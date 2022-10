180.000 personas en Cultura Emergente en los bosques de Palermo

Del viernes 7 al domingo 9 de octubre



Más de 180.000 personas disfrutaron de lo mejor de la Cultura Emergente en los bosques de Palermo

3 Días completos al aire libre para disfrutar la cultura joven de todo el país

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Festival Ciudad Emergente celebró sus 15 ediciones en los bosques de Palermo, del 7 al 9 de octubre en el Velódromo de Palermo y su entorno.

En el fin de semana largo: viernes, sábado y domingo desde las 14, más de 180.000 vecinos y turistas disfrutaron de la escena musical emergente y tendencias en música, cultura urbana, artes visuales, tecnología, moda y diseño, entre otras actividades culturales, en un predio a cielo abierto, rodeados de naturaleza. Un fin de semana a pura música, con experiencias interactivas y participativas en un entorno natural y verde, recuperado por la ciudad.

Desde el viernes 7 y hasta el domingo 9, miles de personas disfrutaron del aire libre y de todas las actividades culturales propuestas por el festival en los bosques de Palermo, en las inmediaciones del ex velódromo de la ciudad de Buenos Aires. En cinco escenarios hubo música desde las 14, e iban intercalándose para que no se superpusieran los sonidos. Todos los espacios tuvieron su público. Los que llegaron primero fueron familias enteras y alrededor de las 18 horas, los jóvenes seguidores de cada uno de los artistas que se presentaban a las 21 en el escenario “Llegando” se sumaron a la multitud que copó esa zona del pulmón verde de la ciudad.

Las bandas que cerraron los escenarios

El viernes un gran recital que convocó a artistas del semillero del festival dió el puntapié inicial del fin de semana largo, hicieron delirar al público: An Espil, Brenda Martín y Lula Bertoldi, Bambi, Celli, Chano, Juan Ingaramo, Silvina Moreno y Nashy-Nashai.

Cantantes que se presentaron en el Festival cuando eran emergentes y que hoy, consagrados, volvieron para celebrar los 15 años de Ciudad Emergente.

El sábado, el día trapero por excelencia, fue el turno de Bhavi, que convocó a un público más joven, que participó saltando y cantando cada tema, incluso bajo una leve lluvia.

El domingo tocó Nafta, con su estilo neo-soul, y atrajo a su público, más a muchos otros que descubrieron disfrutando su sonido y letras.

Después los dj´s de muchas fiestas que frecuentan los veinteañeros cerraron con su música, cada uno de los tres días. Participaron los djs referentes de la movida emergente: Pol4ca, Ale-jo y Oransh; Vi Porcelain y Olivia Mtk; Laucha y Teo Podolsky.

Festival Ciudad Emergente

Desde su nacimiento ocupó espacios clave de la Ciudad. Primero el Centro Cultural Recoleta, semillero de la cultura joven y urbana de aquel momento; luego se instaló en la Usina del Arte, para visibilizar el gran espacio cultural del sur de Buenos Aires; el año pasado se mudó a diferentes sedes del Casco Histórico, formando parte de la revitalización del área micro y macro centro. Este 2022, en su cumpleaños número 15, y ahora que se puede volver a bailar, cantar y saltar todos juntos, se hace en los Bosques de Palermo, para disfrutar un área recuperada por y para la Ciudad, el Velódromo y sus alrededores.

Ciudad Emergente es una plataforma para que nuevos artistas de todo el país puedan mostrar su talento a miles de personas. A través de las convocatorias federales, cada año se suman nuevas bandas y artistas de todas las provincias que son elegidos por un comité de selección conformado por referentes de la industria musical y por el voto de los fans. De este modo, la escena local se nutre de nuevas visiones y sonidos de toda la Argentina, en un intercambio cultural enriquecedor.

Este año, el festival propuso recorrer y experimentar al aire libre la cultura emergente de toda la Argentina. Hubo música, visuales, cultura urbana, tecnología, deportes, letras, performance, moda y diseño, gastronomía, el espacio Emergentito con actividades especiales para infancia y el nuevo Espacio Buenos Aires Verde.

