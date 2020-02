Palermo Soho. Un barrio de moda. Un barrio para hacer turismo.

Palermo Soho. Palermo Viejo. Barrio de Palermo. Los años pasan y la tendencia se mantiene: Palermo es y seguirá siendo todavía el corazón de Buenos Aires por que está en el centro y es el más grande.









Palermo Soho es la denominación no oficial de una zona del barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires delimitads por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, aunque en inmediaciones a esta última se superpone con los también difusos Palermo Pacífico y Palermo Botánico.

Ya nadie pone en duda que Palermo es súper, requeterecontra cool. Además de las Cañitas se fueron sumando luego Hollywood, Soho, Madison o Palermo Vip, Bronx, y vamos por más. Caminando por sus calles no solo pudimos ver a Robert Duval, Francis Ford Coppola, Mick Jagger, Barak Obama o Robert De Niro. También muchas de las chicas más requetebién del ambiente farandulero de la TV de cabotaje.

El término “Palermo Soho” surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en los años 80! la cual diseñadores de moda, artistas, vieron que los locales de Palermo se alquilaban por monedas en ese momento histórico, pero la verdad es que fué una ocurrencia del enigmático director de Palermonline Noticias Pablo Rubin, hoy Presidente de la Asociación de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, por el año 2001, 2002, como fué el invento de Palermo Bronx y de Palermo Vip, entre otros nombres.

Se le dió ese nombre para emular al Soho Neoyorquino por sus diseñadores, artistas que en los años ochenta convirtieron un ex barrio de inmigrantes, donde prosperaban casas viejas y derruidas con talleres mecánicos y casas de alquiler, fué también la cuna del Rock and Roll Argentino, por ejemplo, pasaron monstruos sagrados por «La Esquina del Sol», espacio cultural donde comenzó la movida nocturna, con los Redonditos, Sumo, Virus y Chary como vecino ilustre super especial, Santa Fé y Coronel Diaz, (no es Soho), pero si el ex departamento de Charly, hasta Nito Mestre vive en Palermo Viejo, al lado del Soho, la calle ex Canning es de vital importancia para ese nacimiento Palermitano, caminando te los podes encontrar ese espiritú de los años ochenta, luego se convirtió en los 90 el sofiticado y glamoroso Soho de Palermo. Donde Diplomáticos, Presidentes, empresarios, artistas y turistas llenan cada día esta zona del Barrio.

Palermo Soho es Palermo Viejo es una de las diversas subdivisiones del Barrio de Palermo, uno de los barrios más extensos y atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas van a sus boliches o sus restaurantes o los negocios tan fashion de moda que actualmente atraen ya a turistas del mundo entero.

Es ideal para un paseos por sus calles llenas de comercios, bares restaurantes, Teatros, centros culturales, en las que podremos encontrar viejas casonas recicladas, locales comerciales modernos que respetan las fachadas tradicionales, ferias artesanales como en la Plaza Julio Cortázar, también conocida como Placita Serrano, Es Un centro turistico lleno de restaurantes y bares que mantienen el espíritu y estructura originales pero con decoración recicladas.

Muchas galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares la cual se basó en la zona de Londres del nombre homónimo con un concepto parecido.

La capital argentina de la noche y la joda está en el Top 50 mundial

En la actualidad en varias capitales del mundo se denomina así a las zonas que agrupan artistas, moda y restaurantes de estilo.

En la zona actualmente están situados los locales más comerciales de la zona, tales como negocios de ropa de las mejores marcas, bares, pubs y un gran movimiento nocturno.

Por su enorme oferta en locales de diseño, moda, gastronomía, coctelería y cultura, además de la belleza de sus calles y arquitectura, esta zona del centro porteño sigue siendo la elegida por locales y turistas de todas las edades y gustos.

Pasan los años y la tendencia se mantiene: Palermo es y seguirá siendo todavía el corazón de Buenos Aires. Este barrio, que alguna vez fuera una de las zonas más pobres de la ciudad, es desde hace unos años el centro de un circuito que nunca duerme y donde se encuentran representadas todas las facetas de la cultura porteña.

Recientemente, la revista especializada en turismo y cultura Time Out ubicó a Palermo Soho en el puesto 41 entre los barrios más “cool” del mundo, solo superada en Latinoamérica por la Nueva Villa de Aburrá de Medellín, Colombia, el Botafogo de Río de Janeiro, Brasil, y la colonia Roma de la Ciudad de México.

