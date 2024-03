El Hipódromo Argentino de Palermo. El Derby Argentino

El Hipódromo Argentino de Palermo es un emblema de la Ciudad de Buenos Aires desde 18761. Fue inaugurado el 7 de mayo de ese año. En 1908, los edificios originales fueron reemplazados por el arquitecto Louis Faure-Dujarric, quien los convirtió en un ejemplo del estilo clásico francés del siglo XVII.

El hipódromo cuenta con una pista de arena de 2400 metros de longitud por 28 metros de ancho y una pista de césped de 2200 metros por 20 metros de ancho2. Posee un sistema de drenaje que permite correr bajo cualquier condición climática2.

En 1992, Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) asumió la dirección del Hipódromo Argentino de Palermo, iniciando una nueva etapa de renovación y mejoramiento integral1. Desde entonces, se han realizado inversiones permanentes en obras y tecnología para ubicar a este escenario hípico entre los más destacados a nivel internacional.

A lo largo de su historia, han pasado por la pista del Hipódromo Argentino de Palermo jinetes como Irineo Leguisamo, Domingo Torterolo, Máximo Acosta y Marina Lezcano, además de caballos como Old Man, Botafogo, La Misión, Yatasto o Lunático, un purasangre propiedad de Carlos Gardel.

Historia y construcción

Gran Premio Nacional

El Gran Premio Nacional, conocido popularmente como El Derby Argentino, es el clásico más importante del calendario hípico argentino para potrillos de 3 años. Se disputa en noviembre en la pista de arena del Hipódromo de Palermo sobre la distancia de 2500 metros.

Instituido en 1884 bajo el gobierno del entonces presidente Julio Argentino Roca, es la contienda más antigua de la hípica nacional3. Su denominación se debe a que su primera disputa tuvo como premio, una suma en efectivo donada por el Superior Gobierno de la Nación .

Este evento es especialmente atractivo para el público porque, por razones de distancia, la largada se realiza frente a las tribunas y los espectadores pueden ver los partidores a unos metros de distancia.

Desde su inauguración en 1876 hasta hoy, el Hipódromo Argentino de Palermo ha sido un testigo privilegiado de la historia del turf argentino. Con su arquitectura clásica francesa y su Gran Premio Nacional, sigue siendo un referente en el mundo hípico.

Aquí te dejo una lista de los ganadores del Gran Premio Nacional, también conocido como El Derby Argentino, en los últimos años en el Hipódromo Argentino de Palermo:

2023: Ever Daddy, jockey William Pereyra

2022: Niño Guapo, jockey William Pereyra

2021: Irwin, jockey Francisco Gonçalves

2020: Great Escape, jockey Juan Cruz Villagra

2019: Miriñaque, jockey Francisco Gonçalves

2018: For The Top, jockey Wilson Moreyra

2017: Roman Rosso, jockey Wilson Moreyra

2016: He Runs Away, jockey Rodrigo Blanco

2015: Hi Happy, jockey Altair Domingos

2014: El Moisés, jockey Edwin Talaverano

Es importante recordar que en las carreras de caballos, el hecho de no ganar no necesariamente hace al caballo un “perdedor”. Muchos factores pueden influir en el resultado de una carrera, y todos los caballos que compiten son atletas impresionantes.