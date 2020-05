Los 7 pecado capitales: ¿Cuál experimentás en el Amor?

Spread the love

















Los 7 pecados capitales constituyen acorde a la teología cristiana, 7 maneras arquetípicas de perdernos en la existencia, y dirigirnos hacia un estado de malestar, problemas en relación a la ley y daño hacia uno mismo y los demás. Más allá que seas o no creyente, son 7 formas de actuar que han calado profundamente en el inconciente colectivo de la humanidad y la han orientado en cuanto a lo que no debe hacer. Sin embargo como muchas teologías religiosas cargadas de moralismo y preconceptos, cuando no se las interpreta con mayor profundidad, permanecen como reglas vacías.

En relación al amor de pareja, los 7 pecados capitales, siempre están presentes, sea de manera explicita o implícita en cualquier vinculo de pareja que estamos intentando construir y/o sostener. A veces, estamos preparados para reconocerlos y trabajarlos en nosotros mismos y el vínculo de pareja. Otras veces, son tan fuertes que nos sobrepasan y generan vínculos tóxicos. Reconocer estos 7 pecados capitales en tu manera de actuar o bien en el vínculo de pareja, es el primer paso para transformarlos y volvernos personas más sabias, equilibradas y maduras. He aquí los 7 pecados capitales y como se manifiestan en el amor. Te propongo que los leas atentamente y reflexiones cuan presentes están en tu vida amorosa:

Lujuria: Este pecado alude al estar obsesionado con pensamientos sexuales, lo cual puede o no llevarnos a conductas tales como abuso, violación, infidelidades, etc. En un vinculo de pareja, la lujuria puede jugar una mala pasada, cuando lleva a que uno de los integrantes esté buscando permanentemente aventuras fuera de la relación. Cabe aclarar que si es algo consentido entre ambos, está bien para esa pareja. Pero si es realizado a espaladas del otro, puede causar mucho dolor y conflictos. Como dato de color, Tiger Woods anunció su adicción al sexo y deseo de internarse a fin de tratarlo. ¿Te sucede en tus vínculos de pareja que te dejás dominar por este pecado?

Pereza: Este pecado alude a la falta de iniciativa y esfuerzo para desarrollar acciones que nos lleven a crecer como personas. Cuando está presente la pereza en el amor, puede que uno o ambos integrantes no hagan esfuerzos para cultivar el amor, la sexualidad o el bienestar. Puede que uno se deje estar en relación a su salud, crecimiento profesional, mientras otro no, lo cual causa problemas. En tus vínculos de pareja, ¿ ha estado presente la pereza de manera personal o vincular?

Gula: Este pecado se relaciona con conductas compulsivas en relación a la comida, sea que nos damos atracones, no comemos de manera saludable o bien nuestra vida pasa por comer. En el amor, la gula se manifiesta en el descuido de uno o ambos en relación a la alimentación, lo cual puede causar desordenes alimentarios o bien obesidad. También puede aparecer como abuso de sustancias y/o alcohol, generándose una energía de vicio. En el amor, ¿cuan presente esta pecado? ¿Qué resultados te genera?

Ira : Este pecado alude al enojo desmedido que podemos experimentar hacia algo o el otro, que puede generar violencia y maltrato. En el amor, aparece como la famosa violencia de genero. Puede manifestarse como reacciones de enojo sin control, o bien como un enojo frío, que causa distancia, peleas y daño al otro. En el amor, ¿cuan presente esta pecado? ¿Qué resultados te genera?

Envidia: Se refiere a desear el mal a otros porque no toleran verlos contentos o disfrutando de algo. En el amor, aparece cuando uno de los dos, comienza a celar o irritarse con el otro cuando está creciendo como persona y profesional. Por ende puede actuar celando, controlando o molestándose cada vez que tenemos algún logro o disfrutamos de algo. La envidia genera un amor tóxico “chiquito” porque ambos están en una jaula en la que no pueden volar porque eso despertaría malestar en el otro. En el amor, ¿cuan presente esta pecado? ¿Qué resultados te genera?

Avaricia: Se refiera a estar excesivamente apegado a lo material de manera que podemos actuar de forma egoísta, aferrada al dinero y poco generosos. En el amor, la avaricia causa falta de amabilidad, atenciones y generosidad ya que siempre estamos temiendo perder algo por el simple acto de dar. Un amor avaro, es un amor escaso, y casi siempre el dinero juega un rol excesivo y desequilibrado. En el amor, ¿cuan presente esta pecado? ¿Qué resultados te genera?

Soberbia: Se refiere a sostener una actitud arrogante en la que creemos que nuestra verdad es única y especial. En el amor aparece cuando nos negamos a escuchar e intercambia con humildad con nuestra pareja porque consideramos que tenemos la posta. Este pecado causa dolor y mucho resentimiento. En el amor, ¿cuan presente esta pecado? ¿Qué resultados te genera?

En general nadie es victima de sus pecados capitales. Todos poseemos la capacidad de reconocerlos y trabajarlos. La cuestión es si estás receptivo/a para reconocerlos y afrontarlos, utilizando ayuda, sea profesional, familiar o espiritual. Por otra parte los pecados capitales pueden orientarnos y brindarnos lecciones muy valiosas e interesantes, cuando nos abrimos a procesarlos adecuadamente, que nos ayudarían a multiplicar nuestra capacidad de amar adultamente.

Te deseo una hermosa semana, con mayor conciencia de alguno de los 7 pecados capitales en el amor.

Pablo Nachtigall- Psicólogo y consultor empresas

Tel.: 154 946 9491