Agosto en el C3

El arte (y la ciencia, claro) invade la programación de este mes. Charlas para inspirarse con Pablo Bernasconi, dos funciones de Kaoufequin y su Labofest, cine bioarte, taller de programación para expresarse, seminarios de ciencia y arte, y mucho más.

La ciencia y el arte se adueñan de la programación cultural de agosto en el Centro Cultural de la Ciencia C3. Tras el éxito de la muestra «El Infinito» de Pablo Bernasconi –que sigue exhibiéndose hasta el 9 de octubre- llega un ciclo de charlas con el artista y reconocidos/as científicos/as sobre cómo pensar el infinito desde la ciencia y el arte. Además, en el Día de las Infancias dos funciones de la banda Koufequin y su Labofest para disfrutar en familia; talleres de programación; el ciclo Ciencia y Arte, y la proyección de “Proyecto Divergente”, un cortometraje de Bioarte argentino inspirado en “La guerra de los mundos” de Herbert George Wells, una experiencia audiovisual única.

El C3 abre sus puertas de viernes a domingos, de 12 a 19 horas, con entrada gratuita y reserva previa en la web. Se ubica en Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

CHARLAS

ACTIVIDAD DESTACADA

Ciclo de encuentros – Infinitos particulares

Viernes 19 y sábado 20 de agosto, a las 17 horas. Por el C3 y con el apoyo de la CNEA y la UNRN

Un ciclo de encuentros en los que el multifacético artista Pablo Bernasconi conversa con personalidades destacadas del universo científico, de la literatura y la filosofía sobre cómo pensar el infinito, desde la ciencia y el arte. El límite del universo, los agujeros negros, la caverna de Platón, los laberintos borgeanos serán algunas de las puertas de entrada de estos diálogos que se proponen ser poéticos, creativos y a la vez, rigurosos.

19 de agosto | Pablo Bernasconi dialoga con la física y presidenta de la CNEA, Adriana Serquis

20 de agosto | Pablo Bernasconi dialoga con los divulgadores, el físico Guillermo Abramson y el experto en astronomía Diego Galperín

Encuentro con la Academia

Jueves 25 de agosto, a las 18 horas. Por el C3 + ANCEFN

El Centro Cultural de la Ciencia C3 y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) suman fuerzas y presentan una nueva charla en el marco del ciclo “Encuentro con la Academia”, en formato virtual, con la participación de científicos y científicas que debaten con rigurosidad sobre temáticas interesantes y siempre actuales. Modera la periodista científica Nora Bär. En vivo por el canal de YouTube del C3

Café de las Ciencias

31 de agosto, a las 14 horas. Por el C3 y la Embajada de Francia

Este mes la temática será “Hidrógeno Verde: ¿La respuesta a la crisis energética mundial?” con las disertaciones de Facundo Castro (Instituto Balseiro, CNEA) y Jean-Louis Bobet (Université de Bordeaux), y la moderación de la periodista científica Gabriela Vizental.

La creciente escasez de combustibles fósiles impulsa a desarrollar nuevos conceptos energéticos. El hidrógeno es un portador de energía que puede almacenar grandes cantidades de energía y que al quemarse sólo libera agua, por lo tanto, su uso evita la producción de gases de efecto invernadero y es más amigable con el ambiente. Una charla para abordar cómo se puede aprovechar. Se trasmite por Zoom con inscripción previa acá

DÍA DE LAS INFANCIAS – ESPECTÁCULO

Koufequin: Labofest

Sábado 20 y domingo 21 de agosto, a las 17 horas

Koufequin y el Centro Cultural de la Ciencia presentan el “Labofest: un festival de música y experimentos científicos”.

La banda de música de rock/pop despliega todo su colorido musical junto con científicos y científicas que invitan a compartir actividades de laboratorio sorprendentes en un fin de semana protagonizado por el Día de las Infancias.

El Labofest es una propuesta ideal para que niñas y niños puedan experimentar la conexión entre música, ciencia y tecnología.

CINE

Proyecto Divergente: la película protagonizada por bacterias

5, 6 y 7 de agosto, a las 15, 16, 17 y 18 horas.

La película Proyecto Divergente (duración 8 minutos) es una adaptación libre de “La guerra de los mundos” de Herbert George Wells y una iniciativa de Bioarte, que surge de la pregunta acerca de si ciertos microorganismos, como las bacterias y hongos, podrían interactuar e intervenir diseños artísticos; el resultado fue un corto que sorprende.

