Tango BA Festival y Mundial presenta su edición 2023

Del miércoles 23 de agosto al domingo 3 de septiembre

Con shows, exhibiciones, conciertos, homenajes, danza, clases, cine, videoclips, muestras y presentaciones de libros con más de 1000 artistas de todo el país en escena, en más de 30 sedes distribuidas por toda la ciudad

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Tango BA Festival y Mundial presenta la programación de su edición 2023, que comenzará el próximo 23 de agosto. Vecinos y turistas podrán descubrir y disfrutar de todo el universo del 2×4 en más de 30 sedes por toda la ciudad, con más de 1000 artistas de todo el país en escena. La programación y reserva de entradas estará disponible en buenosaires.gob.ar/tangoba y a través del whatsapp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147).

Tango BA Festival y Mundial, con la dirección artística de Natacha Poberaj, es un espacio para ver a los consagrados del género y para conocer a las nuevas generaciones, y enterarse de lo que está pasando en la escena tanguera contemporánea. La música, la competencia de baile y las novedades que pueden encontrarse en el festival serán un reflejo de lo que sucede en el mundo del tango, que invita al disfrute de los seguidores fieles como de aquellos que se acercan por primera vez. Será una gran celebración de la música que más identifica a la cultura rioplatense. El festival además, tendrá su apertura el día del aniversario del Barrio de La Boca donde se homenajearán a las distintas manifestaciones surgidas del 2×4 en este rincón de la ciudad, cuna de un género que hoy representa a la Argentina en el mundo.

“Una vez más la Ciudad de Buenos Aires será el marco perfecto para la edición 2023 del Mundial de Tango. Este gran encuentro es el resultado de las competencias preliminares realizadas en 24 ciudades de Argentina y el mundo. Es la gran oportunidad para ver todo el talento de los artistas en la competencia y en los shows, pero también, para participar en muchísimas actividades más. Queremos que todos se acerquen a disfrutar esta gran fiesta de la Ciudad”. – Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires.

No solo los conciertos, las clases gratuitas, shows de baile, charlas, muestras y las presentaciones de libros tendrán un lugar destacado, en esta oportunidad. El ciclo de cine tendrá una vital importancia con un récord de 15 producciones nacionales e internacionales vinculadas a la cultura del Tango. Documentales, ficciones, cortos y videos musicales, que en carácter de premier y estrenos exclusivos a nivel mundial serán un hito dentro del festival 2023.

“Es el evento de tango más importante del mundo y año a año crece en cantidad de espacios, participantes, competidores y público. Este agosto, la ciudad de Buenos Aires va a latir al compás del 2×4. Los tangueros y el público nuevo se juntan para disfrutar Tango BA Festival y Mundial, durante doce días con música, baile, cine y muchas otras actividades para celebrar los 20 años del mundial». – Vivi Cantoni, subsecretaria de gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires.

Además, como cada año, se realizará el Tango BA Mundial de Baile, la competencia de baile más importante del género a nivel global, donde aficionados y profesionales demuestran su talento en las categorías de Tango de Pista y Tango Escenario, que este año cumple 20 años. Luego de las competencias preliminares en 24 ciudades de Argentina y el mundo, las parejas ganadoras recibieron pases directos a instancias avanzadas de la competencia. La ciudad respira al ritmo del 2×4, con un evento que cautiva a miles de seguidores en todo el mundo, y que representa a nuestra cultura, historia, e identidad.

“Celebramos hoy que no se trata de cualquier edición… este año es una fiesta porque se cumplen 20 años de la competencia en el Mundial para la cual se aprontan, batiendo récord de inscripciones, miles de bailarines y bailarinas cautivados por nuestra cultura desde toda la República Argentina y el mundo. ‘Con permiso, soy el Tango…’ y ‘les dejo mi corazón…’ como sostiene Maria Nieves, a nuestra amada Buenos Aires que está firmemente parada en los estribos para una nueva edición del Festival y Mundial de Tango 2023 organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad. Una vez más me encuentro con el honor, el desafío y la posibilidad de dirigirlo artísticamente. Este 2023 le damos rienda a las energías para lograr en nuestro potente Festival la promoción y la difusión del Tango. Como directora artística, bailarina y docente, siento visceralmente la responsabilidad y el compromiso con nuestra música, nuestra poesía, nuestras imágenes, nuestra danza y la creatividad como los ejes que marcarán el paso de esta edición que nos reunirá cada vez más ‘en una esquina cualquiera’. El impulso de la escena actual del Tango en todas sus facetas, suscita este gran encuentro de y al ‘compás repicadito y dulzón’ en el calendario argentino. Conociendo el terreno a partir de las miradas de quienes lo habitan, aquí, en el Festival se funden nuevamente en virtud de trabajo y de paz todos los sueños, todas las expresiones y anhelos de los honorables artistas ante el respeto de un público cada vez más inclusivo, variado, junto a la fuerza de los bailarines populares y también milongueros que representan el sentimiento genuino de este arte asegurando el rumbo y el honor de nuestra Patria. Recuerdo una vez más que la UNESCO declaró el Tango como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola lo definieron como “el folclore de los porteños…”, desde el pasado, el presente y el futuro, ‘20 años no es nada’ y siempre estamos invitados a volver”. – Natacha Poberaj, directora artística de Tango BA Festival y Mundial.

