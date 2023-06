El stop motion, técnica cinematográfica que permite generar la ilusión de que imágenes estáticas cobran vida, será el motivo central del el 6° Festival Internacional de animación en stop motion de Argentina Stop Motion Our Fest (SMOF) que siete sedes porteñas acogerán desde mañana y hasta el lunes 26.

“Es un evento autogestivo e independiente que se realiza todos los años desde 2018 y que lo conformamos un grupo de trabajadoras y trabajadores de la cultura de diversos ámbitos. Apostamos a una construcción audiovisual donde convivan múltiples miradas, respetuosas e inclusivas”, contó a Télam Paola Becco, directora y fundadora del Festival.

El SMOF, único en su tipo en Sudamérica, ocupará pantallas del Museo Moderno, el Cine Gaumont, la Universidad del Cine, JJ Circuito Cultural, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Recoleta y Plataforma Nave.

“El Festival es de carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad”, puntualizó la directora del evento.

Entre las destacas presencias confirmadas están la polaca Magdalena Osinska, que trabaja en el mítico estudio Aardman Animations de Reino Unido y es directora de “Star Wars Visions-I am your mother”, que se puede ver en la plataforma Disney Plus; y Regina Pessoa, responsable de «Breve historia trágica con final feliz», la película portuguesa más premiada de la historia.

También participarán el mexicano Luis Tellez, director y supervisor de Animación de “Pinocho”, de Guillermo del Toro y el brasileño Matias Liebrecht, que también trabajó en “Pinocho”, además de en películas como “Isla de Perros”, “Kubo y las dos cuerdas mágicas” y “Frankenweenie”, entre muchas otras.

En el encuentro competirán obras para las siguientes categorías: mejor corto latinoamericano de stop motion, mejor corto internacional de stop motion, mejor corto de animación documental (técnica libre), mejor videoclip en stop motion y mejor videominuto argentino en stop motion.

Allí pugnarán cortos nacionales y provenientes de Reino Unido, Croacia, Serbia, España, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Alemania, Nicaragua, México, Colombia, República Checa, Polonia, Rusia, Palestina, Rusia, Chile, Canadá y Hungría.

En paralelo al Festival, del miércoles a viernes tendrá lugar el 5° Laboratorio Latinoamericano de stop motion que fomenta la producción de cortometrajes latinoamericanos de la disciplina.

Sobre la experiencia, Becco resaltó que “fortalece los proyectos seleccionados en etapa de desarrollo, brindando tutorías personalizadas y grupales de manera gratuita para sus participantes y los proyectos seleccionados participan de importantes premios”.

La directora de SMOF señaló: “Es muy importante potenciar y promover la realización de obras de animación argentina. En este momento no existe apoyo o planes de fomento a nivel nacional para la animación cuando la actividad es cultura, es trabajo y es industria. El acompañamiento que se debe dar a los cortos de animación es fundamental”.

En esa línea añadió: “La animación es un medio excelente de infinitas posibilidades narrativas, es un dispositivo que nos permite pensar la vida misma, que plasma discursos críticos impulsando un arte diverso, plural y accesible para todes”.

La grilla completa de proyecciones y charlas se puede consultar en las redes del Festival y en el sitio https://stopmotionourfest.com/.