Planetario: Conjunción de la Luna y Júpiter desde la Argentina

¿Cuándo y a qué hora podrá verse la conjunción de la Luna y Júpiter desde la Argentina? Es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más esperados y notables de este 2023 que recién está comenzando. Consejos para disfrutarlo a pleno.

En lo que los astrónomos definen como uno de los fenómenos más esperados y notables de este año 2023 que recién está comenzado, hoy, miércoles 22 de febrero, tendrá lugar la conjunción de la Luna y Júpiter.

Según da cuenta un informe del Planetario Galileo Galilei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundido por el sitio especializado Meteored, el evento tendrá lugar sobre las primeras horas de la noche de hoy, más precisamente a las 20.21 hora de la Argentina, momento en el cual la Luna Nueva ocultará por completo al planeta Júpiter que, por su parte, estará muy brillante en el cielo.

“El fenómeno se extenderá hasta, aproximadamente, las 21.05 horas, cuando Júpiter reaparezca por el borde opuesto de la Luna. En el momento de la ocultación, ambos astros estarán a solo 11° sobre el horizonte occidental; y durante la reaparición, apenas a 2°”, explicaron los especialistas.

De esta manera, si bien en esta oportunidad la ocultación no será instantánea, sino que durará poco más de un minuto, este particular fenómeno astronómico protagonizado por la Luna y por Júpiter será fácilmente visible tanto desde Buenos Aires como en gran parte del territorio nacional y la Antártida, siempre y cuando el cielo se encuentre despejado.En tanto que, en el resto del mundo, la ocultación lunar no podrá verse y solo podrá apreciarse como una simple conjunción.

Por último, desde el Planetario porteño brindaron una serie de recomendaciones para quienes deseen presenciar este maravilloso eclipse.

“Para observar este fenómeno de punta a punta será necesario contar con una visual libre de obstáculos (árboles, carteles, edificios, etc.), en dirección al horizonte del oeste. Y, si bien todo podrá observarse a simple vista, sugerimos el uso de binoculares y telescopios para verlo mejor, y porque, de esa manera, también podrían ver la ocultación y reaparición de los satélites de Júpiter”, concluye el comunicado.