La apertura del festival será a las 19, en la Usina del Arte el 23 de agosto, día del Aniversario del barrio de La Boca. Contará con la presencia de la Comparsa Boquense Grupo Teatral de La Boca, 3,80 y Crece, Néstor Fabian, el Cuarteto del maestro Hugo Rivas, los Hermanos Rivas, Walter «Chino” Laborde, Lucrecia Merico, Milagros de Bs As y Adrián Rivas como cantantes invitados. El baile estará a cargo de Lourdes Claure y Cristian Cisneros y la locución de Pablo Banchero.

Entre los destacados, el jueves 24 en el Auditorio de la Usina del Arte, estará Walter Ríos en concierto junto a admirables músicos solistas. Un repertorio que rinde homenaje a los grandes del tango, como también obras de su propia autoría. Se presenta ejecutando el bandoneón que el propio Astor Piazzolla le obsequió y otro que perteneció a Aníbal Troilo. El viernes 25 en El Cultural San Martín dentro del Ciclo de Cine del Festival, se proyectará a las 19 Son Tango, entre el sueño y la vigilia de Juan Pablo Tabbita, Leonel Capitano (Argentina, 2023, 73’). Y a las 20, se presentará Tango&Roll. Martín Martines, cantante y compositor de la mítica banda de rock Ojos Locos, presenta su nuevo proyecto artístico fusionando los dos estilos musicales más emblemáticos que ha dado la ciudad que lo vio nacer, realizará un show donde las canciones y su decir serán los protagonistas. Tango&Roll versiona tangos clásicos (Gardel, Troilo, Discépolo, Manzi) con clásicos del rock (Redondos, Don Osvaldo, Callejeros) y parte del repertorio de Ojos Locos.

El sábado 26 a las 16 en el Anfiteatro del Parque Centenario, se presentará Piazzolla Electrónico. El compositor Nico Sorín presenta su homenaje a Astor Piazzolla, en el que reinterpreta parte de su obra junto a su conjunto electrónico. El repertorio está basado en el concierto que el Octeto de Piazzolla realizó en el Olympia de París en 1977, con temas como “Libertango”, “Meditango”, “Zita”, “Adiós Nonino” y “Violentango”. A partir de desgrabaciones realizadas por Sorín, los arreglos de los temas y la elección de los músicos que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época subrayando la energía de su música con aires de rock. A las 20 en El Cultural San Martín, se llevará a cabo Tanghetto 20 años. La orquesta pionera en el electrotango y neotango, celebra su 20° aniversario mezclando el sonido tradicional del tango con elementos contemporáneos. Su repertorio abarca desde los clásicos del género, incluyendo a Piazzolla, hasta sus propias composiciones reconocidas a nivel mundial. En El Cultural San Martín dentro del Ciclo de Cine del Festival, a las 21 será la proyección de Fermín de Oliver Kolker y Hernán Findling (Argentina, 2014, 112’) luego del estreno exclusivo del tráiler de Tuve el corazón.

El domingo 27 en el Espacio Cultural Julián Centeya a las 19, se presentará Gato Maula Proyect (Santa Fe) quien brindará un concierto que promete cautivar al público con su estilo innovador, fusionando el tango con el rock, el jazz, la música electrónica y más. Formada en la ciudad de Rosario, la agrupación está integrada por músicos de diversos géneros musicales que ofrecen un repertorio de tangos y milongas tradicionales versionados, con pinceladas contemporáneas y letras originales. A las 20, estará San Telmo Lounge: Electrotango (Santa Fe), una de las bandas pioneras del electrotango argentino, fundada en el año 2003 por su líder, el guitarrista y compositor Martín Delgado. Sus primeras expresiones estuvieron ligadas al tango electrónico y su premisa ha sido siempre la de experimentar con el sonido del tango en diálogo con otros géneros muy diversos como son el jazz, la cumbia, el folklore, el rock y muchos otros. En el Centro Cultural 25 de Mayo a las 19:30, se llevará a cabo Tango Desire: Dreams – Sueños, un espectáculo que lleva al público a un viaje por las noches profundas de Buenos Aires, sus leyendas, mitos urbanos y por la misma historia del tango a través de la evolución del baile, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Tango Desire, fundada en el año 2002, es una compañía dedicada a preservar la esencia y elegancia del tango argentino, con una fuerte visión y compromiso por mantener la rica herencia de esta forma de arte.

