Departamentos: En Palermo, Chacarita y Colegiales, los valores descendieron un 9%

Los emprendimientos desde pozo se posicionaron en el último tiempo como una de las alternativas más recomendadas para invertir en ladrillo, en el marco de la caída de los costos de construcción, según referentes del sector.

De acuerdo con un relevamiento del portal Zonaprop, los precios de los departamentos en pozo en la ciudad de Buenos Aires cayeron un 12,3% desde el primer trimestre de 2019 y son «el segmento con mayor caída del mercado inmobiliario».

Retiro y Parque Chas son los barrios con mayor baja en el precio de las unidades de pozo, y los precios allí hoy están un 20% por debajo del valor del primer trimestre de 2019.

Villa Urquiza, Núñez y Villa Devoto registran precios entre un 12% y un 14% por debajo de los primeros tres meses de 2019.

En Palermo, Chacarita y Colegiales, los valores descendieron un 9%; y en Belgrano bajaron un 8%; mientras que Barracas y Floresta son los únicos barrios que mantienen precios del segmento pozo por encima del nivel del primer trimestre de 2019.

Daniel Cohen Imach, titular de la desarrolladora Step Developments, señaló que «la compra en pozo, y en pesos, es la mejor alternativa para capitalizarse a futuro: abonás cuotas en pesos, pero obtenés un bien que tradicionalmente se cotiza en dólares».

«Los ladrillos siguen siendo una inversión estable y recomendada porque el valor de construcción se encuentra en niveles más que adecuados; es el momento justo», afirmó.

Agregó que «los precios han estado bajando; en el caso de nuestro proyecto más reciente, Step Thames, un emprendimiento triple frente en Villa Crespo, lo presupuestamos en enero de este año a US$ 1.800 el metro cuadrado y hoy se encuentra en US$ 1.500, realmente atractivo».

Por su parte, Martín Funes, socio fundador de Meta Desarrollos, señaló que «la compra de pozo hoy es muy atractiva ya que se puede acceder sólo con un anticipo y luego cuotas en pesos ajustadas al costo de la construcción».

«Como la obra bajó sus costos en dólares, es posible conseguir metros que antes costaban U$S 3.500 ó US$ 3.800 a U$S 2.800 ó US$ 3.100. Y entendiendo que en los últimos años el dólar avanzó más rápido que el costo de la construcción, es posible encontrarse con un escenario en el que el costo del metro cuadrado sea aún menor a lo largo de la obra», detalló.

Meta Desarrollos lleva adelante la obra de Mit Hollywood, proyecto del Estudio Aisenson, ubicado en Palermo Hollywood, que según Funes «es uno de los barrios con mayor demanda de la Capital Federal».