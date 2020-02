Jimena Barón estrenó su su videoclip «Puta».

Jimena Barón lanzó oficialmente la canción y el video de «Puta» luego de la polémica que desató.

Tras brindar un adelanto del tema y anunciar la fecha de estreno, finalmente «La Cobra» lanzó su canción más provocadora hasta ahora realizada.

«Queridos machos y denigradoras: lamento informarles que pronto se quedarán sin insulto», había advertido Barón.

La cantante realizó un vivo en YouTube minutos antes del lanzamiento. Y apenas la canción tocó el aire 2.0, los comentarios del video fueron desactivados.

En menos de 12 horas, el video superaba las 300 mil reproducciones y se convertía en tendencia en las redes sociales.

Dirección: J MENA y Niko Sedano

Asist de dir: Migue Vazquez

Producción: Willo Sarmiento

Asistente de producción: Derek Dawidson – Mica Galarza

Dirección de Fotografía: Fran De Alessandro

Vestuario: Malena Luchetti – Vero Pacheco – Narella Polito

Make up: Mar Castelli

Pelo: Facundo Solis

Arte: Melanie Anton Defelippis – Dajaus

Edición: J MENA – Niko Sedano

VFX: Lucas Ríos

Color: Julián DeLuca

Títulos: Patria Studio

Back de Fotos: Justina Bulbarella

Back de Video: Fotografía de Toilette

Seguridad: Pablo Barroso

Manager:

Lucas Biren

Personal Manager:

Milagros Leis

Letra:

A mi me enseño la calle

Lo que no aprendiste en Harvard

No me sobran los modales

Pero siempre viene a casa

Yo no te cocino

ni el desayuno

No tengo pa Armani

Si pa siempre 21

y no me importa Porque

Todo lo que yo me pongo

Me queda bien

y me lo quito más rápido

Dicen que soy p…

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

Pero vuelve a mi

Algo debo tener

Pa que quiera volver

Hey Miss Culta

El vino solito

No tengo la culpa

Con tu idioma un poco se le dificulta

No te sabe entender

Y a mi me consulta

Tranquila que Yo lo comparto

Lo tengo un ratito en el cuarto

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio

así pa mi está bien

No tengo ni tiempo no no

Papi yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así

Probas un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir

Vuelve a mi

Porque sabe lo que es bueno

Vuelve a mi

Yo tampoco sé lo niego

Vuelve a mi

si se complica

te llamo

Y nos vamos pa

atrá

Que a mi me gusta

Por atrás

Y nos vamos pa

atrá

Que a mi me gusta

Por atra tra tra tra tras

Y nos vamos pa atrás

Tras

Que a ti te gusta por atra tra tra tra tra

Como me dicen?

Dicen que soy p…

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

Pero vuelve a mi

Algo debo tener

Pa que quiera volver

RECOMENDAMOS A LA ARTISTA A TOMAR CLASES DE VOCALIZACION