¿Qué hace a Palermo tan atractivo?

Palermo es el barrio más extenso de Buenos Aires y “Soho” fue el nombre con el que bautizaron a la sección donde florecieron las tiendas de indumentaria, tanto las marcas de consumo masivo como los emprendimientos independientes con estilo de autor como Nadine Zlotogora, Pablo Ramírez ó Cecilia Gadea, los pioneros del mercado del diseño, todos los demás llegaron años despúes. La intervención de las fachadas de los locales es un distintivo de este barrio, lo que lo vuelve llamativo.

Aquí se puede encontrar una amplia variedad de restaurantes, tiendas de alimentos y mercados especializados para todos los gustos. Establecimientos reconocidos por la especialidad argentina en carnes como Don Julio o La Cabrera, rincones del Palermo tradicional como El Preferido y El Pingüino, clásicos bodegones porteños como Eros Club Social o Bellagamba. También se encuentran ofertas novedosas como Crónico o el ya muerto “El Taller”, puestos de medialunas, churros y decenas de heladerías y hamburgueserías.

El boom de las cervecerías artesanales en Buenos Aires tuvo su epicentro en Palermo y hoy se puede encontrar hasta más de una por cuadra en la zona más comercial, algunas con grandes patios internos y otros con mesas a la calle. Además bares tradicionales de todo tipo, este barrio cuenta con la mayor oferta de ‘speakeasys’, ocultos desde el exterior, como Nicky Harrison, Victoria Brown, J.W. Bradley o La Calle Bar.

Palermo Soho es también uno de los barrios con mayor oferta en entretenimiento y consumo artístico. Cuenta con un importante número de teatros, salas de conciertos, peñas folclóricas, espacios de exhibición y recreación, librerías, galerías de arte, salones de tango, discotecas y centros culturales. Además, una feria de artesanías se monta todos los fines de semana en la Plaza Armenia y no es extraño encontrarse con músicos callejeros tocando ‘a la gorra’.

“Palermo viene siendo uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad porque se fue desarrollando en las últimas décadas sin perder esa esencia de su pasado barrial, arrabalero. Se aggiornó, sumó oferta gastronómica, una vida nocturna impresionante, arte urbano, tiendas de diseño de alto nivel. Eso hizo que se fuera posicionando como uno de los barrios más anhelados por los turistas y por quienes habitamos Buenos Aires”, dijo Joaquín César, director de Comunicación y Oferta del Ente de Turismo porteño.

Su denominación «Soho» o Palermo Viejo se debe a sus características edilicias y al espíritu bohemio que se respira en sus calles y cafés. También se caracteriza por sus librerías y por sus restaurantes muy de moda en los últimos años.

El término «Palermo Soho» surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares la cual se basó en la zona de Londres del nombre homónimo con un concepto parecido.

En la actualidad en varias capitales del mundo se denomina así a las zonas que agrupan artistas, moda y restaurantes de estilo.

En la zona actualmente están situados los locales más comerciales de la zona, tales como negocios de ropa de las mejores marcas, bares, pubs y un gran movimiento nocturno.

La mayor concentración de locales se encuentra a los alrededores de la intersección de la Calle Honduras y la Calle Serrano a la altura de la Plaza Julio Cortázar o Plaza Serrano.

Jorge Luis Borges definía así este sector del barrio de Palermo, limitado por la Avenida Córdoba, Godoy Cruz, Charcas y Julián Álvarez (zona amplia). En él deben considerarse dos partes: primero, entre Dorrego y el Arroyo Maldonado, el territorio de la antigua quinta Bollini; segundo, pasando el Maldonado y hasta Scalabrini Ortiz, Villa Alvear, que su centro en la llamada placita de Serrano (y Honduras).

Esta plaza lleva ahora el nombre del escritor Julio Cortázar. La zona ha sido bautizada como Palermo Soho y sirve de sede a las tendencias en diseño de moda, muebles, objetos, multiespacios y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Uno de sus paisajes más interesantes son las calles cortadas, en las que las hileras de casas iguales son símbolo de una época y de una manera de vivir.

La zona armenia de Palermo toma como columna vertebral la calle Armenia. Allí, la Asociación Cultural Armenia, de la que nos ocupamos más detalladamente en otro capítulo, ocupa dos importantes edificios en los que cuenta con un teatro para 300 personas, bibliotecas, la redacción de dos publicaciones e instalaciones deportivas. (Armenia 1366).

