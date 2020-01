Los Reyes Magos. La tradición.

Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra.

Los Evangelios solo hablan de magos, en ninguna parte se indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres (número que posiblemente se deba a la cantidad de obsequios ofrecidos). Estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido en la tradición popular.

Según la creencia católica, estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, que los Evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarán la religión católica.

En algunos países (normalmente hispanohablantes) existe la tradición de representar a los reyes trayendo los regalos que los niños les han pedido en sus cartas durante la noche anterior a la Epifanía.

Los Reyes Magos, por tradiciones de algunos países, forman parte del pesebre junto a José, el niño Jesús y María.

Eran los miembros de la casta sacerdotal medo-persa de la época aquemónide y durante todo el reinado de Darío el Medo (521-486 a. C.) (Para otras connotaciones, véase: otras interpretación abajo en este mismo articulo).

La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús, algunos, fueron integrados de los evangelios canínicos que hoy conforman el Nuevo testamento de la Biblia. Concretamente el Evangelio de Mateo es la unica fuente biblica que menciona a unos magos (aunque no especifica los nombres, el numero ni el titulo de reyes) quienes, tras seguir una supuesta estrella, buscan al rey de los judios que ha nacido en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén, y a quien ofrecen ofrendas de oro, incienso y mirra.

NOTICIA

Como todos los años, la llegada de los Reyes Magos es un acontecimiento muy esperado por los niños y por los adultos, muchas veces generando mayores expectativas y preferencias que Papa Noel.

¿Qué valor tiene escribir la carta a los Reyes?

La carta tiene un valor agregado, ya que no solo permite a los padres ayudar a los chicos a diferenciar y elegir el regalo más adecuado frente al bombardeo de los medios sobre los diferentes productos de consumo, sino que también les brinda la posibilidad a los papas, de educar y trasmitir valores a los chicos.

Esto significa que al momento de escribir la carta, no solo se pueden seleccionar juguetes y juegos que el niño desea, sino que también pueden incluirse cosas que no son materiales, como son los valores morales.

¿Cómo escribir la carta?

Escribir la carta es una buena oportunidad que los padres tienen para poder compartir junto a sus hijos un momento de alegría y bienestar familiar.

Para comenzar, las primeras líneas pueden estar dirigidas al agradecimiento de todas las cosas positivas que ha recibido durante el año.

También se puede aprovechar para que el niño exprese cómo ha sido su comportamiento durante el año, rescatando y valorando los buenos hábitos y su compromiso a mejorar las conductas que han resultado negativas.

Por último, realizar el pedido a los Reyes Magos, teniendo en cuenta los objetos materiales que son de preferencia del chico, como las cosas que NO son materiales, como por ejemplo, ser solidario con el prójimo; compartir los juguetes; etc.



¿Qué sucede con los regalos excesivos y los límites?

Cuando los niños reciben regalos de manera excesiva, puede resultar perjudicial ya que no logran valorarlos ni pueden tampoco disfrutar de cada uno, lo cual genera muchas veces un estado de excitación, sin poder conectarse emocionalmente con cada uno de ellos.

Frente al pedido ilimitado, muchos padres experimentan un gran sentimiento de culpa, que les impide poder decir “NO”. Asocian el NO con lo afectivo, lo cual se trata de un error o una interpretación errónea, ya que cuando decimos NO, estamos diciendo solamente eso, el resto, tiene que ver con la carga emocional que cada uno le agrega.

Por lo tanto el NO, se trata de un límite, esto significa que son reglas de juego acerca de lo que se puede y lo que no, lo cual va a ayudar en la organización interna del aparato psíquico del niño.



¿Quiénes son los Reyes?

Es una pregunta muy frecuente que los niños realizan y muchas veces los adultos no saben qué responder.

Lo que no se debe hacer es mentir para que el niño continúe sosteniendo la ilusión un tiempo más, ya que cuando los chicos preguntan es porque han visto o se han dado cuenta de algo. Con lo cual, es importante responder siempre desde la verdad y no dar respuestas evasivas, o con términos que el chico todavía no puede entender.

Es normal que muchos chicos puedan ponerse mal cuando se enteran que los Reyes Magos son los padres, pero más que por sentir que fueron engañados, el malestar aparece por la renuncia a la fantasía y a la historia sobre los Reyes Magos.

Cuando esto sucede, es importante que los padres se tomen el tiempo para charlar sobre la tradición y la historia de los Reyes Magos.