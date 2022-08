Alquiler de botes en el Rosedal.

Alquiler de botes, biciscafos en el lago del Rosedal Palermo

El Lago del Rosedal

Como su nombre indica, este lago recorre la plaza Holanda, mejor conocida como “el Rosedal”. Tal vez por encontrarse dentro de uno de los espacios más populares del Parque 3 de febrero, el Lago del Rosedal es el más conocido de los cuatro lagos, a pesar de ser el segundo en extensión, con, aproximademente, 47.000 m2 de superficie.

Av. Infanta Isabel 410,



Parque Tres de Febrero, Rosedal de Palermo. Buenos Aires. Argentina

loslagosdepalermo@hotmail.com

+54 11 4778-3959

Horarios de verano APROXIMADO

Todos los días de 10,30 hs. a 19:00 hs

Horarios de Invierno APROXIMADO

Todos los días de 10:30 hs. a 17:30 hs























RECOMENDACIONES

Rápida atención. 30 minutos o 1 hora para disfrutar. Es poco costoso el pase, pero es un clásico de las familias Argentinas. A los chicos les encanta, es ideal para una salida romántica y de conquista.

Recomiendo que lleven protector solar y mata mosquitos.

TIEMPOS DE ALQUILER 30 minutos y 60 minutos

NAUTILUS I

/ CAPACIDAD Máxima: 4 personas

NAUTILUS II

/ CAPACIDAD máx.: 4 adultos + 2 niños hasta 11 años

BICISCAFO I

/ CAPACIDAD máx.: 2 personas

BICISCAFO II

/ CAPACIDAD máx.: 4 personas

BICISCAFO III

/ CAPACIDAD máx.: 6 personas + 1 niño hasta 8 años

BOTE DE REMOS

/ CAPACIDAD máx.: 4 personas + 1 niño hasta 4 años

Condiciones Generales de uso

*Presentar documento de identidad y ser mayores de 18 años.

*Los niños podrán viajar con acompaneamiento de un mayor de edad.

*El uso de chaleco salvavidas es obligatorio en adultos y niños durante el tiempo de permanencia en el bote de remo o biciscafo ( decreto Nº 1314/2008 Art. Nº 16 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

*Los ocupantes no deberán desembarcar en ningún otro lugar que no sea en la zona de embarque.

*Chocar las unidades, pasarse de una unidad a otra, quitarse los salvavidas, atar dos unidades juntas y desembarcar en algún lugar que no fuera el embarcadero habilita a la empresa a retirarle la unidad.

Se informa al público visitante que en los días de inclemencias climáticas (vientos intensos, lluvias, lloviznas persistentes) »Los Lagos de Palermo s.a.» permanecerá cerrado por razones de seguridad.

TURISMO EN EL LAGO

El famoso Puente Blanco, diseñado por Benito Carrasco, atraviesa el lago y permite visitar el Rosedal o el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”, ubicados en márgenes distintas. El puente es también un punto turístico en sí mismo, marco de innumerables fotografías. Desde allí, se puede ver a los cisnes nadar y a los turistas navegar por el lago en las pequeñas embarcaciones que se alquilan al público. El embarcadero del Rosedal cuenta con 60 botes y 40 deslizadores acuáticos.

Los lagos de Palermo

Los cuatro lagos del Parque 3 de febrero son uno de sus principales atractivos. Cada uno reúne a visitantes que se acercan a disfrutar de su paisaje, conocer su fauna o practicar actividades deportivas sobre sus márgenes.

El Lago Regatas, el Lago del Rosedal, el Lago del Planetario y el Lago Victoria Ocampo fueron construidos como parte del diseño paisajístico del Parque 3 de febrero. A pesar de que se trata de lagos artificiales, sus ambientes terminaron por constituir el lugar de diferentes especies animales y vegetales, fundiéndose así con la naturaleza.

Están poblados de tarariras, bagres, dientudos, mojarras, palometas verdes y siete colores, anguilas, carpas, morenitas, cabezas amargas y camarones de agua dulce. Distintas aves, como el carau, el macá y los gansos, encontraron un hogar en la ciudad, gracias a estos ambientes.

