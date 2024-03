Actividades por el Mes de las Mujeres: una semana con cine, música y literatura

Con programas de todo tipo en sus espacios culturales, el Ministerio de Cultura

porteño presenta su propuestas para este fin de semana y la semana del 11 al 17 de marzo.

Vuelve la música al Centro Cultural 25 de Mayo con shows de la OTBA

(Ciudad de Buenos Aires, 7 de marzo de 2024) — El Ministerio de Cultura de la Ciudad acerca su amplia programación de actividades para participar de forma presencial en los diferentes espacios de la Ciudad. Una de las propuestas principales para este fin de semana será la presentación de la Orquesta del Tango de Buenos Aires en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444) este viernes 8 de marzo a las 20 h. La entrada es gratuita con reserva previa. Además, a partir del martes 12 vuelve la temporada de ballet al Teatro Colón con Carmina Burana. A continuación, lo más destacado de la programación para la semana desde el 8 hasta el 17 de marzo:

Viernes 8

Tango en el Centro Cultural 25 de Mayo. Como parte del Mes de las Mujeres, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por el maestro Néstor Marconi, se presentará acompañada por la cantante Sandra Luna, el viernes 8 de marzo a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444). Entrada gratuita con reserva de entrada previa. Pioneras del cine francés: París 1900. Especial por el Mes de las Mujeres, este ciclo, realizado gracias al Instituto de Cultura de Francia y la Embajada de Francia, presenta una serie de obras que permiten ver a las mujeres que fueron parte central de la creación cinematográfica. El viernes 8 y domingo 10 a las 19 h se proyectará París 1900 de Nicole Verès en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Película apta para todo público. La entrada es gratuita, con reserva en EntradasBA. Visitas al Colón Fábrica. Los viernes, sábados, domingos y feriados entre las 12 y las 18 h se realizan recorridos por las grandes producciones del Teatro Colón, en el Distrito de las Artes del barrio de La Boca. Por consultas o visitas guiadas de escuelas o contingentes, enviar mail a colonfabrica@buenosaires.gob.ar. Más información y compra de entradas. Música popular – Voces: madres, hijas y hermanas. En este concierto dedicado al Día de la Mujeres, las hermanas cantautoras Inbal y Timna Comedi interpretarán juntas canciones de ambas acompañadas por sus guitarras, con la participación de Juliana Isas en viola y sintetizadores. El viernes 8 de marzo a las 20 h en el Patio del aljibe del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada gratuita hasta agotar la capacidad del lugar. No se suspende por lluvia. REA: Red de Escucha y Acompañamiento. La creación de pertenencia. La REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del Museo Moderno a través de reuniones semanales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas mayores con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa. Encuentros semanales todos los viernes a las 12 h en el Museo Moderno (Av. San Juan 350). Actividad gratuita con inscripción previa online.

Sábado 9

Pioneras del cine francés: La souriante Madame Beudet. Especial por el Mes de las Mujeres. Este ciclo, realizado gracias al Instituto de Cultura de Francia y la Embajada de Francia, presenta una serie de obras que permiten ver a las mujeres que fueron parte central de la creación cinematográfica. El sábado 9 a las 19 h se proyectará Madame Beudet de Alice Guy y Germaine Dulac en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Película apta para mayores de 13 años. La entrada es gratuita, con reserva en EntradasBA. Mujeres directoras – El desafío de la mirada. Como parte de la iniciativa Mujeres en el Centro, el ciclo de cine organizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y el Centro Cultural San Martín proyecta La uruguaya (2022), la película basada en la novela homónima de Pedro Mairal con dirección de Ana García Blaya. Luego de la función habrá una charla entre Ana García Blaya y el productor Joaquín Marques Borchex. La actividad se desarrolla el sábado 9 a las 20 h en la Sala Manuel Antín del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Entrada: $1000 general / $700 estudiantes y jubilados a través de EntradasBA. Homenaje a Gardel. El cantor Fabián Maglio dará un recital de tangos emblemáticos del repertorio del legendario cantante de tangos, acompañado por el Trío de Guitarras Camouflage, integrado por jóvenes músicos argentinos. El sábado 9 de marzo a las 18 h en el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735). Actividad incluida en la entrada al museo. Taller 8M: lecturas feministas que pueden cambiar tu vida. Charla participativa coordinada por Mercedes Funes, Ana Correa, Hinde Pomeraniec y Marina Mariasch. Sobre una serie de disparadores e interrogantes, este encuentro propone una selección de autoras y textos que son también llamadas a la acción, relatos de un contexto que queremos transformar. El sábado 9 de marzo a las 18 h en la Casa de la Lectura y Escritura, Biblioteca Julio Cortázar (Lavalleja 924). Entrada gratuita y por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar. Estival de sonidos. En el marco de Mujeres en el Centro, artistas de Amplify Digital Arts Initiative —una iniciativa conjunta del British Council en asociación con Mutek Montréal, Mutek Buenos Aires, Somerset House Studios, Artlab, Fundación Williams y Oi Futuro— ofrecerán shows y una sesión de visuales el sábado 9 de marzo a partir de las 19 h en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). La siguiente fecha de este ciclo de arte sonoro será el sábado 16 en el mismo horario con la presentación de Lux Valladolid, Ignacia, Karen y Candela Sindes. Acceso libre y gratuito.

