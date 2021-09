Paso. Veda y elecciones el Domingo

Finalizó la campaña electoral y comenzó la veda, a la espera de las PASO del domingo.

Desde las 8 horas del viernes no se permite la realización de actos públicos de campaña ni proselitismo electoral. Tampoco se pueden publicar y difundir encuestas. Las prohibiciones rigen hasta tres horas después del cierre de los comicios.

La veda en el marco de la campaña electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo comenzó a regir a las 8 horas, con la prohibición de realizar actos públicos de campaña y actividades de proselitismo.

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la veda electoral comienza a las 8 de la mañana, es decir 48 horas antes del inicio de cada acto electoral, y las prohibiciones rigen hasta las 21 horas del domingo 12, tres horas después del cierre de los comicios.

Durante la veda electoral, no se permite:

– realizar actos públicos de campaña

– proselitismo electoral

– publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales: se mantiene la prohibición también durante elección y hasta 3 horas después de su cierre.

– vender bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado 11 de septiembre hasta tres horas después del cierre de comicios, o sea las 21 horas del domingo.

– ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

– a los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

En tanto, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios y hasta pasadas tres horas luego de ser clausurados, es decir hasta las 21 del domingo 12 de septiembre en esta oportunidad.

A pesar de que desde la Cámara Nacional Electoral ya han aclarado en elecciones pasadas que las propagandas proselitistas en las redes sociales se encuentran contempladas dentro de la prohibición que establece la ley, es un ámbito muy complejo de controlar y, por ende, las publicidades de hecho continúan porque se hace a través de cuentas de usuarios individuales o falsas.

Qué se vota en estos comicios

– ¿Qué significa PASO?

– PASO significa Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

– ¿Qué son las PASO?

– Son elecciones nacionales primarias en las que todos los ciudadanos pueden votar en las internas de las agrupaciones políticas el mismo día, en todo el país y tienen carácter obligatorio.

– ¿Qué se vota en las PASO?

– Se vota a la lista de candidatos de una agrupación política que luego participará en las elecciones generales del 14 de noviembre por un cargo electivo nacional.

– ¿Qué se elige en las PASO 2021?

– Todas las provincias eligen los candidatos a diputados nacionales que participarán en las generales. Se renueva la mitad de las bancas de Diputados (127). También 8 provincias eligen a los candidatos a senadores nacionales. Se renueva un tercio del Senado (24).

– ¿Qué provincias eligen a senadores nacionales?

– Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

– ¿Qué provincias votan este domingo simultáneamente cargos provinciales y municipales?

– Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

Sobre los resultados

– ¿Quién gana en las PASO?

– En las PASO se compite dentro de una agrupación política. La lista de ese espacio que más voto obtenga es la ganadora de esa interna y competirá en las generales.

– ¿Se puede modificar la lista ganadora de esa agrupación para las generales?

– No. Solo se modifica si la lista perdedora de esa agrupación política obtuvo una cierta cantidad de votos. Dicho porcentaje de votos es establecido por el propio frente con anterioridad para permitir el intercalado de candidatos.

– Si hay una sola lista en una agrupación política, ¿ya está habilitada para competir en las generales?

– No. Debe superar el piso de 1,5 por ciento de los votos.

– ¿Qué es el piso del 1,5 porciento de los votos?

– El 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos es lo mínimo que debe obtener una agrupación política en cada categoría y distrito, con una lista o la sumatoria de ellas, para participar en las generales.

Qué tengo que tener en cuenta a la hora de emitir el voto

– ¿Se puede votar a más de una agrupación política en las PASO?

– Sí, siempre que sea para distintos cargos. Se puede cortar boleta.

– ¿Qué pasa si voto a 2 candidatos para el mismo cargo en las PASO?

– Se anula el voto.

– ¿Cuál es el horario de votación?

– 8 a 18. Si a las 18 hubiera votantes haciendo filaafuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban presentes para votar, y se les permitirá el ingreso a posterior.

– ¿Desde que edad se puede votar en las PASO?

– Pueden votar a partir de los 16 años cumplidos hasta el 14 de noviembre inclusive.

– ¿Es obligatorio el voto en las PASO?

– El voto es obligatorio para los mayores de 18 años hasta 70 años. Los menores de 16 y 17 años y los mayores de 70 años podrán votar voluntariamente.

– ¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO?

– Ingresas a un registro de infractores y se te aplica una multa, salvo que justifiques ante la justicia nacional electoral que no pudiste votar. Los menores de 18 y mayores de 70 años no tienen sanción.

– Si no votó en las PASO ¿puede votar en las elecciones generales?

– Sí. Se puede.

– ¿Los contagiados de Covid o casos estrechos deben ir igual a votar?

– No. Están exceptuados.

– ¿Hay franjas horarias preferenciales para que voten las personas mayores y de grupos de riesgo?

– Sí. Los adultos mayores e integrantes de grupos de riesgos podrán votar con prioridad desde las 10.30 hasta las 12.30.

– ¿Qué documentos están habilitados para votar?

– DNI libreta verde y libreta celeste; el DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”); la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

– ¿Se puede votar con el DNI en el celular?

– No. El DNI en el celular y la constancia de DNI en trámite no son documentos válidos para votar.

– ¿Qué pasa si voy a votar con un DNI diferente al que figura en el padrón?

– Solo podrá votar con el DNI que figura en el padrón o una versión posterior. Si lleva una versión anterior, no podrá votar.

– ¿Se puede ir a votar acompañado?

– No. Solo en el caso de que sea estrictamente necesario, se permitirá el ingreso con acompañantes.

– ¿La autoridad de mesa puede pedir que se baje el barbijo para verificar la identidad?

-Sí. Lo puede pedir momentáneamente.

– ¿Habrá personal específico para hacer cumplir las reglas sanitarias?

– Sí. En los establecimientos habrá personal denominado facilitador sanitario que es un integrante del comando electoral.

– ¿Cuáles son las funciones del facilitador sanitario?

– El facilitador sanitario ordena el ingreso de los votantes, constata el correcto uso del barbijo, hace respetar el distanciamiento social y limita la capacidad de personas en el lugar.

¿Cuáles son las recomendaciones sanitarias para ir a votar en pandemia?

– Mantener la distancia de 2 metros.

– Usar barbijo correctamente.

– Sanitizarse las manos antes de ingresar al cuarto oscuro.

– Evitar tocarse la cara.

– Dejar el DNI en la mesa.

– No salivar el sobre para cerrarlo. Usar pegamento o introducir la solapa dentro del sobre.

– Llevar su propio bolígrafo para firmar el padrón.

– Retirar el DNI y el troquel.

– Sanitizarse las manos al retirarse.

Las disposiciones en los lugares de votación

– ¿Se limitaron las cantidades de mesas de votación por escuela?

– Sí. Se sugiere ocho mesas de votación por establecimiento con el objetivo de evitar aglomeraciones.

– ¿Hubo cambios de lugar de votación respecto a las elecciones de 2019?

-Sí. Se agregaron más mesas para evitar aglomeración y se modificaron algunos lugares de votación. Consulte en el padrón.

– ¿Cuántas personas podrán votar en las PASO?

– Hay 34.332.992 personas habilitadas para votar.

– ¿Cuantas escuelas y mesas electorales fueron habilitadas?

– Quedaron habilitados 17.092 establecimientos, con un total de 101.457 mesas para sufragar en todo el país.