Historia de Los Lagos

Cuando Juan Manuel de Rosas fue nombrado Gobernador de Buenos Aires (1829-1832, 1835-1852),compró numerosos terrenos en la zona, hasta tal punto que fue la mayor concentración de propiedades que hasta ese momento tenía la ciudad, de aproximadamente 540 ha.

Decidió entonces construir allí una villa rodeada de terrenos, mezcla de naturaleza del lugar y europea.

Ver más Dar una vuelta de media hora en los botes a pedal para cuatro personas en Palermo cuesta 500 mangos. No me decido si es barato o no. El paseo es lindo. Recorrés uno de los laterales del Rosedal, ves patos, pasas por debajo de un puente. Miren qué linda está parte pic.twitter.com/C0shLcNIRZ — petula clark 💚 (@CeciliaAcuna) November 11, 2019



Mantuvo el trazado reticular y la arquitectura de tradición hispana, pero a su vez buscó darle visibilidad y transparencia a sus actos en jardines de libre acceso.

Los terrenos eran hasta entonces de naturaleza inhóspita, la tierra cerca de la costa no era buena, era llano, pero con depresiones en las que se formaban pequeñas lagunas y embalses.

Entre estas depresiones hay una que aún subsiste, en la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, que fue aprovechada por Rosas para realizar un estanque navegable frente a su residencia o «caserón», la construcción de un canal artificial para pasear en bote y un jardín zoológico con animales autóctonos de la región, para disfrute personal.

Dicho caserón se situaba en la esquina este del actual cruce de las Avenidas Sarmiento y del Libertador.

Con la expulsión de Rosas del poder luego de la victoria de la Batalla de Caseros, librada el 3 de febrero de 1852, sus propiedades fueron expropiadas después de largos litigios y pasaron a manos del estado. Siguió entonces un largo período de transición para definir el uso definitivo del lugar.

En 1888 los terrenos pasaron a la Municipalidad de Buenos Aires, creada luego de la Federalización de Buenos Aires. Ese mismo año avanzó el proyecto de separar al Jardín Zoológico de Buenos Aires en el predio que ocupa actualmente, y en 1891 y hasta 1914 el paisajista francés Charles Thays asumió, luego de un concurso público de antecedentes y propuestas, como Director de Paseos y Jardines de la Municipalidad.

Ver más «alzaos, ea, troyanos, y derrotad a los procedentes del linaje dárdano» soy un meme en los botes de palermo pic.twitter.com/GyD1ZfMwsz — tomi (@regionalatbirds) July 29, 2017



Con la sanción en 1911 de la ordenanza de formación de Barrios Parques Thays proyectó la urbanización de Palermo Chico, el Barrio Parque o Barrio Rufino de Elzalde.

Los terrenos que se extendía desde el arroyo Maldonado hasta la calle La Pampa fueron anexados al parque. Como la circulación de los ferrocarriles en esa zona se veían perjudicados por las frecuentes inundaciones del arroyo, Thays excavó la tierra para formar los actuales lagos y utilizó esa misma tierra para terraplenar las vías del tren modificando su trazado, y logrando así un límite de contención entre el parque y el río, mientras que las vías que cruzaban el parque lo hicieron a alto nivel, creándose los arcos de los viaductos que hasta el día de hoy son característicos de la zona.

Al lago le sumó las avenidas, plantaciones de bosque, jarrones decorativos, faroles, glorietas, estatuas, y demás ornamentos.

Hoy en dia los lagos de Palermo están rodeados por un frondoso bosque de tipas, eucaliptos, jacarandás, ceibos, lapachos, araucarias y palos borrachos.

En total son cuatro los lagos: el Lago Victoria Ocampo, el Lago del Rosedal, el Lago del Planetario y el Lago de Regatas.

Están poblados de tarariras, bagres, dientudos, mojarras, palometas verdes y siete colores, anguilas, carpas, morenitas, cabeza amarga y camarón de agua dulce.

En los lagos de Regatas y Ocampo hay además sábalos, y en el de Regatas, también hay especies de dorado y pejerrey de lomo negro.

Historia del Parque Tres de Febrero

El Parque 3 de Febrero, conocido popularmente como Bosques de Palermo, se inauguró oficialmente el 11 de Noviembre de 1875 (fecha de la batalla de Caseros) por iniciativa del Presidente Domingo Faustino Sarmiento.