El miércoles 30 en la Academia Nacional del Tango a las 18, se presentará la Bandólica. En plena etapa de pandemia y aislamiento social, el músico y bandoneonista Mariano Godoy y el productor Sebastián Barbui se unieron para desarrollar este nuevo proyecto. Surge a partir de la necesidad de generar una alternativa para las personas interesadas en el bandoneón que no pueden acceder al costoso instrumento. Bandólica se define como un instrumento portátil e interconectable con otros dispositivos, se conecta vía usb y solo necesita de una computadora con acceso a internet para empezar a sonar. A través de la página web bandolica.com se podrá acceder a un sonido propio de este instrumento y también a diferentes estilos y tipos de sonido de bandoneón. Y a las 19:30, se realizará un homenaje a los 90 años de Horacio Ferrer. La cantante Noelia Moncada brindará un concierto rememorando sus primeros pasos en el tango, los cuales fueron impulsados por el gran poeta, historiador y creador de la Academia Nacional del Tango, Horacio Ferrer. Propone un repertorio del poeta poco recorrido, clásicos inolvidables pincelados de anécdotas y recuerdos. Con el acompañamiento del pianista Julián Caeiro. En el Museo del Cine dentro del Ciclo de Cine del Festival, a las 17 será la proyección de Ariel de Alison Murray (Canadá – Argentina, 2023, 98’).

El jueves 31 a las 18 en las Escalinatas Abasto, se presentará la Orquesta Típica Oriyera recreando el estilo de las orquestas emblemáticas de la Época Dorada del Tango, ejecutando tanto arreglos originales de los compositores más representativos, como arreglos y composiciones propias, manteniendo un lazo estrecho y equilibrado entre tradición y vanguardia. Para ello reúne en su formación a músicos profesionales provenientes de diversas provincias argentinas como Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

El viernes 1° de septiembre en el Auditorio de la Usina del Arte a las 19, se festejará el 90 Aniversario del nacimiento de José “Pepe” Libertella (bandoneonista, compositor, arreglador y director, creador junto a Luis Stazo del Sexteto Mayor) con su orquesta típica que tocará con sus arreglos musicales originales y el vigoroso sonido que la caracteriza. El repertorio estará conformado por obras instrumentales de su autoría: “Universo”, “París Otoñal”, «De azul y barro» y “Bajo Romántico” y los grandes éxitos que ha interpretado: “Nueve Puntos” y «Lluvia de estrellas», “El Clavelito”, “Ventanita de arrabal”, “Cucusita”, “Antiguo reloj de cobre” y “Cómo se pianta la vida”, entre otras emotivas obras cantadas. A las 19 en el Salón Dorado del Teatro Colón, se llevará a cabo Carlos Rossi: La vuelta al mundo en 80 años. Será un homenaje al legendario cantante Carlos Rossi, que integró la orquesta de José Basso entre otras notables formaciones, y celebra sus 80 años más vigente que nunca. Exponente de la sensibilidad interpretativa y cultor de la poesía, Rossi transmite la esencia de las letras y la música del tango con su inconfundible voz de manera envolvente y magistral. Estará acompañado por el ensamble del bandoneonista Gabriel Merlino que presentará un repertorio con las mejores obras de su carrera, sobre los arreglos de Merlino y del reconocido pianista Omar Valente. La presentación estará a cargo de Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango. En el Espacio Cultural del Resurgimiento a las 19, Tita de San Telmo presenta Con amor Tita. El espectáculo creado e interpretado por el actor, transformista y clown, Maxi Regueiro, transporta a una maravillosa representación de una Tita no binaria, disidente y queer, brindando una nueva e interesante perspectiva de la gran Tita Merello. Este homenaje y acercamiento al tango del arrabal porteño invita a recorrer los tangos más conocidos de su repertorio, con un toque de humor, glamour y cabaret.

El Festival recorre las milongas de Buenos Aires, en un itinerario por diferentes pistas donde se despliegan los pasos y los abrazos de la expresión más auténtica del tango bailado. El domingo 3 de septiembre desde las 23 será el turno de La Viruta donde bailarán: Antonela Méndez y Raúl Moure, ganadores de Tango de Pista, Preliminar Junín, y el DJ será Horacio Godoy. El concierto estará a cargo de Elegante Sport que representa una nueva generación de la música porteña. El tango, como medio de expresión, les permite combinar sonidos modernos y tradicionales, académicos y populares con diferentes estilos musicales del Río de la Plata.

Las rondas clasificatorias del Mundial de Tango se llevarán a cabo en la Usina del Arte a partir de las 9. La competencia de Tango de Pista se realizará los días 25 y 26 de agosto mientras que Tango Escenario, los días 27 y 28 de agosto. Las Semifinales serán a partir de las 15, el 30 de agosto para Tango de Pista y el 31 para Tango Escenario, también en la Usina del Arte.

Como novedad, este año se agrega el Premio Mejor Pareja Senior en la categoría Tango de Pista, que será para parejas mayores de 55 años. Se realizará una ronda final con los mejores promedios surgidos de la semifinal de Tango de Pista del Tango BA Mundial 2023.

Parejas de Argentina, Brasil, Italia, Chile, Japón, Rusia, Costa Rica, Ucrania, Colombia, India, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Corea del Sur, Estonia, Singapur, Bolivia, China, México, Armenia, Tailandia, Turquía, Países Bajos, Uruguay, Noruega, Israel, Perú, Indonesia, Lituania, Francia, Túnez, Chipre, