El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente [BAFICI] anuncia su edición 2023

Bienvenidos al cine, con más de 250 películas en más de 450 funciones y más de 30 actividades especiales en 15 sedes

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del 19 de abril al 1° de mayo se realizará el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente [24] BAFICI. En su edición 2023, el festival, uno de los más importantes de América Latina, reúne lo más destacado de cineastas nacionales e internacionales. Durante 13 días, le da la bienvenida al cine en las salas tradicionales del centro porteño y, por segundo año consecutivo, apoyando la reactivación de la calle Corrientes. Tendrá una programación pensada para todos los públicos: más de 250 películas con más de 450 funciones y más de 30 actividades especiales, en más de 15 sedes. La programación, links de reserva de entradas y el catálogo se encontrarán en la web Vivamos Cultura. A través del whatsapp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) podrá consultarse toda la programación.

La edición 24º de BAFICI es una invitación al público para ver cine, una apuesta a demostrar que hay películas para cada uno de ellos, tanto en las salas como en cada rincón del país. Además, tiene un objetivo fundamental sobre la reactivación de la industria, no sólo primando la presencia de Cine Argentino, federalizando y fidelizando el público, sino acompañando a través del programa de mentoreo ABC BAFICI, que inició en 2021, proyectos de todo el país en todo su proceso de producción y distribución.

“Es una alegría enorme poder encontrarnos para anunciarles una nueva edición del BAFICI. La edición de este año es la número 24, ya son muchos años de este festival que crece y se consolida en América Latina como el más importante de la región en materia de cine.En estos 13 días veremos cómo el cine cambia el ritmo de la ciudad y convoca a una innumerable cantidad de gente en torno a películas nuevas, a películas clásicas, a directores talentosos, consolidados y también emergentes. Aquí se darán cita no sólo para visionar sus obras y conocer las de sus colegas, sino también para charlar, para conocernos y para pensar nuevas herramientas que afronten los desafíos que la actualidad impone a la industria audiovisual”.- Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad.

Este año el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) suma un día más siendo el 1° de mayo el cierre del mismo y una ventana que permite que todo el país pueda disfrutar, de manera masiva y federal películas de distintas partes del mundo, con una jornada de programación online en la web Vivamos Cultura. El 50% de la programación podrá verse durante el último día, tomando títulos de cada una de las secciones. Durante todo el festival, después de cada estreno, podrán verse de manera escalonada los mismos títulos.

“El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente vuelve a las salas de cine del centro de la ciudad. Durante 13 días, BAFICI ve a ser el punto de encuentro de cinéfilos con una programación que, como siempre, tendrá fuerte presencia nacional, con películas de diferentes partes del país. Vecinos y turistas van a poder emocionarse disfrutando del corazón cultural de Buenos Aires, con muchos estrenos mundiales”.- Vivi Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural de la ciudad de Buenos Aires.

En esta edición, el festival profundizará la integración federal. Será un gran espacio a nivel mundial para la difusión de la diversidad del cine, con fuerte hincapié en la producción local, que al mismo tiempo acompaña la transformación urbana de la Ciudad y afianza la federalización de sus contenidos culturales. Habrá una programación con gran presencia argentina, con películas de diferentes partes del país.

“Abril, Buenos Aires en otoño, BAFICI número 24. Buenos Aires y el cine, el cine y Buenos Aires, una relación particular y de larga data. Los cines del centro de la ciudad y algunos más, los lugares que volveremos a transitar para encontrarnos otra vez. Una programación de una potencia que dará que hablar -de la que ya se está hablando-, con invitados de muchos países, incluso de los más lejanos. Un menú variadísimo de películas para sentir y saber que el mundo está en el cine y que la ciudad se proyecta hacia el mundo”.- Javier Porta Fouz, director artístico de BAFICI.

El punto de encuentro estará ubicado en El Cultural San Martín, en la esquina de Sarmiento y Paraná. Además de las dos salas de cine, contará con un Centro de Información y Gestión de Acreditaciones y Reservas. Será el espacio de consulta, de intercambio, y de pertenencia tanto para el público general como para los acreditados. Para el público: habrá un sector de esparcimiento, un bar, espacios al aire libre para disfrutar entre funciones y una agenda de actividades especiales, como charlas o masterclasses de los invitados internacionales. Para acreditados: se desarrollarán actividades de formación, consultas y asesorías en el espacio de Área Profesional y de Industria, así como un espacio de cowork donde se desarrollarán encuentros de actividad profesional relacionados con la industria cinematográfica.