Domingo 10

Taller de exploración creativa para la primera infancia Pim Pam Pum. Un espacio de exploración artística y musical a través del cual los niños, las niñas y las familias podrán sumergirse en la aventura del descubrimiento de nuevas experiencias sensoriales. El domingo 10 de marzo a las 11:30 h en el auditorio del Museo Moderno (Av. San Juan 350). Actividad gratuita con inscripción previa online. Visitas guiadas del Teatro Colón. Todos los días a partir de las 10 h y cada 15 minutos se realizan recorridos que tienen una duración aproximada de 50 minutos. Las visitas en inglés tienen lugar a las 10, 11, 12, 13:30 y 15 h y en portugués a las 13 y 16 h. Hay distintos tipos de tarifa para discapacitados con acompañante, discapacitados, general, jubilados, menores de 7 años, Pase Cultural, residentes en Argentina y estudiantes residentes. Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, Pase Cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9 a 20 h y domingos de 9 a 17 h. Los medios de pago son efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100. Visitas en familia. Un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo, para despertar la creatividad a partir de las exhibiciones del museo. Una invitación a descubrir la diversidad de la colección del Moderno, las obras de artistas invitados que la componen y para finalizar la actividad los participantes realizarán su propia creación. Los sábados y domingos a las 15 h en el hall de ingreso del Museo Moderno (Av. San Juan 350). Actividad gratuita con inscripción previa online.

Lunes 11

Concierto de Yuja Wang. Una de las grandes pianistas de la actualidad se presentará en el ciclo de Conciertos Extraordinarios. En esta oportunidad, la concertista china Yuja Wang interpretará obras de Schubert y Chopin. Entradas a la venta en la web y la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9 a 20 h y domingos de 9 a 17 h. Martes 12 Carmina Burana. El Ballet Estable del Teatro Colón, junto con el Coro Estable, el Coro de Niños, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y solistas pondrán en escena, en la apertura de la temporada de ballet 2024, Carmina Burana de Carl Orff. Serán once funciones que se realizarán durante marzo los días martes 12, miércoles 13, jueves 14, sábado 16, martes 19, miércoles 20, viernes 22, sábado 23, martes 26 y miércoles 27 a las 20 h y domingo 17 a las 17 h. Entradas a la venta en la web y la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9 a 20 h y domingos de 9 a 17 h. Miércoles 13 La Cisterna llena de historias. El Sitio Arqueológico La Cisterna (Moreno 550) en el Casco Histórico de Buenos Aires, permite comprender la complejidad urbana y la riqueza histórica de la ciudad a través de cuatro siglos. Abierto los miércoles, jueves y viernes de 13 a 18 h, con visitas guiadas todos los días mencionados a las 16 h. Todas sus actividades son gratuitas, sin inscripción previa y capacidad limitada. Feriados cerrado. Cinemóvil: No me rompan. Se proyectará al aire libre la película dirigida por Azul Lombardia. El miércoles 13 de marzo a las 9 h en Montiel y 2 de abril de 1982. Entrada gratuita hasta agotar la capacidad del lugar. Se suspende por lluvia. Película apta para mayores de 13 años. Visita guiada: explorando el patrimonio. Una invitación a conocer el patrimonio permanente en reserva del Museo. El equipo de conservación dará a conocer la historia que rodea a la colección y sus procesos de conservación. El miércoles 13 de marzo a las 14 h en el Museo Larreta (Juramento 2291). Actividad incluida en la entrada al museo.