En un radio de cuatro cuadras hay más de 20 instituciones de origen armenio: colegios, iglesias, centros sociales e inmobiliarias. El barrio es el centro natural de residencia de gran parte de la colectividad armenia en Argentina. Allí, se localiza el que es el templo más antiguo de la colectividad armenia en Argentina: la Iglesia Apostólica Armenia Basílica San Gregorio.

Lo mejor en cuanto a marcas «top» se encuentra en pleno Palermo Soho, en Honduras, Serrano, en Costa Rica y Armenia. En la esquina de Honduras y Armenia, por ejemplo, está La Mercería, donde es posible hallar zapatos, ropa pero lo mejor que tiene son accesorios como bijoux, sombreros y anteojos

Las chicas coparon la parada

Paradas. Cid/Kohan (Cabrera 4924) es la tienda de las actrices Celeste Cid y Paula Kohan

Zaira Nara y Florencia Salvioni, desde hace 3 años con Frany & Zoey (Gorriti 4766).

Sobre Gorriti, está Madness Clothing, el local que Candelaria Tinelli inauguró en 2014 con su amiga Tatiana Saal.

El glam de Ginebra (El Salvador 4792), firma de Micaela Tinelli

Farinelli, En el pequeño Pasaje Russel, entre Borges y Thames, está el delicioso espacio Helicia, donde la actriz Florencia Torrente y Agustina Bruzón

La actriz Marcela Kloosterboer se asoció con su prima María Pomarola y lanzaron Kloosters, zapatos y carteras basados en el respeto hacia los animales por el que Marcela ya es conocida. En Uriarte 1668.

Nicole Neumann lanzó Nikka N., en 2014. Una vistosa chaise long rosa recibe en su showroom de Humboldt 1550 (of. 111)

China by Antolín (Honduras 4665), la dupla creativa de China Suárez y la diseñadora Natalia Antolín

Las Oreiro (Honduras 4780), de Natalia y Adriana, pioneras en la variante famosas-moda.

Moda moda

Ya nadie pone en duda que Palermo es súper, requeterecontra cool. Además de las Cañitas se fueron sumando luego Hollywood, Soho, Madison, y vamos por más. Caminando por sus calles no solo pudimos ver a Robert Duval, Francis Ford Coppola o Robert De Niro, ¡qué va!. También muchas de las chicas más requetebién del ambiente.

Algunas van a sus boliches o sus restaurantes o los negocios tan fashion de moda que actualmente atraen ya a turistas del mundo entero.

Por Gorriti vieron caminando a Wanda Nara. Por Honduras a Alejandra Maglietti. O a Marianela del Gran Hermano. Silvina Luna ya es habitué. Y Pampita, más allá de las recientes apariciones en los medios debido a las posiciones sexuales preferidas de su ex en su juicio de divorcio, se consuela bebiendo unos drinks en Soul. Parece que al ex de Pampita solo podía obtener placer mediante la ya tradicional posición «doggie». No es para menos, ¿no? A Magneto le pasa lo mismo y nadie dice nada.

Otra habitué es «la» Cirio. Porque ya que vamos a hablar de estrellas vamos también a usar el léxico de Avilés, Rial, Canosa, Ventura y Beto Casella. Como decía Olmedo, si la hacemos, la vamos a hacer bien. «La» Cirio en realidad se llama Jessica Wanda Judith Cirio, y nació lejos, allá en Lanús (la boca se te haga a un lado). «Jessy” la nena, para los amigos es hiperactiva, carismática y alegre.

Por Soho también fueron vistas Camila Velazco, Marina Vollman, Florencia Maggi, Ximena Peirano, la Chechu Bonelli, Marcela Klosterboer. Ni que hablar de Moria o Susana. Las más grosas sin duda. La Legrand no. Mirtha ya se recluyó en su mansión de Palermo Chico. Además muchas famosas no solo pasean, ya tienen su negocio en Palermo. Tener un local en Palermo es re cool, loco. Y, unas fichas hay que tener en Soho, por ejemplo.

Tal es el caso de nuestro máximo símbolo a pesar de haber nacido en Uruguay, Natalia Oreiro, que abrió un local de ropa y bombones en pleno Palermo. Es un proyecto que tenía desde hacía tiempo ganas de hacer junto a su hermana. Igual, no dejará la actuación. Ni de mostrar su espectacular «pavo». Que va a dejar. Si con eso levanta la teca. La tarasca. Parece que a las famosas ya no les alcanza con estar en escena, sino que también prueban suerte como empresarias.

