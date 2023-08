Centenario del natalicio del poeta Hamlet Lima Quintana

15 de septiembre en todas las plataformas digitales.

En este 2023 se cumple el centenario del natalicio de Hamlet Lima Quintana, uno de los poetas y escritores argentinos más importantes en Latinoamérica y el mundo. Reconocido por obras como “Zamba para no morir”, “La amanecida”, “La cuatrereada”, “Canción para Carlos Alonso”, “Zamba del Duraznillo” y muchas más; además de su prolífica obra literaria con casi 40 libros; entre ellos la biografía de Osvaldo Pugliese o su historia de amistad con Armando Tejada Gómez (y un relato de una época del folklore) con el libro “Los Referentes”.

Artistas de notable trayectoria y artistas del nuevo cancionero fueron convocados a participar en “Canciones para no morir” con obras ya grabadas, algunas inéditas y otras especialmente registradas para esta oportunidad.

En “Canciones para no morir” participan: Teresa Parodi junto al Coro de SADAIC y la dirección del maestro Damián Sánchez, Víctor Heredia, Dúo Coplanacu, León Gieco, Edith Rossetti y Popi Spatocco, Peteco Carabajal, Mónica Abraham y Laura Albarracín, Julio Lacarra, Raly Barrionuevo, Gloria de la Vega y Josho González, Mery Murúa y Paola Bernal junto a Migue Rivaynera, Casiana Tórres y Lucia Ceresani junto a Martin Castro, Orozco Barrientos, entre otros. Además, como dijimos también, cederán interpretaciones grabadas en discos, en vivo y algunas inéditas: Litto Nebbia, Ricardo Mollo con “Mono” Izarrualde, Jaime Torres y Orquesta Sinfónica de Mendoza, Marián Farías Gómez, Liliana Herrero, Lidia Barroso y Lucho Gonzàlez, Gabriel Senanes y Nancy Ocampo, Susanna Moncayo con Oscar Alem, Enrique Llopis, Carlos Bergesio, Julio Lacarra, Miguel Ángel Toledo, José Ceña, Mario Diaz, entre otros.

El álbum doble y conceptual será estará en todas las plataformas digitales a través de Acqua Records .

El mismo se dará a conocimiento público en dos partes: el 15 de septiembre con motivo del centenario y antes de fin de año.

“Canciones para no morir” es absolutamente sin fines de lucro.

El proyecto cuenta con el apoyo del programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, este apoyo sumado al trabajo desinteresado del equipo de producción y los artistas; nos ha permitido llegar a esta instancia.

El equipo de trabajo está compuesto por Silvia Majul en Producción General y Dirección del Proyecto. José Ceña en Producción Artística y la asistencia en producción de Eduardo Fisicaro y el aval y acompañamiento de la familia del poeta Hamlet Lima Quintana.

Hamlet Lima Quintana nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, Provincia de Buenos Aires y aprendió a caminar en Saladillo. Desde niño accedió familiarmente a la cultura ya que sus padres le enseñaron piano, guitarra y le leyeron todos los clásicos.

Fue durante el boom de los 60´ que la poesía se suma con una renovación profunda en el folklore. Junto a poetas como Tejada Gómez, entre otros, logran cambiar esa realidad costumbrista y paisajista del clásico folclore y colocar la metáfora, la imagen con pensamiento y el realismo social en el canto. Zambas como “La amanecida” y “Zamba para no morir” marca un antes y después en el repertorio argentino y latinoamericano. Además de estas contribuciones en el campo de la canción popular, Hamlet escribió más de 30 libros de poemas, cuentos, realizó investigaciones sobre sus ancestros: los pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires, escribió una biografía – la única al momento- de Osvaldo Pugliese. Hamlet fue periodista y trabajó para medios como el Diario Clarín. El nombre de Hamlet Lima Quintana se asocia al mundo intelectual y artístico de Miguel Ángel Asturias, Rafael Alberti, Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Juan Gelman, pintores como Carlos Alonso, Carlos Terribili, Rodolfo Campodónico, Manuel Oliveira, el titiritero Javier Villafañe y los cantautores como Silvio Rodríguez, Serrat, Paco Ibáñez, entre otros que lo citan como un referente. Su obra, como la de Borges, Sábato, Juarroz, Pizarnik, es parte fundamental de la cultura argentina que se asoció a la canción popular.