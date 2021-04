El nuevo corte de Paul McCartney: Aquí están los chicos guapos.

Paul McCartney, Khruangbin – Pretty Boys

Letras

Look into my lens

Try to feel the light

Voici les jolis garçons

Objects of desire

Voici les jolis garçons

They’re gonna set your world on fire

Strike another pose

Voici les jolis garçons

Ooh

Objects of desire

Voici les jolis garçons

They’re gonna set your world on fire

Voici les jolis garçons

Voici les jolis garçons

Ooh

You can look, but you’d better not touch

Voici les jolis garçons

They’re gonna set your world on fire

Objects of desire

Voici les jolis garçons

Ooh

They can talk, but they never say much

Voici les jolis garçons

‘McCartney III Imagined’

The new album, available on digital and streaming platforms now: https://t.co/uc2fCalxvi

🎲What’s your take on it?🎲 #ThreeImagined pic.twitter.com/XAh8HYgool

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) April 16, 2021