A los restaurantes que inauguraron Moria Casán y Celina Rucci y el Spa que está por abrir Jesica Cirio, se le suma el local de ropa que acaba de inaugurar Natalia Oreiro en Palermo Soho. No es muy original el nombre, la verdad, «Las Oreiro», pero si se trata de una boutique exclusiva con «ropa de calidad y diseño original que ,seguramente, será el éxito de esta temporada por su despliegue de color y a precios bastante accesibles», según las mismas palabras de Natalia.

El local, ubicado sobre la calle Honduras (casi esquina Armenia) cuenta con detalles exclusivos de decoración. Y ya pasaron por el la máxima vedette argentina, Florencia de la V., Carla Peterson, Patricia Miccio, Catherine Fulop, Mónica Ayos y Romina Ricci.

¡Qué guachas, por Dios, qué guachas! Un informante de este medio nos dijo que, by the way, Pampita ya se consuela con otro galancete.

Y que, últimamente, por las calles de Palermo se lo vio pasear a la última estrella de las telenovelas israelíes. Por ahora sólo vamos a dar sus iniciales solo PR. Es que no queremos provocarles falsas expectativas a las hembras palermitanas.

Una última reflexión para este verdadero neófito. Pocos se han preguntado por que nuestra principal vedette, la más exitosa, si, Florencia de la V., es en realidad un hombre. ¿Será que muchos de los usuarios de este tipo de mercancía más que interesados en el producto, estén quizás interesados en el vuelto?

PODEMOS VER A QUIEN

A Chacho Alvarez (ex vice presidente) se lo puede ver trotando con una señorita por el Club de Amigos y leyendo el diario Bar Oporto, al parecer abandono a su bar de siempre «Varela Varelita».

Al amigo el Diputado de la Nación MIGUEL LUIS BONASSO, se lo puede ver en Gascón y Córdoba cenando en el prestigioso bolichon que ahora no me acuerdo el nombre.

A Nito Mestre se lo puede ver comprando viveres en el chino de Julian Alvarez y Soler.

A Señor Say No More Charly Garcia se lo puede ver en Coronel Diaz y Santa Fé. Entrando o saliendo a altas horas de la noche.

A Riverito el del «Ocho» se lo puede ver en la misma cuadra que Charly pero mas bien frente al Alto Palermo.

La banda Virus ensaya en la sala de Malabia Y Cordoba.

Victor Heredia a veces lo vemos caminar por Güemes y Coronle Diaz

La Jueza Cubria se la puede ver a veces bajando de su superauto blindado y a los custodios en Diagonal a lo de Charly, Sobre Coronel Diaz.

A Ruckauf, el más desapercibido de todos lo vemos haciendose el gil en Salguero Y Juncal.

A Calabro el contra, lo vemos animado y de Jogging por la plaza Las Heras justo enfrente de su poderoso edificio y Mercedes.

Al periodista Graña lo vemos tambien en el Club de Amigos, con su portatil Mac, lo q no lo vemos es correr ni hacer deportes, Para q vas al club de amigos si no haces nada!

A Hilda Lizarazu, le vemos con todos sus ex novios por Palermo y a ella tambien con los ex. (hu la mandamos al frente)

A Wanda Nara siempre muy cerca del Zoo.

A Francis Ford Coppola, lo vemos salir de su casa roja de la calle Gorriti, temparno, (al pedo pero temprano)

A la Pibita Bulrich candidata de la Gorda la vemos salir siempre apurada de la calle Arenales y Sacalabrini Ortiz.

El ex ministro Cavallo vive en Libertador en un edificio increible. y siempre sale con custodia.

A Tamara Di Tella, nos cansamos de cruzarla en los Rosedales de Palermo muy temprano, quizas sea la única que hace deportes.

A Mirtha Legrand y A Susana la vemos a veces paseando con el auto.

Roberto Giordano lo vemos entrando a su local de la calle Güemes. y a Romano le vemos el peluquin cuando entra en Anasagasti para atender a Graciela Boreges q siempre llega tarde.

Muchas modelos q no sabemos el nombre pero si la forma de sus cachas las vemos pasar por Palermo Soho.

Sofía, Dalma son de las más concurrentes al barrio.

Por suerte a mi no me conoce nadie. y vivo en el barrio hace 30 años.