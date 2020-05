Plaza Armenia, hacer turismo urbano todo el año.

Spread the love











El nombre «Inmigrantes de Armenia» fue elegido en homenaje a los refugiados armenios que llegaron a nuestro país a comienzos del siglo XX, escapándose del genocidio cometido por el Estado turco entre los años 1915 y 1923. La ex plaza Palermo Viejo, rebautizada el año pasado como «Inmigrantes de Armenia» en homenaje a los refugiados que llegaron al país a comienzos del siglo XX, fue inaugurada en 1979 bajo la gobernación de Osvaldo Cacciatore. Anteriormente funcionaba allí el gasoducto más grande de Buenos Aires, que fue desmantelado por razones de seguridad y también porque desvalorizaba las propiedades de los alrededores.

Plaza Armenia está solamente a cuatro cuadras de Plaza Serrano, ambas ubicadas en lo que hoy en día se conoce como «Palermo Sohoâ». Esta plaza está delimitada por las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia. En comparación con Plaza Serrano, esta es una plaza mucho más grande, con más espacio verde para dar vueltas, y muchos juegos para los chicos. Tiene una historia particular, ya que en los años 50 pasaba un gasoducto por este lugar. Por suerte fue desmantelado por razones de seguridad. A raíz del desarrollo inmobiliario de Palermo Soho, la llegada de bares y restaurantes, y el crecimiento de su feria artesanal, la plaza Armenia se convirtió en un ícono de la zona, punto de encuentro de turistas y vecinos. Sin embargo, el paso de los años y la falta de reformas profundas atentaron contra su estado: veredas rotas, falta de iluminación y escasa vegetación son algunos de los problemas que presenta el espacio verde.

En el origen de esta plaza, por los años 50 y 60 funcionaba aquí el gasoducto más grande de Buenos Aires, ocupando casi toda la manzana, con cinco pisos de alto de su tanque. Fue desmantelado por razones de seguridad y se construyó una plaza llamada entonces Campaña del desierto, hasta que en 1998 se le dio el nombre de Palermo Viejo.

Es una zona que reúne varias colectividades, Armenia, Judía, Hindú, Cristiana. Habiendo tanto iglesias como colegios que las representan.

Los sábados por la mañana funciona sobre la calle Nicaragua, entre Armenia y Malabia, una feria de alimentos frescos, frutas, verduras, quesos, fiambres, pescados, panificados, dulces. Sobre Malabia y Costa Rica funciona los fines de semana una feria de ropa y artesanías.

– La Feria

Durante los fines de semana funciona sobre la calle Malabia y Costa Rica una feria de artesanos en la plaza. Si bien la feria no es muy grande, esta buena para darse una vuelta, se pueden encontrar cosas de casa como adornos, platos decorativos, plantas, y también mochilas, accesorios y ropa.

La Feria «Plaza Palermo Viejo» abre sus puestos todos los sábados, domingos y feriados en el horario de 10 a 20 Hs.

La plaza ofrece distintas actividades especialmente para los niños. No solo hay dos lugares bastante amplios con juegos de todo tipo, si no que también hay actividades programadas durante los fines de semana. Cuando estuve yo estaban haciendo un taller de pintura para lo más pequeños, y también había shows en vivo de payasos. Es una plaza ideal para traer a los chicos porque con tanto para hacer no se van a aburrir.

A lo largo de Plaza Armenia esta lleno de restaurantes y bares para sentarse a comer o tomar algo. Hay mucha diversidad en la oferta, así que ya sea para desayuno, almuerzo, merienda o cena: algo hay seguro en Plaza Armenia. También es IDEAL para ir un día con clima agradable, ya que todos los lugares tienen terraza que da a la plaza, y se genera un clima hermoso.

Historia del por que de Plaza Armenia

Cabe decir que cada 24 de abril se recuerda al millón y medio de armenios masacrados por la Turquía Otomana, la fecha simboliza la decapitación estructural del pueblo armenio. Por lo cual se dispuso, por Ley Nacional N° 26.199 y de la Ciudad N° 2058, que el 24 de abril se conmemora el «Día de acción por la tolerancia y el respeto a los pueblos» en homenaje al pueblo armenio por el genocidio sufrido entre 1915 y 1923.

La plaza «Palermo Viejo» ahora se llama «Inmigrantes de Armenia»

El Lunes 11 de agosto de 2014, En un acto encabezado ayer por el vicepresidente 1 º de la Legislatura de la Ciudad, Cristian Ritondo, se concretó el cambio de nombre de la plaza «Palermo Viejo», ubicada en las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia, por plaza «Inmigrantes de Armenia», iniciativa aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña.

Participaron del acto el Presidente de la República de Armenia, Serzh Sargsyan; el Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el Director Gral. de Colectividades, Julio Croci; la Ministra de la Diáspora, Hranush Hakobyan; la Diputada de la Ciudad, Lía Rueda; el Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 14, Maximiliano Corach; los comuneros María Amelia Alonso, Julio Figueroa y Paula Herrera, y el presidente del Club Deportivo Armenio, Noray Nakis.

También asistieron los diputados de la Ciudad, Carmen Polledo, Daniel Presti, Juan Pablo Arenaza, Gabriela Seijo, Virginia González Gass y Edgardo Form, entre otros.

Popularmente esta plaza ya era conocida como»Plaza Armenia» debido a la importante presencia de la comunidad en la zona. El nombre «Inmigrantes de Armenia» fue elegido en homenaje a los refugiados armenios que llegaron a nuestro país a comienzos del siglo XX, escapándose del genocidio cometido por el Estado turco entre los años 1915 y 1923.