La programación de esta edición reflejó la escena emergente del rock, el pop, el urbano y el indie. Se presentaron más de 100 bandas, en dos escenarios enfrentados en los extremos del predio con un diseño creado por Sergio Lacroix. Participaron artistas como: Al Alba, An Espil, Andro, Anyi, Axel Fiks, Bhavi, Caballos de Fuerza (Colombia), Celli, Dalmanerea, Florian, Fransia, Gauchito Club, Joven Breakfast, Juli Suanno, Kaktov, Kruda, La Múcura (Colombia), Lucas & The Woods, Luna Sujatovich, LV Rod, Lwlo, María Codino, Marki, Melanie Williams & El Cabloide, Misson, Nashy-Nashai, Ojo con ellos, Palta & the Mood, Pol4ca, Ronpe 99, Ruggero, Silvestre y La Naranja y Surdo SRD.

El festival de cultura emergente de la Ciudad tiene como objetivo visibilizar proyectos innovadores de artistas consagrados y bandas emergentes de todo el país, que se inscribieron en la convocatoria nacional #ExperienciaEmergente2022, de las cuales se seleccionaron 50 bandas de todas las provincias para vivir encuentros de formación y capacitación virtual de la mano de expertos de la música. Luego de este proceso, se eligieron bandas para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y tocar en uno de los escenarios del festival. Se seleccionaron para representar en el festival a cada una de las regiones de Argentina a: Piba de la Ciudad de Buenos Aires, Negra Chavez de Provincia de Buenos Aires, Hollywood Bungalows de Jujuy, Rot Alone de Misiones, Delta Calibre de Neuquén, Rudy de Córdoba y Feli Ruiz de Mendoza.

Además, este año el Emergente se fue de gira y estuvo presente en los eventos ActiVamos, en el municipio de Tres de Febrero, y Pinamar Emerge de la ciudad balnearia. En ambos eventos tocaron bandas locales y dos de cada ciudad fueron seleccionadas para subirse a uno de los escenarios del Festival en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso Tres de Febrero, las bandas que tocaron en el Emergente son Sabot y Paraleia. Y de Pinamar, tocaron xAlteregOx y Siesta vudú.

Por su lado Arte en Barrios, el programa que promueve la actividad cultural a través de talleres y actividades artísticas gratuitas en barrios vulnerables, estuvo presente con actividades dentro de las diferentes disciplinas culturales que tiene el Festival. En el caso de la música, presentó una caravana de percusión de la mano del grupo GPS, con dirección de Santiago Vázquez.

El Espacio de Cultura Urbana tuvo freestyle, trap, rap, scratching y breaking, un espacio repleto de cultura hip hop. Además, deportes urbanos e innovadores como fútbol burbuja y Quidditch y deportes alternativos como Kinball, Lacrosse, Bádminton, Cornhhole, y Jugger para jugar en familia, con amigos o mirar demostraciones de profesionales. La pista de skate, roller y BMX ofreció la posibilidad de ver a expertos en acción, y por las noches fue el espacio donde se realizaron fiestas silent y se pudo disfrutar de una performance con patinadoras luminosas. Participaron artistas como: Acid Ass Dance Crew, Agust1n, Bad Boy Orange, Big Frey, Chulimane, Elah Gonzalez, FCR Crew, Guacho Bleu, Ilan Amores, Irina Rakshina, La final de la batalla de djs «Open Format», Latin Geisha, Lego Skillz, Mamba Club, Percy Big Bang, PIBASS, Quimey Toro, Remeneo Dance Crew, Rik4 Perry, Sigma el baile, Soui Uno, Swerv, Tobi, Valuki y White Talls.

