro Muzzio 8. Total: 37.

La Natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo Pieres 9, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 36.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Pascual.

AAP LIVE

Si estás fuera de Latinoamérica, suscribite ingresando a live.aapolo.com y podrás ver en vivo y en directo los partidos, desde cualquier dispositivo y de una forma distinta e interactiva.

En tanto, en Argentina y Latinoamérica los partidos se transmitirán en vivo en la plataforma Star +.

Los restantes equipos que participaron:

RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, Guillermo Caset (h) 10, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Nero 10. Total: 39.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Alfredo Cappella 8. Total: 37.

La Ensenada Brubank: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 8, Juan M. Zubía 8 y Jerónimo del Carril 8. Total: 33.

La Dolfina Brava P. T.: Guillermo Terrera (h) 9, Adolfo Cambiaso (n) 8, Tomás Panelo 6 y Alejo Taranco 8. Total: 31.

La Irenita P. T.: Santiago Loza 8, Segundo Bocchino 7, Ignacio Toccalino 8 e Isidro Strada 8. Total: 31.

Alegría Fish Creek: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Clemente Zavaleta (n) 7, Joaquín Pittaluga 7 y Bautista Bayugar 8.Total: 30.

Chapaleufú: Rufino Bensadón 7, Juan M. Zavaleta (h) 8, Julián de Lusarreta 7 y Felipe Dabas 7. Total: 29.

Alegría Standard Wealth: Agustín Merlos 7, Pedro Zacharías 7, Tomás García del Río 7 y Frederick Mannix (h) 7. Total: 28.

