Asaltaron la peluquería de Miguel Romano: «Me robaron pelucas de Susana»

Compartí las noticias de Palermo











El reconocido estilista relató cómo fue el hecho de inseguridad que vivió en su salón de belleza.

“Me rompieron los vidrios vitro con ese palo, que ya no se hacen y va a hacer difícil de conseguir. Yo los puse hace como 40 años, una lástima”, relató hoy Miguel Romano en «Intrusos», América, sobre el violento robo a su salón de belleza ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“Con ese palo buscaban en qué parte sonaba la alarma y en qué lugares no. Esto fue al mediodía, cuando andaban los vecinos caminando por acá. Yo no estaba, entraron, rompieron la vidriera y me sacaron las pelucas que estaban ahí en los cajones», añadió.

Miguel Romano es uno de los estilistas más famosos del país por atender a muchas figuras del ambiente, entre ellas, a Susana Giménez, con quien además tiene una gran amistad.