Además, el programa Arte en Barrios, presentó a djs estudiantes del taller de música electrónica y ofreció una nueva edición del Encuentro de Arte Urbano donde compitieron 16 artistas. Este encuentro continúa promoviendo y fortaleciendo la cultura hip hop, priorizando producir y fomentar el intercambio entre los artistas emergentes de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

También la organización de la sociedad civil Starte en tu barrio estuvo presente con contenidos urbanos, gracias a las acciones que se vienen realizando en conjunto con el Programa Arte en Barrios. Starte en tu barrio es una organización que surgió hace más de 15 años de la mano de Mariano Acuña buscando que los niños y las niñas del barrio Santa Rita -Boulogne Sur Mer, en San Isidro- tuvieran un día de la niñez diferente, trabajando la integración social.

Se presentaron por primera vez en el Festival Ciudad Emergente con una cápsula, llena de arte e identidad startera, con una muestra visual «CYBR» de Sergio Instanto, la presentación de la música de RDG y Surdo y las coreografías de Cielito en el escenario de Cultura Urbana. Además, tuvieron un stand en el que estuvieron disponibles las manualidades que hacen los emprendedores de la organización.

Este año participaron nuevamente de Ciudad Emergente las chicas y los chicos de la FCR Crew, grupo formado a partir del programa Micrófono Abierto de la Usina del Arte que propuso una alternativa creativa a través de encuentros virtuales y presenciales. Dieron un show de batallas de freestyle, cyphers de presentaciones y canciones que fueron compuestas por ellos mismos. Los coordinadores de la crew son Milito y Ela, artistas urbanos, freestylers y raperos que forman parte de las actividades del programa Arte en Barrios y la Usina del Arte.

La peluquería Prana en conjunto con Arte en Barrios -el programa cultural que llega a grandes, a chicos y chicas para garantizar el acceso a la cultura, acercando una oferta cultural de calidad a todos los vecinos y vecinas de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires- hizo peinados, colores y cortes urbanos a los asistentes.

Hubo instalaciones de artes visuales con impacto estético durante el día y lumínico por la noche. Fue una oportunidad para artistas emergentes y referentes del campo de las visuales. Además, diferentes muralistas y artistas intervinieron los contenedores de residuos que fueron utilizados en el festival. Clara Wall, Fernando Gronski, Gon World, Manglar, Miranda Lorenzo, Ojo con Patas y Sergio Instanto (de Starte en tu Barrio) son algunos de los artistas que intervinieron el predio con sus propuestas artísticas.

Emergentito, el espacio para los chicos y las chicas dentro del festival, llegó con una propuesta diferente. Para los más chicos, shows de las bandas de rock infantil NiLocos, TaTetí Rock y los Rockan; y clases de danza urbana para cantar y poner el cuerpo en movimiento. Los pre adolescentes tuvieron clases de danza urbana y djs set con música urbana a cargo de Emi Campana y Sofía Hervier. El espacio estuvo intervenido por el artista visual Ojo con patas.

Además, hubo una estación para escuchar los podcast Usina de historias, especialmente hechos para acercar a los más chicos a los íconos argentinos del rock, la gastronomía y la literatura. Historias de María Elena Walsh, relatos sobre las vidas de referentes gastronómicos como Doña Petrona, Mauro Colagreco, Francis Mallmann, Dolli Irigoyen y Gato Dumas, además de músicos argentinos como Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Luca Prodan, Luis Alberto Spinetta, María Gabriela Epumer, Federico Moura y Rosario Bléfari. En las voces de artistas como Julieta Venegas, Antonio Birabent, Zoe Gotusso, Juana Viale, Flor Torrente, Fabián Vena, Luciano Cáceres, Dalma Maradona, José María Muscari, Lula Bertoldi, Bobby Flores, Diego Poggi, Eleonora Pérez Caressi y Corina Gonzalez Tejedor.

En el Espacio de música electrónica, el universo audiovisual, la performance y la innovación tecnológica tocaron los djs emergentes Vickilicious, R.A.P y Lucas Sosa (AR), seleccionados en una convocatoria abierta a todo el país, además de otros djs consagrados y emergentes que hoy son tendencia. Este espacio tuvo una impronta musical, visual, lumínica y el campo digital.

