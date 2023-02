La Ciudad habilitó una nueva sede para renovar la licencia de conducir: ya son 19 los espacios disponibles

A partir de este miércoles 15 de febrero quedó inaugurada la sede en el Consejo de la Magistratura, espacio que brindará turnos para renovar la Licencia de conducir a todas las personas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 15 de febrero de 2022.- A partir de este miércoles todas las personas que requieran realizar el trámite de renovación de licencias de conducir cuentan con una sede más, la del Consejo de la Magistratura ubicada en Bolívar 191. Desde el año pasado y de forma progresiva, la secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal viene incorporando nuevas sedes tanto en oficinas gubernamentales como así también en instituciones privadas como el Automóvil Club Argentino (ACA), entre otras, que ahora también permiten realizar el trámite a toda la ciudadanía en general.

«Esta nueva sede es más tiempo libre tanto para los empleados de la Justicia, que van a poder renovar la licencia cerca de su trabajo, como para los ciudadanos que van a tener una opción más cerca de su casa. Nuestra función es poner el Estado al servicio de los vecinos y en ese sentido venimos trabajando en equipo con la Justicia, como en este caso, y con otras instituciones del sector público y privado», remarcó Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.

Junto al nuevo punto de atención en la calle Bolívar, se encuentran operativas 14 dependencias comunales, más las sedes del Colegio público de Abogados, la Dirección General de Habilitación de Conductores, el Consejo de Ciencias Económicas y el Automóvil Club Argentino (A.C.A.). La Ciudad también extendió recientemente el horario de tarde para facilitar el trámite a los ciudadanos. El horario extendido funciona de 8 a 21 horas en la subsede comunal 2, ubicada en el Recoleta Mall.

“Seguimos acercando a los vecinos este trámite en distintas sedes, en total los vecinos pueden optar entre 19 espacios distribuidos por toda la Ciudad”, afirmó Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Y agregó: “El trámite se inicia digitalmente a través de la web www.buenosaires.gob.ar y, cumplidos los requisitos, el vecino recibe un correo que le permite sacar turno para presentarse en la sede a realizar los exámenes psicofísicos. Superada esa instancia, recibe la licencia impresa en el momento”.

Para realizar el trámite de renovación de una licencia categoría B1, las personas deben dirigirse primero a la página web de licencias y, cumplidos todos los requisitos, se deberá elegir la sede de preferencia donde finalizar la gestión. En cuanto a los requisitos, deberán presentar DNI vigente con domicilio en la Ciudad, libre deuda de infracciones y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) abonado -su costo es de 1.500 pesos-. Además, deberán cumplir con la charla virtual de educación vial y, en caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico, presentar certificado y/o estudios médicos. El costo del trámite es de 2.650 pesos.

Para saber si una persona debe tramitar la renovación o, en su caso, la reimpresión de la licencia, el interesado puede realizar la consulta a través de whatsapp. Para ello es necesario tener agendado el número de la Ciudad 11.5050.0147, abrir la aplicación y escribir ‘licencia de conducir’. Se abrirá un diálogo con Boti (el asistente virtual de la Ciudad) y se deberá elegir la opción ‘A’ y seguir los pasos indicados. La misma información puede solicitarse llamando a la línea 147.

Paso a paso del trámite

Para iniciar el trámite de renovación de una licencia categoría B1, los vecinos deben seguir los siguientes pasos:

1. Tener DNI Vigente con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2. Realizar la charla de renovación de tránsito de forma virtual

3. Abonar el CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito)

4. No tener infracciones de Tránsito Abonar la Boleta Unica Inteligente (BUI)

5. En caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico, presentar certificado y/o estudios médicos.

6. Cumplidos todos los requisitos, la persona deberá dirigirse a la sede elegida de forma virtual para completar el trámite. En la sede se tomarán los datos biométricos del vecino (foto, huella dactilar y firma digital) y se realizarán las evaluaciones psicofísica, médica, de la audición y de la visión, verificando las capacidades de la persona para el manejo.

7. Para finalizar el trámite, se chequeará que los datos a imprimir en la licencia sean los correctos. Concluido este paso, se imprime el registro y el vecino se retira de la sede con su licencia impresa en el mismo día.

