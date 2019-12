Busco pareja online y solo encuentro propuestas de sexo… ¿que estoy haciendo mal?

Te entusiasmaste con la idea de encontrar un amor por Internet pero los resultados no están siendo aquellos que esperabas: estás buscando una relación de pareja con compromiso, duradera, y sólo encuentras propuestas sexuales. En esta nota trataremos de ayudarte a ver qué es lo que puedes estar haciendo de manera errónea.









· ¿Estás buscando en el lugar indicado?

Cuando uno quiere comprar manzanas va a la verdulería, no a una ferretería. En el amor ocurre algo similar: hay que saber dónde buscarlo. Si se lo hace en el lugar equivocado, se corre el riesgo de encontrar lo que no se está queriendo encontrar. Nunca está de más recordar que un portal de citas es el lugar ad hoc para buscar pareja por Internet y no es lo mismo que una red social, concebida para estar en contacto con amigos, compañeros de trabajo y familia.

· ¿Estás siendo clara/o respecto a lo que quieres?

Para ser claro respecto a lo que quieres, primero has de tenerlo bien definido. Una vez que lo has hecho, sólo te resta salir a buscarlo. Los sitios de citas como Match.com ofrecen un altísimo nivel de precisión, en el que puedes especificar qué tipo de relación buscas. Asimismo, el sitio muestra el grado de compatibilidad que se da con los otros usuarios. No hay margen de error si tus intenciones están bien especificadas.

· ¿Qué tal la foto?

Gran cantidad de mujeres se quejan de que sólo se las aborda para vínculos “light” pero las imágenes que eligen para presentarse no parecen señalar que estén buscando una relación duradera. Lo ideal es elegir una foto sugerente pero sin demasiada desnudez. En el caso de los varones, evitar las imágenes de torso desnudo, por ejemplo.

· ¿Qué hay de las palabras?

No se trata sólo de aquello que dices, sino de cómo lo dices. Cada uno sabe qué está buscando en cada momento de su vida y ha de ser cuidadoso en las palabras que elige para transmitir sus deseos. Si especificas claramente que estás “en búsqueda de una pareja”, es poco probable que los contactos que recibas sean de índole sexual.

Buscar a un compañero de vida en un sitio destinado a ello requiere constancia y, probablemente, algunas citas que no sean las ideales antes de dar con la persona indicada. Recuerda que en la búsqueda de una relación sentimental, como en cualquier otro ámbito de la vida, un tropezón no es caída.

Por Valeria Schapira

Experta en relaciones para Match.com