Se presentaron en este espacios los siguientes djs, vjs y artistas visuales: Aili Aka Sueño, Aldo Benitez, Anita B Queen, Cintia Cejas, Dana Cozzi, Federico Lamas, Forello, Gabi, GCLL, Glück, Joaquina Salgado, Jonas Kopp & Efren Mur, Kren Organico, La Cintia, Lau Gonzalezs, Laureano Solis, Maia Mónaco, MDC, Maite Pucci & Emilia Staciuk, Mariela Bond, Nait Saves, NikNak (Reino Unido), Outro, Pistolera, Qualia, Rafael Parratoro, Serpiente roja, Tolch, Vanessa Massa, Victoria Engel, VXN y Yhomara Muñoz.

Los NFT tuvieron su espacio en una muestra digital presentada por Artlab que se expone en Bag (Blockchain Art Gallery): la plataforma de crypto arte latinoamericano creada por argentinos donde vieron obras de diferentes creadores referentes de este campo. También se disfrutó de diferentes experiencias inmersivas utilizando lentes de realidad virtual.

Además, en el escenario de este espacio se presentó la Dj NikNak del Reino Unido, a partir del trabajo en conjunto con el British Council, el programa Circular Cultura y el programa AMPLIFY.

En el Espacio de gastronomía se disfrutó de diferentes foodtrucks. Esta convocatoria se realiza en conjunto con BA Capital Gastronómica, un programa que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como capital gastronómica de América Latina y potenciar la actividad económica a través del desarrollo gastronómico porteño, desde la generación de empleo y la promoción de políticas alimentarias sostenibles.

El nuevo Espacio Buenos Aires Verde estuvo dedicado a la cultura y gestión verde de la Ciudad. Se pudo visibilizar y experimentar experiencias y actividades vinculadas con temáticas como la sustentabilidad, la reducción de consumo, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y el cuidado del ambiente. Fue un trabajo en conjunto entre áreas del Gobierno de la Ciudad como el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana (MEPHU) y con la Agencia de Protección Ambiental (APrA).

Por su lado, el programa Arte en Barrios presentó un taller de diseño sustentable para realizar billeteras con lonas recicladas de eventos culturales anteriores.

En la Carrera para descubrir los Bosques de Palermo se inscribieron familias y amigos. El objetivo fue conseguir la mayor cantidad de puntos a lo largo de una hora y media, superando desafíos y resolviendo preguntas y acertijos mediante una conversación interactiva con Boti, el asistente virtual de la Ciudad. La Carrera invitó a descubrir y visitar espacios que son íconos en la zona. Ganaron los 10 equipos que juntaron más puntos.

En conjunto con Transporte BA, se diseñaron actividades para estimular la llegada al festival en bici, fomentando el cuidado del ambiente y la movilidad sustentable. Hubo bicicleteadas musicalizadas por Bosques de Palermo de la mano del dj Bad Boy Orange y su Bici Naranjita. La artista Clara Wall estuvo interviniendo cascos que fueron sorteados entre quienes pasen por el bicicletero ubicado en el ingreso del predio. El predio contó con espacios seguros para el guardado de las bicis. La influencer Miranda Lorenzo recorrió el predio en una bici intervenida por ella misma y presentó diferentes outfits de su creación. Por su parte, Transporte BA presentó para los más chicos la actividad Dejá tus rueditas, para aprender a andar en bici.

PROGRAMACIÓN:

Estuvo disponible en buenosaires.gob.ar/CiudadEmergente y a través de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147), se accedió a la información del día por día, por cada sección y por espacio del festival. Los vecinos pudieron consultar al robot de la Ciudad de Buenos Aires para conocer todas las novedades del Festival y participar por entradas para diferentes shows musicales que suceden en la Ciudad durante los últimos meses del año.