El examen psicofísico contempla las siguientes instancias:

* Test psicológico: se realiza un test psicológico en profundidad (test de bender) que fue especialmente diseñado por expertos en la temática y está a cargo de psicólogos capacitados para la tarea.

* Evaluación visual: permite constatar que la persona cumple con los estándares visuales requeridos para la conducción (consiste en una prueba binocular y de campimetría y encandilamiento).

* Evaluación fonoaudiológica: consiste en un barrido tonal y en la examinación de la aptitud de la audición de la persona.

* Evaluación médica: permite precisar el estado de salud del aspirante y se verifica, junto a la información incluida en la declaración jurada, que el titular del trámite se encuentra apto para conducir. En este paso, se le consulta al vecino por enfermedades preexistentes que pueden influir en su capacidad de conducción (diabétes, narcolepsia).

Sedes habilitadas para renovar la licencia de conducir

El trámite puede realizarse, por la mañana, en horario de 8 a 15 horas y también en horario de tarde, de 15 a 21, en la subsede comunal 2

Sede comunal 1: Humberto 1º 250 y Balcarce 1110

Sede comunal 2: Pres. José E. Uriburu 1022

Subsede comunal 2: Vicente López 2050

Sede comunal 3: Sarandí 1273

Unidad de Atención Ciudadana de la Comuna 4: Av Martín García 464

Sede comunal 5: Carlos Calvo 3325

Sede comunal 6: Av Patricias Argentinas 277

Sede comunal 7: Av. Rivadavia 7202

Subsede comunal 7: Emilio Mitre 956

Subsede comunal 9: Avenida Directorio 4360

Sede comunal 10: Bacacay 3968

Sede comunal 13: Avenida Cabildo 3067

Sede comunal 14: Beruti 3325

Sede comunal 15: Bonpland 1271

Dirección General de Habilitación de Conductores: Av. Coronel Roca 5252

Consejo de Ciencias Económicas: Avenida Córdoba 1532

Sede del Automóvil Club Argentino (ACA): Av. del Libertador 1850

Sede Colegio de Abogados: Av. Corrientes 1441

Consejo de la Magistratura: Bolívar 191

Períodos de validez de la licencia categoría B1

Tras la incorporación del nuevo sistema de otorgamiento y renovación de licencias en la Ciudad de Buenos Aires, cuya finalidad es contribuir al aumento de la seguridad vial, se determinó un cambio en el período de validez de las licencias en base a dos factores clave. Por un lado, las nuevas instancias de evaluación de aptitud psicofísicas y teórico-prácticas de conducción se presentan más exhaustivas. Por el otro, los estudios estadísticos respecto de las capacidades de manejo indican que las personas presentan una disminución de sus capacidades de manera progresiva a partir de los 40 años.

Nuevos períodos máximos de validez:

De 16 a 39 años: 10 años.

De 40 a 49 años: 6 años.

De 50 a 69 años: 4 años.

70 años y más: 2 años.

Además, se elimina la vigencia de 2 años que se establecía para los conductores principiantes, manteniéndose las restricciones de circulación por arterías con velocidad máxima de hasta 70 km/h los primeros 6 meses y alcohol cero durante 2 años. En paralelo, la habilitación para conducir de un ciudadano está sujeta a la evaluación permanente en la calle por parte de los Agentes de Tránsito. En caso de una conducta inapropiada en la vía pública puede ser suspendida.

Más información

Si realizaste un cambio de domicilio a la Ciudad o tenés una licencia vigente de España, Italia o Chile, te corresponde hacer una renovación por cambio de jurisdicción.

Si cambiaste algún dato de tu licencia, te corresponde hacer una renovación por cambio de datos.

Para ampliar a otra categoría, tenés que realizar una ampliación de licencia de conducir.

Si, por algún motivo no tenes tu DNI, deberás presentar el Certificado de DNI en trámite original acompañado por un documento que acredite tu identidad (pasaporte original vigente o un DNI de formato válido, aunque el mismo tuviera dirección en otra jurisdicción).

Si tu última licencia es de otra jurisdicción y no presenta 2 años de antigüedad, tenés que presentar el Certificado de Legalidad original el día del turno, para que no se te otorgue la condición de principiante.