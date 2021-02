Palermo Hollywood. Palermo Vip «Very important person»

Vip en inglés es Very Important Person es una expresión que se emplea en diversos ámbitos para designar a personajes como por ejemplo políticos destacados, famosos, empresarios, asistentes a un evento que requieren una atención o protección especial, como el Presidente, el Jefe de Gobierno, Diputados, Senadores, Legisladores, grandes empresarios, futbolistas nacionales y europeos, Palermo Vip conjuga dinero, mucho glamour y más glamour.









Esta «nueva» zona Vip también tiene su historia arquitectónica, como el lugar donde los contiene, como es el antiguo Asilo Argentino de Huérfanas Israelitas, más tarde como Centro Cultural Armenio y Estación del Colectivo 57; todo este «backup vip» le da a las personas la consideración VIP y acceso a zonas reservadas. En algunos establecimientos de Palermo Hollywood se está empezando a utilizar para determinar una zona, quizas la más exclusiva de todas, es que el negocio inmobiliario, acompaña este proceso de transformación de grandes Capitales o Ciudades, el billete manda y la zona VIP de Palermo estalla de inversiones.

El término «Very important person» empezó a usarse entre 1927 y 1934, nació en el idioma de los emigrantes rusos que vivían en la República Francesa y viajaban al Reino Unido. La expresión llenaba hasta cierto grado los títulos perdidos en 1917 de los ex nobles que les concedían el derecho de privilegios. Muchos vecinos, están en contra de ésta nueva modalidad, dado que son vesinos históricos y piensan en Palermo a secas. «Esto es Palermo, Palermo ruido, no Palermo VIP» le dijo Carlos un vecino indignado de calle Nicaragua esquina Dorrego, que se queja por que los ruidos molestos de la obra Quarter, no lo dejan dormir.

Palermo VIP es una zona de restaurantes de precios altos.









Palermo Hollywood ha sido denominado de esta manera por la concentración desde principios del siglo XXI de productoras televisivas, canales de televisión y posproductoras de cine y televisión. Es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.

Esta sub Zona, ahora llamada Palermo VIP comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por Dorrego, Honduras, Arevalo y Nicaragua.

A metros de Palermo Vip

La guerra barrial edficios vs plazas está que arde con el sistema comercial que van a hacer en la Plaza Caloi, El “Ruidazo a las 19. Que se escuche fuerte”. Con esa premisa, más de doscientos vecinos del barrio de Colegiales y Palermo, pegado a Palermo VIP se reunieron con cacerolas, ollas, botellas, silbatos y cualquier otro material que hiciera ruido para reclamar la construcción de una plaza en un terreno abandonado de la Ciudad.

Cuales son los Bares de Palermo VIP en Palermo Hollywood

Ubicado en la esquina de Arévalo y Nicaragua, ocupa la planta baja de un edificio construido por Valentín Meyer Brodsky (el mismo arquitecto responsable del Hotel Alvear) en 1927. El lugar nació como Asilo Argentino de Huérfanas Israelitas, luego fue un centro cultural armenio, más tarde terminal de colectivos para la línea 57 Sobre Avenida Dorego, Quartier Dorrego es un nuevo Conjunto de usos mixtos – Suites & Studios y Locales Comercial.

La Mar Cebicheria es Palermo VIP

Una ocasión perfecta para degustar las preparaciones de La Mar Cebichería; restaurante especializado en platos del mar y cocina peruana

Dirección: Arévalo 2024, Palermo

Teléfono: 4776 5543

Días y horarios de apertura: Días y horarios de apertura: Lunes de 20 a 24hs. Martes a domingo de 12 a 16 y de 20 a 24hs.

Medios de Pago: American Express y Visa

www.lamarcebicheria.com.ar

https://www.facebook.com/lamarbsas

Uptown es Palermo VIP

Tonight begins the last week of our first year Watch your step, we party hard

Es un bar, tal vez otro de esos bares secretos o «speakeasy»

Arévalo 2030, en la periferia de Palermo Hollywood.

Es uno de los bares más top y cool de la noche porteña y hay una razón. Toda su decoración remite a la ciudad de Nueva York: desde la calle se puede ver una «estación de metro» plagada de carteles, pegatinas y grafitis. En el interior del lugar hay un cartel con la leyenda «Uptown & The Bronx» y a partir de allí, la noche comienza.

Fabric Nikkei Sushi Bar

Este bar es donde estaba TO

COSTA RICA 6000



Un nuevo concepto en restaurante de la marca Fabric Sushi. Pensado para los amantes del buen vivir, el relax y la música, el lugar ubicado en la intersección de las calles Costa Rica y Arévalo, en el corazón de Palermo Hollywood, abrió sus puertas en el mes de abril.

La carta nos lleva a un viaje por peru y japon en fusion, con productos de extrema calidad y frescura respetando al maximo los procesos de cuidado de cada uno de ellos. Es una menu de mucha tradicion, conciencia y pasion, se reflejan varios años de trabajo en ella. La misma fue confeccionada por sus socios Pablo y Diego Dayan y el apoyo de todo su staff.

La Pastronería

El Salvador 6026, Buenos Aires



La Pastronería es un Deli gluten-free. Ofrecen variedad de pastas, sándwiches, ensaladas, pizza a la parrilla y por supuesto sándwiches de pastrón.

Bar du Marché

Nicaragua 6002, C1414BWN CABA



Tomar vinos por copa, es indiscutidamente, una tendencia instalada. Con espíritu de bistró francés y alma de winebar, Bar du Marché propone degustar una carta de 75 etiquetas del ‘nuevo mundo’, con vinos de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos. El plus es el maridaje del vino elegido con las 16 variedades de quesos Premium de recetas francesas, hechos en Argentina.

Cervecería Nacional

Nicaragua 6080, 1414 CABA

Los pioneros. Donde nació la ola Cervecera, Es muy común ver a todos los famosos los días de semana, martes y mércoles, cuando decimos los famosos, decimos los más top de los top de Argentina, muy cálido, muy ambales, la mejor onda de todas las cervecerias. Mucha privacidad.

Cervecería artesanal en el barrio de Palermo. Más de 100 variedades de cervezas artesanales nacionales, empanadas caseras, picadas gourmet, pizzas especiales y toda la onda para que pases un momento único.

#HoraFeliz hasta las 20.30hs!

Oui Oui

Nicaragua 6068, C1414BWN CABA

ViP de día

«Croissant con jamon y queso muy rico.»

«Muy rica la hamburguesa y la enslada de pastas con parmesano se recomienda.»

«La limonada riquísima, el humus y el paté increíbles»

La Bandurria

Nicaragua 6078, C1414BWN CABA



Luego de un día caluroso, una noche ideal para comer algo liviano. Pesca del día a la parrilla con guarnición de verduras asadas, Que tal? Tarde de after? Cena con amigos? Imperdible la terraza de la Bandurria!

6to Brasserie

Una cocina moderna que rinde homenaje al fuego y a las brasas, en pleno corazón de Palermo Hollywood.

Una cocina moderna que rinde homenaje al fuego y a las brasas, en pleno corazón de Palermo Hollywood. Un espacio joven y desestructurado que cuida hasta el más mínimo detalle estético y una barra de tragos que invita a descubrir nuevas sensaciones. El soho neyorkino es fuente de inspiración para reconocer que todo sabe mejor cuando es cocido a las brasas.