Dirigido por Ramiro San Honorio, responsable de la licenciatura de Diseño Audiovisual de UADE; con la ayuda del director de UADE Art, Leonardo Rodríguez Parise; el decano de la Facultad de Ingeniería, Federico Prada; el docente de la licenciatura en Biotecnología, Martín Vadillo. Participan Natalia Oreiro, Carlos Kaspar, David Masajnik (narración) y el artista Nelson Luty. La producción es de UADE. Para todas las edades.

SEMINARIOS

Ciclo virtual de Arte y Ciencia: “Nuevas materialidades en el arte contemporáneo: una aproximación desde las convergencias del arte y las tecnologías”

Viernes 5, 12, 19, 26 de agosto, a las 19 horas. Por la doctora en Teoría Comparada de las Artes, Jazmín Adler.

Desde la irrupción del arte contemporáneo, la obra de diversos artistas y teóricos se ha visto convocada por la noción de desmaterialización, concepto que no alude necesariamente a la ausencia de materiales, sino que remite a la emergencia de materialidades que hasta entonces no habían formado parte del ámbito de las artes. En los últimos años, ciertos enfoques asociados al paradigma del nuevo materialismo viene incitando a desmontar el «mito de la inmaterialidad», entendiendo que el carácter intangible de bits, píxeles, átomos, electrones, fotones y algoritmos de programación no es sinónimo de inmaterial.

Este curso virtual propone un recorrido a través de una serie de prácticas que, desde las convergencias del arte, la ciencia y la tecnología, han explorado estos materiales y materialidades inasibles, desde investigaciones motivadas por los desarrollos de la cibernética, la teoría de la información y los primeros intercambios de la historia entre artistas e ingenieros, hasta otras más recientes surgidas en contextos intensamente atravesados por el fenómeno técnico. Se realiza por Zoom con inscripción previa acá

TALLERES

Lugar de inventos:

Sábados 6, 13, 20 y 27 de agosto, a las 17 horas. Por C3 + Chicos.net

¡Este mes es temporada de Arduino! En el taller los y las chicas, guiados por un equipo de inventores, van a llevar adelante sus propios proyectos a través de herramientas de robótica, programación, producción audiovisual e impresión 3D combinando ciencia, arte y tecnología. Para chicos y chicas de 8 a 11 años.

Código Liberado

Sábado 27 de agosto, a las 17.30 horas. Por David y Gabriel Vinazza

El ciclo de desterritorialización del arte, la ciencia y la tecnología aborda este mes SDR: Memes rusos invisibles flotando en el aire. La radiación solar, el GPS, el wifi, los celulares, estamos rodeados de ondas con mensajes humanos que nos dan información sobre objetos y fenómenos. En este encuentro se explorarán frecuencias con programas que permiten visualizar y analizar para descubrir transmisiones misteriosas de todo el mundo en tiempo real. Recomendado a partir de los 16 años.

Descargar el programa anual acá

MÁS PARA VISITAR

Visitas conversadas por Lugar a Dudas

Un recorrido guiado por las salas La Información, El Tiempo y El Azar. Reservar entradas en la web.

ZOOM AL MAR

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

Un espacio de recorrido libre donde el público se sumergirá en las maravillas del océano y la biodiversidad marina.

Muestra “El Infinito”

Hasta el 9 de octubre. Viernes a domingos, 12 a 19 horas

Continúa la genial muestra del artista e ilustrador Pablo Bernasconi inspirada en su libro homónimo (2018). La muestra interactiva sobre la metáfora del infinito está atravesada por la literatura, las artes plásticas, las ciencias exactas, la filosofía y la historia para contar los confines conceptuales de este universo. Se compone de 30 obras originales y sus textos, artefactos metafóricos que colaboran en el entendimiento del concepto infinito. Dirigida a todos los públicos (se recomienda a partir de los 10 años en adelante), la muestra busca despertar una participación activa para estimular y dejar flotando sus propias preguntas.

PARA NO PERDERSE

Muestra “Océano. Volverse azul”

Hasta el 31 de octubre en Tecnópolis

La muestra que convocó a una gran cantidad de público en el C3 se trasladó a Tecnópolis.

Con más de 400 m², la cultura oceánica tienen lugar en el Predio Ferial organizada en cuatro ejes conceptuales: cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana. En 20 dispositivos digitales y analógicos la muestra busca abrir discusiones ambientales, incentivar una respuesta activa por parte del público y discutir posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.