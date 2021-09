Infracciones en la Ciudad.

Luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), distrito a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, aumentara el valor de las Unidades Fijas (UF) de 39 a 53 pesos, se incrementó en consecuencia el valor de las multas por infracciones de tránsito a valores un 35% más altos.

Una Unidad Fija (UF) equivale al precio de medio litro de nafta de mayor octanaje según lo informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) cada seis meses, período en el que se actualizan los precios de las multas según esta consideración incluida en el artículo 20 de la Ley 451 de Faltas de CABA.

Según lo publicado por el ACA el pasado 17 de agosto el valor de venta al público del litro de nafta de mayor octanaje se posó en $ 105,80, por lo que el medio litro cerró en $ 52,90. Así, desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad redondearon a $ 53 el precio de las Unidades Fijas con el fin de calcular las multas con mayor facilidad.

Así, considerando que los precios de las multas oscilan entre las 50 y los 4000 UF dependiendo del tipo de infracción, ahora la Ciudad puede cobrar hasta $ 212.000 por una infracción mientras que previamente la penalización más cara alcanzaba, como máximo, los $ 156.200.

De esta forma, a partir de esta actualización semestral las multas por exceso de velocidad pueden alcanzar un valor mayor a los $ 200.000 mientras que las que imponen infracciones por pasar un semáforo en rojo pueden llegar a costar hasta $ 79.500.

En enero del 2021 el salto en el valor de las UF fue el más alto en la historia ya que los aumentos se habían congelado durante el 2020 a causa de la pandemia, así con el nuevo precio de los UF establecido en $ 39 a principios de este año las multas aumentaron un 82,4% con respecto a la última actualización de febrero del 2019.

El top 6 de las infracciones más cometidas por los porteños son: superar el exceso de velocidad, violar una luz roja, estacionar indebidamente, invadir carriles exclusivos, utilizar el celular al volante y, finalmente, ingresar al Microcentro peatonal de forma indebida.

¿CUÁNTO CUESTA CADA INFRACCIÓN EN LA CIUDAD?

Exceso de velocidad: entre $ 3710 y $ 212.000 (70 a 4000 UF) dependiendo de la infracción.

Pasar un semáforo en rojo: entre $ 15.900 y $ 79.500 (300 a 1500 UF) según la infracción. Antes la multa más cara no superaba los $ 58.000.

Estacionar mal: $ 5300 (100 UF), un número que no incluye el valor del traslado del vehículo si el auto es removido por una grúa.

Dar positivo en un control de alcoholemia: entre $ 7950 y $ 53.000 (150 a 1000 UF) y, además, en caso de rechazar someterse al control, se suman $ 15.900 a la infracción.

Ingresar a la zona de circulación prohibida en Microcentro: $ 5300 (100 UF).

Violar la prioridad peatonal: $ 5300 (100 UF)

Utilizar el celular: en caso de tener auriculares puestos o ir hablando por teléfono la multa corresponde a $ 5300 (100 UF) mientras que este valor aumenta a $ 10.600 (200 UF) en caso de ser multado por enviar mensajes de texto.

No utilizar el cinturón de seguridad: $ 5300 (100 UF)

Intentar saltarse un telepeaje AUSA: $ 7950 (150 UF)

No cumplir con el grabado de autopartes: $ 7950 (150 UF)

Tapar la patente: $ 53.000 (1000 UF)

Pasar una barrera baja: entre $ 21.000 y $ 106.000 (400 a 2000 UF)

Obstaculizar rampas para discapacitados: $ 10.600 (300 UF)

Obstaculizar paradas para transporte de pasajeros, carriles exclusivos para colectivos o Metrobus: $ 7420 (150 UF)

No tener la licencia de conducir: $ 2650 (50 UF)

Utilizar vidrios polarizados: $ 2650 (50 UF)