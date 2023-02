Un nuevo estudio realizado por el Karolinska Institutet y la Universidad de Copenhague ha demostrado que el momento del día en que se realiza el ejercicio físico puede influir en la cantidad de grasa que se quema durante el mismo. El estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio, realizado en ratones, demostró que aquellos que realizaron el ejercicio en una fase activa temprana, equivalente al ejercicio matutino en los humanos, aumentaron más su metabolismo que aquellos que lo hicieron en un momento en el que normalmente descansan.

Los procesos biológicos dependen de los ritmos circadianos de las células, por lo que la actividad física a distintas horas del día puede afectar al organismo de distintas maneras. Para averiguar cómo afecta la hora del día en que se hace ejercicio a la quema de grasas, los investigadores estudiaron el tejido adiposo de ratones tras una sesión de ejercicio de alta intensidad realizada en dos momentos del ciclo diario, una fase activa temprana y una fase de descanso temprana.

Los investigadores estudiaron diversos marcadores del metabolismo de las grasas y analizaron qué genes estaban activos en el tejido adiposo tras el ejercicio. Descubrieron que la actividad física en una fase activa temprana aumentaba la expresión de genes implicados en la descomposición del tejido adiposo, la termogénesis y las mitocondrias del tejido adiposo, lo que indicaba una mayor tasa metabólica.

Estos efectos solo se observaron en los ratones que hicieron ejercicio en la fase activa temprana y fueron independientes de la ingesta de alimentos. «Nuestros resultados sugieren que el ejercicio a última hora de la mañana podría ser más eficaz que el ejercicio a última hora de la tarde para estimular el metabolismo y la quema de grasa, y si es así, podrían ser útiles para las personas con sobrepeso», afirma Juleen R. Zierath, del Karolinska.

Aunque ratones y humanos comparten muchas funciones fisiológicas básicas, y los ratones son un modelo bien establecido de la fisiología y el metabolismo humanos, también existen diferencias importantes, como que los ratones son nocturnos. «El momento adecuado parece ser importante para el equilibrio energético del organismo y para mejorar los beneficios del ejercicio para la salud, pero se necesitan más estudios para extraer conclusiones fiables sobre la relevancia de nuestros hallazgos para los humanos», defiende Zierath.

En conclusión, el momento del día en que se realiza el ejercicio puede tener un impacto significativo en la cantidad de grasa que se quema durante el mismo. Se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos en humanos y determinar la mejor hora para realizar actividad física en relación con la quema de grasas y el metabolismo.