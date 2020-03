La obra escultórica de William Shakespeare en Palermo.

La obra escultorica de William Shakespeare en Palermo es una donación de la Comunidad Británica, el Busto de William Shakespeare realizado por el escultor José Fioravanti se encuentra en el Rosedal de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

William Shakespeare nació en Stratfort-upon-Avon -un pequeño pueblo inglés ubicado unas 35 millas al sur de Birmingham- el 23 de abril de 1564, donde murió el mismo día de 1616. Estuvo casado con Anne Hathaway, unos años mayor, con quien tuvo 3 hijas y un hijo

José Fioravanti (Buenos Aires, 4 de agosto de 1896 — 10 de octubre de 1977) fue un escultor argentino.1​Fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Autodidacta, Fioravanti se formó en los talleres de escultura de Buenos Aires. En 1919 obtuvo su primer premio. Pronto viajó a Europa, donde expuso en varios países. El presidente Marcelo T. de Alvear le encomendó la realización de decoraciones escultóricas en el vestíbulo de la Casa Rosada.3​ Pronto su obra se haría prolífica y variada.

“La Comunidad Británica de la Argentina donó a la Municipalidad de Buenos Aires un busto de William Shakespeare, realizado por el escultor José Fioravanti, que la Intendencia dispuso emplazar en el Rosedal del Parque Tres de Febrero, en Palermo.

Dirección: Av Iraola y Av Pedro Montt

Cómo llegar: En Av Libertador doblar en dirección del Parque por Av Iraola hasta Av. Pedro Montt y allí está la entrada al Rosedal. Caminar en dirección al lago hasta encontrar el busto de Shakespeare.

Colectivos 67, 130

(bajar en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, caminar por Av. Iraola hasta la Entrada del Rosedal)

ORDENANZA Nº 21.593

Se acepta la donación

de un Busto de William Shakespeare

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1966

Considerando:

Que la donación ofrecida por el organismo representativo de la colectividad británica reviste singular significación, no sólo por su valor artístico, sino también como testimonio expresivo de la contribución de aquélla al progreso del país y de su espíritu de colaboración constructiva con el pueblo argentino;

Que por otra parte, la grandeza de la inspiración de William Shakespeare, confiere al genial poeta y dramaturgo ingles dimensiones universales, de suerte que su obra prodigiosa se ha incorporado al patrimonio cultural de la humanidad, enriqueciéndolo con creaciones inmortales;

Que los hermosos jardines de Palermo constituyen el marco natural adecuado para colocaren un ambiente sugestivo el busto del gran poeta que tan hondamente penetró en lo más secreto del alma humana, reflejando su conocimiento del hombre en la vigorosa y palpitante vitalidad de su teatro;

Por ello y en uso de las facultades acordadas por la ley Nº 16.897 (BM 12.587):

El Intendente Municipal

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art.ículo 1º- Acéptase la donación ofrecida por el Consejo de la Comunidad Británica en la República Argentina, consistente en un busto del genial escritor ingles William Shakespeare, realizado por el escultor José Fioravanti.

Art. 2º- Dése al Registro Municipal, publíquese en el Boletín Municipal, dirígese nota de agradecimiento a la entidad recurrente por la donación efectuada y pase a la Dirección de Paseos; cumplido, previo conocimiento de la Contaduría General, vuelva a la Secretaria de Cultura y Acción Social para que prepare el mensaje respectivo solicitando al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de una ley que permita el emplazamiento del busto en el Parque 3 de Febrero.

SCHETTINI

Juan Schettini

RESUMEN

William Shakespeare es considerado el escritor más célebre en lengua inglesa y, junto con Miguel de Cervantes, de la literatura universal. Elogiado, leído y citado durante siglos, resulta importante que retengamos en nuestra memoria algunos datos básicos sobre su vida y obra, que reseñamos en este sencillo resumen.

El Bardo de Avon

A los veintitantos años se trasladó a Londres, donde comenzó su carrera como actor y dramaturgo. Luego llegaría a ser incluso empresario del teatro, como copropietario de la compañía conocida inicialmente como Lord Chamberlain’s Men, que se convertiría en la más prestigiosa de la época, al punto de conseguir el patrocinio del rey y pasar a llamarse The King’s Men.

Pocos años antes de su muerte regresó a su pueblo natal, donde falleció a los 52 años.

