Kansas 24 años

24 AÑOS DE SABORES IRRESISTIBLES

KANSAS CELEBRA SU ANIVERSARIO CON UN FESTÍN DE DELICIAS

Buenos Aires, julio de 2023. Hace 24 años, en un local ubicado en Av. del Libertador 15089, San Isidro, el sueño de Carlos Demirdjian se hizo realidad. Apasionado de la Cocina Americana Contemporánea, decidió importarla a nuestro país, dando origen al primer eslabón de la reconocida cadena de restaurantes KANSAS, American Cuisine que desde entonces, se ha convertido en un ícono culinario y ha expandido su presencia a diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

En cada uno de sus locales, Kansas ha logrado construir un ambiente singular y acogedor, con una personalidad distintiva y un enfoque especial en la elección de materiales y el diseño interior. Esto asegura a los comensales una experiencia gastronómica auténtica en todos los establecimientos de la cadena. Cada local de Kansas se destaca por su propio encanto y carácter, brindando un ambiente único donde los clientes pueden disfrutar de una experiencia culinaria inigualable.

Se dedica una atención minuciosa a todos los detalles con el objetivo de superar las expectativas de los clientes. Los amantes de su cocina disfrutan de platos que se destacan por la calidad y distinción de sus ingredientes. El secreto de su éxito radica en mantener una estrecha relación con los proveedores, asegurándose de contar siempre con los mejores productos frescos disponibles en el mercado. Esta base fundamental les permite preparar y servir platos excepcionales que satisfacen los paladares más exigentes.

Dentro de su variado universo de sabores, el menú destaca: «Houston’s Barbecue Ribs», un delicioso costillar de cerdo asado a fuego lento, aderezado con su salsa barbacoa y acompañado de papas fritas, coleslaw o papa rellena; y su «Arizona Pasta», una exquisita selección de penne rigatti al dente importada directamente desde Italia, la cual se sirve con salsa Alfredo (tomates cherry, pollo y una selección de especias provenientes del estado de Arizona en los Estados Unidos).

Para el postre, los comensales podrán deleitarse con el inigualable «Five Nut Brownie», un brownie casero preparado con cinco variedades de nueces y maní, acompañado de un suave helado de vainilla. También disfrutar de la deliciosa «Key Lime Pie», una exquisita tarta de lima servida con crema batida.

En estos 24 años, el crecimiento de Kansas fue notable. En la actualidad se sumaron a aquel local de San Isidro: Kansas City (Av. Santa Fe 1946, CABA); Palermo (Av. del Libertador 4625, CABA); Pilar (Ruta Panamericana Kilómetro 43,5); Al Río (Av. del Libertador 105, Vicente López) y Parque Leloir (Martín Fierro 3361, Udaondo, Ituzaingó) y Pick Up Point (Araoz 991, CABA).

Acerca de KANSAS American Cuisine: De origen nacional, Kansas, The Authentic American Cuisine, pertenece al grupo familiar gastronómico Bistro, dedicado a la gastronomía desde 1999. Se destaca por sus espacios cuidados, calidad del servicio y la mejor cocina americana del país. La marca cuenta con take away en sus 6 sucursales: Kansas City, Palermo, Parque Leloir, Pilar, San Isidro, Vicente López y próximamente Nordelta.