El sábado llega el 127° Abierto Argentino de Polo.

Compartí las noticias de Palermo











La 127ª edición del torneo más importante de polo del mundo, comienza en las canchas principales de la Asociación Argentina. Este certamen podría tener un nuevo campeón y dueño del triplete, ya que el principal rival viene alicaído.

Se acerca el torneo más importante del mundo: el 127° Abierto Argentino de Polo Hsbc, en el que participarán 10 equipos de entre 29 y 40 goles de handicap agrupados en dos zonas que se enfrentarán a la americana; conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 9 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

En la Zona A se ubican La Dolfina Saudi, que buscará su octavo título consecutivo en lo que será su último año con esta formación multicampeona; La Natividad Las Monjitas, RS Murus Sanctus; y dos conjuntos de La Irenita, situación histórica para la organización de la familia Mac Donough. En tanto, en la B lo harán el reciente ganador del 80° Abierto del Tortugas xy del 127° Abierto RUS del Hurlingham Club, Ellerstina Johor -único postulante a la Triple Corona de la AAP-; junto La Dolfina Polo Ranch, Los Machitos; La Ensenada La Aguada y Cría Geté.

Dentro de estas formaciones, cinco polistas –Martín Podestá, Santiago Loza, Tomás Fdez. Llorente, Pedro Falabella y Segundo Bocchino– darán sus primeros taqueos en el Abierto Argentino, en lo que será un recuerdo imborrable para sus carreras.

FIXTURE

El fixture de las primeras seis jornadas, con encuentros que se disputarán a las 11.00 y 16.00 en el Campo Argentino de Polo en Palermo, es el siguiente:

Sábado 28- Zona A: RS Murus Sanctus vs. La Irenita II (P1); La Natividad Las Monjitas vs. La Irenita (P2).

Domingo 29-Zona B: LD Polo Ranch vs Cría Geté (P3); Los Machitos vs La Ensenada La Aguada (P4).

Martes 1 dic-Zona A: *Ganador P2 vs La Irenita II; La Dolfina vs Perdedor P2.

Miercoles 2 dic-Zona B: Ganador P4 vs Cría Geté; Ellerstina vs Perdedor P4.

Sábado 5 dic-Zona A: La Dolfina vs La Irenita II; RS Murus Sanctus vs Ganador P2.

Domingo 6 dic-Zona B: Ellerstina vs Cría Geté; LD Polo Ranch vs Ganador P4.

Las restantes cuatro jornadas de clasificación se disputarán los días martes 8, miércoles 9, sábado 12 y domingo 13 de diciembre, mientras que la gran final del torneo, entre los conjuntos ganadores de cada zona, se llevará a cabo el sábado 19.

LOS EQUIPOS

ZONA A

La Dolfina Saudi Polo Team: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Pablo Mac Donough 10 y Juan M Nero 10. Total: 40.

La Natividad-Las Monjitas: Camilo Castagnola 8, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius Du Plessis 9. Total: 36.

RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, Francisco Elizalde 8, Guillermo Caset (h) 10 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 35.

La Irenita: Martín Podestá (h) 7, Juan Martín Zavaleta (h) 8, Facundo Fernández Llorente 7 y Juan Martín Zubía 8. Total: 30.

La Irenita II: Santiago Loza 7, Tomás Fernández Llorente (h) 7, Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

ZONA B

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 39.

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera (h) 8, Juan Britos (h) 8, Diego Cavanagh 9 y Alejo Taranco 8. Total: 33.

Los Machitos: Agustín Merlos 8, Ignacio Toccalino 8, Mariano Aguerre 7 y Santiago Toccalino 8. Total: 31.

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino 6, Alfredo Bigatti 8, Matías Torres Zavaleta 8 y Jerónimo Del Carril 7. Total: 29.

Cría Geté: Valerio Zubiaurre (h) 8, Cristian Laprida (h) 8, Joaquín Pittaluga 8 e Ignacio Laprida 8. Total: 32.