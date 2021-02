El 55% de los argentinos investigan a su posible cita antes de su primer encuentro.

Compartí las noticias de Palermo











El estudio de Avast descubrió que muchas personas usan Internet para investigar a su posible cita antes de conocerse para aprender más sobre la otra persona y verificar su autenticidad.

Buenos Aires, Argentina. Con el Día de San Valentín acercándose y más personas recurriendo a las citas en línea debido a las restricciones de distanciamiento social y cuarentenas, Avast (LSE: AVST), líder mundial en productos de seguridad y privacidad digital, realizó una encuesta entre sus usuarios para comprender cómo se preparan los argentinos antes de conocer sus parejas digitales por primera vez en el mundo offline.

La encuesta reveló que una de cada dos personas (55%) que usan aplicaciones o sitios web de citas en línea han buscado (en Google o en las redes sociales) a la persona con la que hicieron match. De este grupo, el 23% decidió no encontrarse con la persona a partir de lo que encontró en línea o porque no pudo encontrar nada.

La motivación de por qué aquellos que usan las citas en línea en Argentina buscaron a la persona que iban a conocer varía. Algunos quieren aprender más sobre su potencial pareja (57%) o verificar que la persona es real (52%). Otros quieren comprobar si lo que sus matches les contaron de sí mismos es cierto (27%) o quieren ver cómo interactúa su cita potencial en las redes sociales (16%).

La mayoría de estos argentinos realizaron su investigación en una plataforma de redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok (72%), o en buscadores como Google, Bing o similares (34%). Solo unos pocos usuarios dieron un paso más y los buscaron en una red social profesional como LinkedIn o similar (14%), o realizaron una búsqueda de imagen inversa utilizando la imagen de perfil de la plataforma de citas de la persona (17%).

¿Qué otras medidas de seguridad están implementando los usuarios que tienen citas en línea en Argentina ?

Al encontrarse con alguien por primera vez para una cita en persona:

· El 52% se asegura de que el lugar de reunión sea un lugar público

· 43% le cuenta a un amigo o familiar con quién se está reuniendo o comparte su ubicación en vivo con ellos

· El 35% establece la ubicación de la reunión en un lugar con el que están familiarizados

· 6% le pide a un amigo o familiar que esté en el mismo lugar y hora que la cita

Petra Moravcová, Experta en Conocimiento del Consumidor en Avast, dijo: “En este momento de la pandemia, cuando muchos de nosotros hemos trasladado gran parte de nuestras actividades al entorno digital, buscar pareja no ha sido la excepción. Con las limitaciones de las cuarentenas y aislamiento social, conocer gente nueva se ha convertido en un desafío. Las citas en línea significan que eventualmente tenemos que revelar mucha información personal a potenciales parejas y también a los proveedores de servicios de citas. La información que decidimos compartir y cómo lo hacemos es fundamental para mantener la seguridad de la información y la seguridad personal, tanto del proveedor como de los matches. Lo mismo ocurre cuando conocemos a alguien en persona por primera vez, es genial ver que los usuarios en Argentina están poniendo en práctica medidas de seguridad como reunirse en espacios públicos o informar a un amigo o familiar antes de una cita.”

Las consecuencias de investigar

Si bien casi una de cada cuatro personas que investigaron a su cita decidió no reunirse con la persona por lo que encontraron en línea o porque no pudieron encontrar nada en absoluto, otros se sintieron alentados por sus aprendizajes. El 40% decidió seguir chateando y el 22% seguir viendo a esa persona.

Seis de cada diez personas (58%) incluso terminaron teniendo una relación más larga (2 meses o más) con la persona que investigaron, y el 12% terminó casándose o teniendo hijos con esa persona. Petra sugiere que “esto podría ser el resultado de una mayor confianza en que esa persona es la indicada para ellos de parte de los usuarios, impulsada por los algoritmos de las plataformas de citas, la información proporcionada en el perfil del match y la investigación adicional realizada sobre la huella digital de la otra persona, que proporciona temas en común para discutir en la cita».

¿Buscar o no buscar?

“Buscar o no buscar online a una persona antes de una cita es una decisión personal, siempre que se haga con respeto a la privacidad de la otra persona y apegándose a la información pública disponible en línea”, concluyó Petra. “No es de extrañar que la gente sienta curiosidad y busque detalles antes de la primera cita. Este es un recordatorio de que todo lo que compartimos en línea es un reflejo de nuestra identidad, y las personas deben pensar en cómo se presentan en el mundo online.»

De los usuarios argentinos que no buscaron a sus matches en línea, el 30% dijo que esto se debía a que no tenían suficiente información para realizar una búsqueda. El 49% consideró que no era necesario hacerlo, el 29% prefirió no juzgar a las personas en función de lo que podían encontrar en línea y preferiría conocerlos en persona primero, y el 16% no creyó que fuera ético.

