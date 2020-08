Claribel Medina sobre las personas que no usan barbijo en los bares de Palermo.

Compartí las noticias de Palermo











La conductora utilizó sus redes sociales mientras caminaba por Palermo para mostrar que hay ciertas medidas de precaución que las personas no toman a la hora de reunirse en bares y restaurantes de la zona y se mostró muy indiganda por este hecho. Luego borro el video de su cuenta.

“Yo lo que quería comentar es que a mi no me molesta que la gente se reúna, creo que la gente está cansada… Lo que me duele es que actores, cine, técnicos y productores no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto. Gente sin barbijo y nosotros los actores, técnicos directores no podemos trabajar”, lanzó muy enojada la artista.

Asimismo, Claribel cuestionó el hecho de que el aislamiento sea respetado por algunos y no por todos: “¿Por qué para unos y y para otros no? #dolor #impotencia #presidente te amo pero qué pasa con nuestra realidad… claro que la gente se enojó conmigo pero no es contra ellos.

Mi pregunta es ¿qué pasa con el #arte #cine #salas #teatro?”. “No tenemos sueldo no me importa qué me digan “volvé a Colombia” jaaa me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación, no los critico hagan lo quierán pero los demás no cobramos”, escribió la actriz acompañando el video.