Feria Buena Morfa en el Mercado de Pulgas

Feria Buena Morfa

El sábado 27 y domingo 28 de agosto, de 11 a 18, el Mercado de Pulgas de Palermo/Colegiales va a recibir en la intersección de las calles General Enrique Martínez y Concepción Arenal a más de 30 puestos gastronómicos para todos los gustos. La entrada es libre y gratuita, atractivo que va a llamar a grupos familiares, de amigos y turistas a ir a probar platos de todo el mundo e incluso armar un picnic en las plazas linderas.

Habrá más de 30 puestos con propuestas para gustos tradicionales y exóticos. tendrá cosas para comprar y comer en casa y después va a haber puestos para comer ahí. Habrá algunas cosas que no es común ver en ferias como ostras del restaurante Molusca o comida griega de las hermanas Panaggioties.

También habrá ribs y ahumados de Ribs al Rio; pretzels de Moisha Bakery; feijoada y coxinhas de Robertinho Food; pizza y calzones de La tienda del calzone. También habrá pastas de L’Artisan; ahumados de No es soberbia; street food de La Nueva Güinpi; guisotes y cazuelas de Retro Gourmet. Por otro lado, habrá quesos, embutidos y rarezas encontradas por Sabores Federales; los aceites de oliva de todo el país de la mano de Mondoliva y Extrawurst; y Menta y Limón, con opciones veganas y veggies.

Para los fanáticos del dulce, habrá alfajores de chocolate negro campeones del mundo de Rústico Chocolate; las medialunas de Gula y su café con ositos díscolo; y las tortas de Choklad. También se podrán probar los panes y pastelería francesa de Merci; las mieles de Las Quinas; las mermeladas y chutneys de Lipa; la panadería artesanal biosustentable de Poly Artesanal; y la pastelería de Nouchy Bakery.

Reglas de los administradores del grupo

(Lo organiza el PRO pero política no. Muy cambiemos)

1

-Política acá no.

Queremos unión en la mesa. Ni comentarios, ni fotos, ni ironías, ni gestos. Acá no.

2

Publicidad acá no

Salvo permiso previo del administrador, que se dará a la gente que participa.

3

Respeto

El grupo abarca lo popular y lo caro, lo raro y lo común, para cuidar nuestro patrimonio cultural. Ni te hagas el snob ni te regodees en la vulgaridad.

4

Preguntas genéricas NO

Nada de «¿Dónde puedo comer pastas en Palermo?». BM no es un mostrador de informes. Buscá con la lupa, contá, leé y anotá.

5

¿Querés encontrar algo? Usá la lupita.

No seas vago y buscá. Hay años de contenidos. Si buscás algo raro, recién después de haber hecho los deberes preguntá, y siempre específico, no generalidades.

6

BM es una comunidad

No es un grupo de WA ni un foro. Nos conocemos y aprendemos juntos. Los antiguos SI tienen más derechos, porque han contribuído. Te invitamos a ganarte tu lugar. con respeto y humildad.

7

Se justo.

Al elogiar y al criticar, meditalo y hacelo con sentido de justicia.Ni entrones a quien no lo merece ni mandes a la horca a un restaurant porque se olvidaron una limonada.

8

Tickets no.

Si no te dieron ticket, llamá a la Afip.

9

Estética

Cuidá el muro como si fuera una revista. Ni fotos de platos mordidos, ni fondos violeta fosforecente, ni fotos oscuras o de vos.

10

Gratitud

Vas a recibir mucho: datos, premios, menúes, de todo. Eso se agradece devolviendo datos, escribiendo con esmero, participando. Gente que saque y no entregue no nos interesa.