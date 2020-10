Código Postal de Palermo. Ciudad de Buenos Aires.

Compartí las noticias de Palermo











Código Postal del Barrio de Palermo

Barrio Palermo Códigos postales

C1004, C1007, C1019, C1055, C1113, C1172, C1175, C1176, C1177, C1179, C1180, C1181, C1182, C1183, C1186, C1188, C1404, C1414, C1416, C1425, C1426, C1428, C1429, C1439

La carta o postal se escribe en papel, mientras que un correo es un lenguaje completamente digital y no es tangible.

El Código Postal Argentino surge como resultado de nuestros esfuerzos por brindar a la comunidad nuevos beneficios tratando de optimizar los estándares de calidad. La iniciativa fue aprobada por la Secretaría de Comunicaciones, en su resolución 1368/98.

https://www.correoargentino.com.ar/formularios/cpa

Mediante la aplicación de nuevas tecnologías en la creación del CPA, la calidad y la rapidez de los servicios postales mejoró sustancialmente en comparación a los países más avanzados del mundo.























Desde 1998 la base de datos de Código Postal Argentino, todas las Localidades, Calles y Alturas existentes en el territorio de la República Argentina. Para eso, la estructura operativa recorre día a día todas las calles del país, identificando e informando los cambios que se producen.

Luego se procede a una validación oficial mediante la consulta a los organismos competentes (Provincias y Municipios) y finalmente a la incorporación y publicación en la Base de Datos.

1. ¿Cómo escribir el CPA?

Tené en cuenta lo siguiente:

Escribir el CPA en mayúsculas, sin paréntesis, prefijos (por ejemplo, C.P. o Cód. Postal) ni guiones internos.

Colocar los datos del destinatario, alineados a la izquierda.

Ya no es necesario poner la provincia, la primera letra del CPA la indica.

Colocar el direccionamiento de la correspondencia, mediante atenciones personalizadas, en la parte del destinatario (por ejemplo, no coloque At. Sr. José Pérez debajo del CPA).

En el caso de calles con número, anteponer «N°» a la altura del domicilio (por ejemplo, calle 70 N° 43).

A continuación brindamos algunos ejemplos correctos sobre cómo escribir tanto el CPA como las direcciones del destinatario y del remitente en un sobre:

Si el destino es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o una provincia:

Destinatario (pueden ser varios renglones).

Calle y altura del domicilio.

Piso / Depto-Barrio (en caso que sea necesario).

CPA – Localidad.

2. ¿Cómo está compuesto el CPA?

El CPA amplía la información del código postal, incorporando 4 letras que permiten identificar cada cara de manzana en las localidades de más de 500 habitantes. Las localidades de menos de 500 habitantes poseen un único CPA