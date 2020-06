Spread the love











El pepino Cucumis Sativus hoy en día, es un ingrediente típico en las ensaladas mediterráneas y su variante encurtida un popular aperitivo, los españoles fueron quienes lo introdujeron a América. El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Pepino.









Este fruto, considerado comúnmente como una hortaliza, tiene una concentración modesta de vitamina C. Cien gramos de pepino aportan aproximadamente un 10% de la ingesta diaria recomendada para esta vitamina.

La vitamina C participa en la supresión de nitrosamina, cuyo carácter cancinogénico ha sido demostrado. La vitamina C también puede dar protección contra varios tipos de cáncer e intensifica las funciones inmunológicas.

El pepino no contiene grasa y es bajo en calorías y colesterol. Entre las substancias inhibidoras del cáncer que se encuentran en el pepino están los fitoquímicos como los fitosteroles y terpenos. Algunos dietistas de los llamados de la vieja guardia, presentan al pepino como un alimento difícil de digerir, y esto en cierta forma es verdad, aunque en realidad es porque la gente no sabe prepararlo.

El pepino debería comerse completamente natural, solamente bien lavado y sin cáscara. La alternativa es ponerle limón o yogurt pero muy poca o casi nada de sal.

Tipos de Pepinos

Existen muchas especies diferentes de pepinos, entre las que se encuentran:

Cucumis Sativus: La especie más grande, regularmente es consumida en ensaladas

Anguria: Para ser consumida en vinagre

Cucumis Myrocarpus: Especie de Sudáfrica con potentes propiedades vomitivas.

Cucumis Prophetarum: Que se utiliza como purgante.

Pepino corto o pepinillo “tipo español”: Es una variedad del fruto pequeña (longitud máxima de 15 cm), de piel verde y rayada de amarillo o blanco. Se utilizan para consumo en fresco o para encurtido, en este caso recolectándolos más pequeños.

Propiedades medicinales del pepino

El pepino es recomendado para aquellas personas que desean rebajar de peso, ya que esta conformado en un 95% de agua, muy adecuado para combatir la obesidad.

Por otro lado, combate la toxoplasmosis, enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito llamado Toxoplasma gondii, El pepino produce una desintoxicación profunda del organismo, expulsando el paracito.

El pepino es muy utilizado en la medicina, por sus cualidades emolientes, calmantes y refrescantes y sobretodo alcalinizantés. El pepino es bueno en tiempos de calor, especialmente en verano, gracias a su enorme contenido de agua, buena para la sed y para la acción intestinal, refresca la sangre y tiene un efecto purificador sobre los intestinos. Son muy recomendables también, cuando hay una tendencia a la necrosis, y en todos aquellos casos en que es necesario neutralizar la excesiva acidez, como en la diabetes, gota, obesidad, artritis, etc.

El pepino como laxante

Por sus propiedades laxantes se aconseja en el estreñimiento, pero habrá que masticarlo. La ensalada de pepino con zumo de limón y aceite de oliva, además de las comidas, constituye un buen remedio contra los dolores de estómago y las dispepsias. También el zumo es bueno para las inflamaciones del tubo digestivo y de la vejiga. Asimismo tiene gran importancia para las secreciones y magnifico en los estados febriles, asimismo para la sangre, el cerebro y los nervios. El zumo de pepinos con miel de abejas, es excelente para curar las enfermedades de la garganta, como la afonía, inflamaciones, angina, etc., para la cual se tomará por cucharadas, según la gravedad del mal. Finalmente las semillas gozan de propiedades diuréticas.

Usos externos del pepino

Por su riqueza en agua, vitamina E y aceites naturales, constituye uno de los mejores remedios para el cuidado de la piel. La pulpa del pepino macerado en alcohol y luego destilada la «esencia de cohombro» que se emplea para preparar una pomada que se utiliza en las aplicaciones externas para dar frescura y suavidad de la piel seca. También esta pomada se puede preparar con solamente jugo, en cuyo caso obrará además como refrigerante. El jugo es excelente en las erupciones cutáneas, inflamaciones, etc., para ello se empleará en lociones o lavados.

Además es magnifico para dar suavidad, quitar las manchas y pecas, hacer desaparecer lar arrugas rejuveneciendo la piel. Contra las enfermedades de la garganta es benéfico aplicado en cataplasma de pulpa de pepino, varias veces al día. La emulsión de semilla se emplea contra las hemorroides, salpullidos, abscesos y demás erupciones cutáneas.