Este acto contó con la presencia oficial del Presidente de la República, Nicolás Avellaneda, quien plantó una «magnolia americana del bosque primitivo» la cual aún se conserva.

El proyecto original fue de los arquitectos Ernesto Oldendorf, Fernando Mauduit y Jordan Wysocky, y finalizado por el arquitecto Dormal en 1876. Pocos años más tarde el Parque fue ampliado y en las obras estuvieron a cargo del paisajista francés Carlos Thays.

En sus comienzos este parque estaba delimitado al este por la actual calle Ugarteche, y al oeste por el Arroyo Maldonado. Sarmiento, quien tenía mucho aprecio por la vegetación, plantó un árbol nuevo cuyo nombre se desconocía y que resultó ser el jacarandá, cuyas flores embellecen hoy las calles de nuestra ciudad.

Este gran parque se destaca por sus arboledas, lagos y rosedal, de una extensión cercana a las 400 ha, (están compuestos por diferentes parques y aéreas públicas como por ejemplo: El Planetario Galileo Galilei, El Zoológico, el Jardín Botánico, El Jardín Japonés, El Lago de Regatas, el Parque Tres de Febrero con el Rosedal y el Hipódromo Argentino de Palermo).

El Parque 3 de febrero es recorrido por una importante cantidad de personas, quienes día a día, ya sea a pie o en bicicleta, surcan sus caminos y bosques.

La afluencia se incrementa notablemente en los fines de semana.

También se pueden realizar paseos en bote por los tres lagos artificiales que existen en la zona. Pese a estar en el corazón de la ciudad, es uno de los mejores lugares para observar aves dentro de Buenos Aires, con gran variedad de rapaces, garzas, loros, carpinteros y paseriformes.

Historia del Rosedal de Palermo

El Rosedal es uno de los parques más bonitos de Palermo.

En sus 3,4 hectáreas posee 18.000 rosales, numerosas obras de arte, entre ellos 26 bustos de poetas y escritores famosos como William Shakespeare, Paul Groussac, Alfonsina Storni, Dante Alighieri, Federico García Lorca e Antonio Machado, entre otros, que se encuentran en el Jardín de los Poetas. Posee un puente griego y un patio andaluz (donado por la Ciudad de Sevilla en 1929). También cuenta con un anfiteatro.

Cuenta con un lago donde se puede alquilar nuestros botes para realizar paseos y recorrer los distintos puntos turísticos que rodean al lago.

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña el 14 de abril de 2011, lo que implica que cualquier restauración o trabajo nuevo que se le haga debe respetar el diseño original.

Los terrenos en los que se encuentra El Rosedal, eran conocidos como Bañado de Palermo y pertenecieron a Juan Manuel de Rosas hasta que luego de ser derrotado en la batalla de Caseros le fueron confiscados y el paisajista Carlos Thays diseñó allí el Parque Tres de Febrero.

Fue Joaquín Anchorena, intendente de Buenos Aires entre 1910 y 1914, quien impulsó la idea de crear un jardín de rosas dentro del parque. Fue el ingeniero agrónomo Benito Carrasco, discípulo de Thays y que estaba al frente de la Dirección de Parques y Paseos, quien lo construyó sobre un predio de 3,4 ha, actualmente situado entre las actuales avenidas Infanta Isabel, Iraola, y Presidente Pedro Montt.

La obra se completó entre el 5 de mayo y el 22 de noviembre de 1914. En ese entonces se plantaron 14.650 rosales correspondientes a 1.189 variedades. Se dotó al jardín de una pérgola de estilo griego que bordea aún hoy al lago, un templete y un embarcadero. Se destacó siempre un puente de acceso de arquitectura griega, situado junto a la avenida Infanta Isabel.

Fue inaugurado el 24 de noviembre de 1914.

En 1920 se le anexó un jardín de estilo andaluz, proyectado por Eugenio Carrasco, hermano de Benito y sucesor de éste en la Dirección de Parques y Paseos. En 1929 se le añadió al jardín un Patio-Glorieta Andaluz, regalado por el Ayuntamiento de Sevilla.