El circuito central del festival se desarrollará en la zona de la Avenida Corrientes y las salas que tendrán programación y actividades de BAFICI son El Cultural San Martín, Cine Multiplex Monumental Lavalle, Cine Lorca, Cine Gaumont (INCAA), Alianza Francesa, Sala Leopoldo Lugones, Cine Cosmos y Arthaus. El circuito de salas periféricas lo completarán el Museo del Cine y Centro Cultural 25 de Mayo, el Anfiteatro y el Autocine Costanera Sur con proyecciones al aire libre.

La apertura se realizará el miércoles 19 de abril con dos proyecciones. En el Cine Multiplex Monumental Lavalle a las 19, se proyectará el cortometraje Continuum – La playa (Ciudad de Buenos Aires), de la tucumana Mariana Bomba, que cuenta la historia de amor de dos mujeres. Y el largometraje de ficción Último recurso (Ciudad de Buenos Aires, Pcia. Buenos Aires, Tucumán), del director, productor y guionista Matías Szulanski, protagonizado por María Villar y Tamara Leschner, y cuenta cómo la llegada de un paquete a la redacción de una revista deportiva venida a menos dispara una investigación que indicaría que el primer Mundial de Fútbol se jugó en 1926, lo ganó Argentina y por algún motivo fue borrado de la historia oficial.

La función de clausura será el viernes 28 de abril a las 21.05 en el Cine Gaumont (INCAA), se proyectará el cortometraje Ángel y Perla (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Pcia. Buenos Aires, Río Negro), de Jenni Merla y Denise Anzarut, una comedia porteña en la que una agente inmobiliaria de 35 años quiere tener hijos, pero creyendo que su pareja no desea lo mismo pone en marcha un alocado plan para evitar separarse: juntar a sus respectivos psicólogos para que resuelvan sus problemas; y el largometraje de origen español Soy una buena persona, del director Norberto Ramos del Val, una película desvergonzada y feroz en la que Sabina, “la antiheorína”, vive con y de sus padres a los treinta y tantos, es otra “artista” que se arrastra por una Madrid en perpetua crisis, pero la casualidad le regala la oportunidad de hacer lo que quiera y lo va a intentar.

El festival tiene tres secciones competitivas: la Competencia Internacional, la Competencia Argentina y la Competencia Vanguardia y Género. En cada una de ellas, cortos y largos compiten de igual a igual por los premios, independientemente a su duración.

BAFICITO, la sección exclusiva para el público infantil de BAFICI, tendrá nueve (9) títulos: Ana Morphose, de João Rodrigues; Color-ido, de Estefanía Piñeres; Desperté con un sueño, de Pablo Solarz; Érase una vez…, de José Escobar y Alexandre Cirici i Pellicer; Le Pharaon, le sauvage et la princesse, de Michel Ocelot; Papirola, de Fabián Molinaro San Martín; Perlimps, de Alê Abreu; Town Hall Square, de Christian Kaufmann; Trapito, de Manuel García Ferré. Además, se exhibirá el programa Hacelo corto, que impulsa la articulación de la cultura escolar y mediática para que alumnos y alumnas puedan adquirir el lenguaje propio de los medios de comunicación realizando sus propias producciones. Participarán escuelas de todos los niveles, de inicial a secundario. En esta edición del BAFICI se proyectarán veintiséis (26) cortometrajes reunidos en dos programas.

El festival propone un espacio de encuentro y creación de propuestas únicas, que se desarrollan durante esos días. Se podrá disfrutar de Actividades Especiales como: Orquesta en vivo, shows musicales, mesas debate, lecturas de guiones, funciones exclusivas para escuelas y el Programa Arte en Barrios, presentaciones de libros, charlas presenciales y online, masterclasses de invitados internacionales o películas que se conjugan con eventos. Además, en colaboración con el Centro Cultural San Martín se instalará una muestra homenaje a Beatriz Guido, emblemática escritora y guionista de películas, como las del reconocido Leopoldo Torre Nilsson, que recorrerá su obra en el hall de los cines.

En Noches especiales se presentarán nueve (9) títulos argentinos inéditos que ocho ofrecerán su premiere mundial en el BAFICI: El fuego que hemos construido, Luis Fontal; La hija, de Federico Luis Tachella; Nene Revancha, de Gonzalo Demaría; Otra película maldita, de Alberto Andrés Fasce y Mario Varela; Reina animal, de Moroco Colman; Sara Facio: Haber estado ahí, de Cinthia Rajschmir, Sean eternos: Campeones de América, de Juan Baldana; The Urgency of Death, de Lucía Seles; Viedma, la capital que no fue, de Jorge Leandro Colás.