Jueves 14

Música clásica – Ciclo Irrupciones y transiciones. Integrado por Patricia Da Dalt (flauta), Kristine Bara (viola) y Lucrecia Jancsa (arpa), el Trío Luminar ofrecerá un concierto con obras de los compositores: Michael Glinka (1804- 1857), Arnold Bax (1883-1953), Jacques Ibert (1890-1962) y Claude Debussy (1862-1918). El jueves 14 de marzo a las 19 h en la Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada gratuita hasta agotar la capacidad del lugar. No se suspende por lluvia. Estreno de Hermandad. El jueves 14 se realiza la inauguración de Hermandad, instalación de las artistas Dolores y Mercedes Claver, con texto de Laura Batakis en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) a las 18 h. Actividad libre y gratuita.

Viernes 15

Tango en el Centro Cultural 25 de Mayo. Como parte del Mes de las Mujeres, la Orquesta del Tango de Buenos Aires continúa presentándose en distintos espacios de la Ciudad para homenajear a las mujeres, esta vez con la participación especial de la cantante Noelia Moncada y la dirección del maestro Juan Carlos Cuacci. El viernes 15 de marzo a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444). Entrada gratuita con reserva de entrada previa. Vertientes. Lo que se escucha cuando se lee. Tres escritoras se reúnen a leer a las autoras que les dejaron huellas: Eduarda Mansilla será leída por Lucía de Leone, Marosa Di Giorgio por Gabriela Bejerman y Hebe Uhart por Silvia Hopenhayn. La actividad se desarrolla el viernes 15 a las 18:30 h en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Su acceso es gratuito hasta agotar la capacidad del Sótano Beat. Vivan las músicas! Conversaciones sonoras. En diálogo con Carolina Muzi, Luca Von Reichenbach hablará de la solidaridad de las máquinas y sus interfaces que facilitaron su propia transición de género. La actividad se desarrolla el viernes 15 a las 20 h en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Su acceso es gratuito hasta agotar la capacidad de la Sala A.

Sábado 16

Presentación del libro Muñecas Bravas. Una obra de Abel Posadas y publicada por Tesora Ediciones que investiga las biografías de mujeres de la literatura, el cine, las artes visuales y el periodismo. El sábado 16 de marzo a las 18 h en la Casa de la Lectura y la Escritura. Biblioteca Julio Cortázar (Lavalleja 924). Actividad gratuita y por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. Las tres ecologías – Ciudad viva: pensar el futuro con el pasado. Una conversación entre Fabio Márquez y Natalia Karbabian sobre el patrimonio cultural arquitectónico para reflexionar acerca de lo que acontece en la ciudad y cómo, por acción u omisión, las personas son responsables de lo que sucede en ella. Las tres ecologías es un programa anual de investigación artística en forma de taller y otras intervenciones en el territorio, con la intención de dejar de separar la salud de las personas y la del medio ambiente. El sábado 16 a las 18 h en el Museo Moderno (Av. San Juan 350). Actividad gratuita con inscripción previa. Mujeres directoras – El desafío de la mirada. El ciclo de cine organizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y el Centro Cultural San Martín proyecta el sábado 16 a las 20 h El rostro de la medusa (2022), la película dirigida por Melisa Liebenthal. La actividad se desarrolla en la sala Manuel Antín del Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Entrada: $1000 general / $700 estudiantes y jubilados a través de EntradasBA.

Domingo 17

Apertura de la Feria de Mataderos. La Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas de Mataderos abrirá sus puertas y presentará domingo a domingo distintas propuestas artísticas, gastronómicas y artesanales. El domingo 17 de marzo entre las 11 y las 19 h en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.