¿Dónde queda? La Noche de las Birrerías 2022

La Noche de las Birrerías 2022 se realizará esta semana, el 15 de diciembre, con una edición que reunirá a más de 100 cervecerías de 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La Noche de las Birrerías 2022 se realizará este jueves 15 de diciembre en más de 100 cervecerías de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 18 horas hasta la 1 de la madrugada.

Durante esta noche, las birrerías ofrecerán sus mejores estilos de cervezas, que se venderán a mitad de precio, junto a diferentes experiencias artísticas: cada local contará con una puesta en escena que va desde muestras de fotos, teatro, shows en vivo, karaokes, tarotistas, mapping, DJs, arcades, ferias y más.

En la Noche de las Birrerías 2022 el público podrá elegir y recorrer a pie cada uno de los 15 circuitos, probando diferentes tipos de cerveza y disfrutando de todas las experiencias artísticas programadas para cada lugar.

Las pintas para la Noche de las Birrerías 2022 se compran por anticipado a mitad de precio ($ 333) a través de Passline. Se pueden pagar con tarjeta o efectivo, obteniendo un código QR que se presenta luego en cada bar.

BELGRANO

Buller

Hormiga Negra

Burton On Trent

Pibä Belgrano

Growlers Belgrano

CABALLITO

Baum

Brauhaus

Bronx

Burger Couple

Club de la Birra

Growlers

Hormiga Negra Caballito & Bonifacio

IPA

Taffer

Temple Caballito

CENTRO

Covo

Growlers Centro

La Birrería Puerto Madero

Peñón del Águila Madero

Pibä Centro

Celta Bar

COLEGIALES

Babuina

Blackbird

Growlers Chacarita

Pentos Colegiales

The Old Uncle Beer

Who

NÚÑEZ

Growlers

Holzen Iberá

Stammtisch

Vicente Cadillach

DEVOTO

La Birrería Villa del Parque

Lagerhaus

Pentos Devoto

Temple Devoto

Varsovia

Katzen House

PALERMO HOLLYWOOD

Burger Coupl

La Chupetería

Duncan

Fausto

Growlers Hollywood

La Birrería Palermo Hollywood

Peñón del Águila Palermo

The Hum

PALERMO NORTE

La Birrería Cañitas

La Estrella Federal

Temple Botánico

Pibä Cerviño

PALERMO SOHO

Baum Palermo

Rabia

Rapaz

Santaella

Wolfa

Blest Palermo

Growlers Palermo

Pibä Soho

PALERMO VIEJO

Aroha

Baum

La Birrería Palermo Viejo & Almagro

Charlie Hops

Cortázar

El Octavo

Pibä Palermo

RECOLETA

Antares Parador Houssay

Boca a Boca

Bartola Craft

Birra y Barra

Buller

Club de la Birra

Drafters

Figueroa

Growlers Recoleta

Temple Barrio Norte & Junín & Recoleta

Ceres 252

SAN TELMO

Bar El Federal

La Birrería San Telmo

La Zarpada

The Capital Beer

Valhalla

Temple Trastienda

CIC Bar

La Poesía

PARQUE PATRICIOS

Buda Green

Baum Parque Patricios

Nishan Park

VILLA CRESPO

Buller Villa Crespo

Cervecería Cuatro Gatos

Che Bonche

IPA Villa Crespo

La Birreria Villa Crespo

La Rubia

Los Caminantes

Mecánico

Saibhir

The Brickwall Bar

VILLA URQUIZA

Butan

Brava Bar

Draft

Galpón Plaza

El Holandés Errante

Hormiga Negra

The Birra Lab

S.O.T.

BlueDog