Farruko, una de las estrellas del reggaetón puertorriqueño, confirmó su regreso a la Argentina

Farruko, una de las estrellas del reggaetón puertorriqueño, sellará su regreso a la Argentina el 11 de noviembre desde el porteño estadio Luna Park, donde repasará su extensa carrera y cantará alguno de sus hits globales.

Luego de haber visitado nuestro país por última vez en el año 2015, ocasión en la que también se presentó en ese mítico estadio, el músico nacido como Carlos Efrén Reyes Rosado confirmó su vuelta a estas tierras en el marco de una gira internacional.

El cantante, que viene de coronar un nuevo éxito mundial con «Esta vida» junto al dj y productor Marshmello, había anunciado en febrero del año pasado su retiro de los escenarios para dedicar su tiempo como un predicador de la palabra de Dios.

Es que, convertido al cristianismo, hoy es uno de los artistas que predican con su música la palabra de Dios y, de hecho, celebró recientemente su primer festival gratuito llamado «Farruko’s Youth Faithstival» en San Juan de Puerto Rico.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó entonces el autor del hit «Pepas» al anunciar su retiro.

Las entradas para lo que hasta ahora es su única función en Argentina están disponibles a través de la web oficial de TicketPortal.