La polémica sobre la vida y obra de William Shakespeare

Dado que hay muy pocos documentos que reseñen la vida de este famoso dramaturgo, existe toda una discusión sobre determinados aspectos tanto de su vida privada como acerca de la autoría de sus obras. Así, se discute si amaba o despreciaba a quien fue su esposa durante toda su vida adulta, ya que no hay testimonios fehacientes de que mantuviera con ella una relación verdaderamente entrañable.

Esta circunstancia, aunada al contenido de determinados versos en su obra poética (de hecho los más destacados, como su soneto XX, por ejemplo) han llegado a afirmar a algunos críticos e historiadores que William Shakespeare era homosexual. Más: ¿Era William Shakespeare gay?

También se duda de si era católico (la discusión tiene peso considerando que Shakespeare vivió en una época en la que la religión oficial en Inglaterra -y única permitida- era la anglicana).

Pero tal vez la mayor polémica generada alrededor de William Sahekespeare se centra en torno a si realmente fue el autor de las obras que se le atribuyen. Quienes lo dudan, se apoyan en el argumento de que hacía falta una mayor educación y erudición que la que podía haber adquirido este hijo de un comerciante de pueblo para escribir tan monumentales obras.

Este sector de la crítica, surgida en el siglo XVIII, atribuye sus obras a personajes ilustres como Sir Francis Bacon, Edward de Vere (Conde de Oxford) o Christopher Marlowe. Sin embargo, tampoco existen pruebas fehacientes de que tales afirmaciones sean ciertas.

La obra de William Shakespeare

William Shakespeare escribió numerosas obras de teatro y poemas. La mayoría de las primeras (36 en total) fueron publicadas varios años después de su muerte, en un compendio conocido como el First Folio, que las divide en dramas, comedias y obras históricas. Dentro de ellas, destacan:

, sobre las tribulaciones de este joven príncipe de Dinamarca a raíz del asesinato de su padre por parte de su tío. Es famosísima la frase “ser o no ser, he ahí el dilema”, del Acto III, escena 1. Lee nuestra reseña completa de Hamlet.

, sobre el amor de dos adolescentes pertenencientes a dos familias rivales de la Gerona del renacimiento, los Montesco y los Capuleto.Lee nuestra reseña completa de Romeo y Julieta.

Otelo, el drama de un militar moro al servicio de Venecia, que sucumbe a los celos y asesina a su esposa, azuzado por el cruel Yago. Lee nuestra reseña completa de Otelo, el moro de Venecia.

, cuya ambición desmedida por convertirse en Rey de Escocia lo lleva a la infelicidad y la muerte. Lee nuestra reseña completa de Macbeth.

El sueño de una noche de verano, comedia en la que intervienen tanto humanos como personajes mitológicos, y que se desarrolla alrededor de la boda entre Hipólita y Teseo.

Ricardo III, una de las 8 obras históricas, sobre reyes ingleses. Es famosa la frase “un caballo, un caballo. Mi reino por un caballo”, de la escena IV, acto 5º.

Adicionalmente, William Shakespeare escribió poesía. Resaltan sus 154 sonetos, además de su Venus y Adonis y La violación de Lucrecia.

El estilo característico de William Shakespeare

Aunque existe prácticamente toda una teoría literaria en torno a la dramaturgia y lírica de William Shakespeare, si fuésemos a resumir sus características principales habría que resaltar, en primer lugar, un impresionante poder de síntesis, aunado a un uso exquisito, extenso y a la vez preciso del idioma, que muchas veces lo hace difícil de entender, incluso para los angloparlantes.

En segundo lugar, la ausencia de un juicio de valor por parte del autor a las conductas y actitudes de sus personajes, lo que es poco usual en las obras de su época.

Estos protagonistas se encierran en sí mismos, convirtiéndose en personificaciones de sus virtudes, defectos y obsesiones y abstrayéndose de la realidad que los rodea.

La difusión de las obras de William Shakespeare

No sólo su obra ha sido ampliamente traducida a casi todos los idiomas, y representada en el teatro a lo largo de estos siglos, sino que también se han hecho innumerables películas (unas 250, desde La fierecilla domada en 1929, hasta Coriolano en 2011) y ha sido la inspiración para óperas de gran calado, como el Macbeth de Verdi o el Otelo de Rossini. Sus tragedias y comedias se siguen representado en todos los teatros del mundo, en sus versiones originales o incluso adaptadas a la modernidad.