Los Focos de esta edición estarán dedicados a Clément Cogitore, joven director francés que desarrolló su práctica artística entre el cine, el arte contemporáneo y la puesta en escena de óperas. Se proyectarán con siete (7) títulos. Rajat Kapoor, guionista, director, dramaturgo y actor indio que en 2013 se unió al grupo de teatro Chingari en Delhi, y luego se mudó a Pune para asistir al Instituto de Cine y TV de India (FTII). Tendrá también siete (7) títulos. Es la primera retrospectiva de un cineasta indio en la historia del BAFICI. Y Norberto Ramos del Val, director español que lleva dirigidos videoclips, cortos y trece largometrajes, tendrá cinco (5) títulos. Soy una buena persona, será la película de clausura de esta edición de BAFICI.

Este año Rescates tendrá cinco (5) títulos: Educación física, ópera prima del actor, realizador, guionista y productor Pablo Cerda, que, estrenada en 2012, cuenta la historia de un profesor de gimnasia que está atravesando una crisis de mediana edad cuando se reencuentra con un antiguo amor. Restaurada por la Cineteca Nacional de Chile, El gran circo Chamorro, de José Bohr, una comedia popular llena de disparates que retrata al “roto” chileno en su máxima expresión. A 20 años de su estreno en Bafici 2003, se proyectará Nadar solo, de Ezequiel Acuña, una película clave del nuevo cine argentino. El clásico indiscutido del spaghetti western: Por un puñado de dólares, del italiano Sergio Leone, interpretada por Clint Eastwood y en versión restaurada. Y Zama, el último largometraje de Lucrecia Martel, una adaptación que logra traducir la cualidad filosófica de la novela de Antonio Di Benedetto y cuenta el desesperado y pegajoso letargo del protagonista Diego de Zama, un funcionario americano de la Corona española a la espera de una carta que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra.

Dentro de Homenajes se proyectará El país de las últimas cosas, de Alejandro Chomski y No va más, de Rafael Filippelli. Además, un homenaje que pone el foco en la figura de la escritora Beatriz Guido, y acompañado por la muestra en El Cultural San Martín, se proyectarán tres títulos que evidencian el encuentro de la creatividad literaria de Guido como guionista y una forma cinematográfica, la de Leopoldo Torre Nilsson como director-autor: La casa del ángel, El secuestrador, y La caída. Y la Fundación María Elena Walsh convocó a cuatro directores para que eligieran el poema o la canción de María Elena con que se sintieran más identificados. A partir de allí cada uno realizó un cortometraje que se presenta, en calidad de premiere mundial, en esta edición del festival: Nana de la primera criatura, de Leonor Benedetto; Vals del diccionario, de María Victoria Menis; Orquesta de señoritas, de Daniel Rosenfeld; y Serenata para la tierra de uno, de Tamae Garateguy.

Como siempre, habrá películas agrupadas en secciones temáticas que son un clásico del Festival. Música, sección que propone diversos recorridos que se relacionan directamente con el mundo del cine, sus artistas y obras, presentará dieciséis (16) títulos, cuatro de los cuales tendrán su premiere mundial durante el festival, tres la internacional y cinco la latinoamericana. Artes y Oficios, dedicada a los más diversos quehaceres presentará en esta ocasión nueve (9) títulos nacionales e internacionales, cuatro de los cuales tendrán su premiere mundial durante el festival y cinco la latinoamericana. Cine sobre cine tendrá cuatro (4) títulos. Comedias tendrá siete (7) películas, dos tendrán su premiere mundial en el BAFICI mientras que cuatro ofrecerán la internacional. Familias, sección con más de quince años en el festival que pone la lupa sobre los vínculos familiares. Este año tendrá una selección de cinco (5) títulos. Hacerse Grande, cinco (5) películas de origen latinoamericano. Lugares tendrá once (11) títulos, con cortometrajes argentinos y títulos de animación. Nocturna, once (11) títulos, que solo pueden ser albergadas por la oscuridad de la noche y presenta tres premieres internacionales y cuatro mundiales. Pasiones, sobre deseos, pulsiones y ansías, presentará diez (10) títulos, cinco de los cuales tendrán su premiere internacional en el festival. Políticas, tendrá ocho (8) películas de seis países, cinco de los cuales tendrán su premiere mundial en el festival. Trayectorias, la sección para las nuevas producciones de autores-directores consagrados, presentará diecisiete (17) títulos provenientes de nueve países, tres de los cuales tendrán su premiere mundial en Bafici, tres la americana y siete la latinoamericana. Terror, esta edición de BAFICI propone un ciclo denominado Britannia Lado B: Noches de Terror, sección generada con la ayuda del British Council Argentina y la colaboración del British Film Institute. Presentará lo mejor del cine independiente británico en Argentina con siete (7) títulos. En esta oportunidad, busca recorrer con voracidad y cariño la producción del cine de horror en Reino Unido y, a la luz de góticas velas, iluminar los panteones ilustres pero no tan visitados del medio.

Dentro de Proyecciones Especiales, estará Pantalla UBA, en donde la carrera de Diseño de Imagen y Sonido presenta quince (15) piezas audiovisuales. El 2° Festival de Cortos ESI, una propuesta pedagógica está pensada para revincular a las y los estudiantes con su escuela, tendrá ocho filmaciones en alta definición realizadas en las mismas locaciones que los videos originales. Tras la proyección, habrá un concierto a cargo de la Orquesta de Barracas, integrada por músicos de entre 8 y 18 años, perteneciente al programa de Orquestas Infantiles y Juveniles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Festiclip, un festival de videoclips creado en La Plata que presentará su cuarta edición, con la mejor selección de clips musicales del país. Se presentarán con un show musical al aire libre.

El Área Profesional e Industria es el sector dedicado a la industria audiovisual nacional e internacional. El festival pone especial énfasis en las películas argentinas y latinoamericanas, tanto cortos como largometrajes, ayudando a su visibilización, difusión y posicionamiento, consolidando al BAFICI como plataforma de lanzamiento. Este espacio es un lugar físico de encuentro y un ciclo de charlas, asesorías personalizadas y talleres. En el Cultural San Martín, el Área Profesional cuenta con un espacio disponible para que las personas acreditadas lleven a cabo reuniones, intercambio de material y difusión de sus obras. Además, las actividades programadas son abiertas al público sin inscripción previa.

Con el objetivo de incentivar la reactivación del sector cinematográfico, durante el festival continuará desarrollándose ABC BAFICI, el programa de formación y mentoreo federal para proyectos argentinos en desarrollo. Luego una gran segunda edición en 2022, el programa vuelve en 2023 para generar nuevos puentes y oportunidades para los cineastas argentinos. Además, un proyecto ganador de la edición 2022 formará parte de la Competencia Internacional del Festival.

Política de entradas:

Entrada general: $300

Entrada con descuento para estudiantes y jubilados, y todas las funciones de BAFICITO: $200.

Preventa: Promoción 2×1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta.

Las entradas se podrán comprar de manera online a partir del 11 de abril a las 10 en la web Vivamos Cultura o personalmente en las siguientes boleterías: de martes a domingos del 11 al 18 de abril en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551) de 11 a 22 horas, y de lunes a domingos del 19 al 30 de abril desde el comienzo de la primera función del día hasta el comienzo de la última en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551), Cine Cosmos (av. Corrientes 2046), Cine Gaumont (INCAA) (av. Rivadavia 1635), Cine Multiplex Monumental Lavalle (Lavalle 780), Cine Lorca (av. Corrientes 1428) y Arthaus (Bartolomé Mitre 434).

Una vez comenzada la proyección no estará permitido el ingreso a la sala y la entrada perderá validez. Todas las películas de la programación del [23] BAFICI no habladas en castellano contarán con subtitulado.

Para las películas gratuitas que requieren reserva previa se podrá hacer solo de manera on line a partir del 11 de abril desde las 10 horas en Vivamos Cultura. Para las películas gratuitas sin reservas el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

Cupos

En cumplimiento con el Artículo 4 de la Ley 3.546, habrá un cupo gratuito para personas con discapacidad para que puedan acceder a las funciones acreditándose mediante el CUD en boletería. Dicho cupo tendrá validez hasta 30 (treinta) minutos antes del comienzo de la función.

Sedes:

CIRCUITO CENTRAL DEL FESTIVAL – ZONA AVENIDA CORRIENTES: El Cultural San Martín | Cine Multiplex Monumental Lavalle | Cine Lorca | Cine Gaumont (INCAA) | Alianza Francesa | Sala Leopoldo Lugones | Cine Cosmos | Arthaus

SALAS PERIFÉRICAS: Museo del Cine | Centro Cultural 25 de Mayo | Anfiteatro del Parque Centenario | Autocine Costanera Sur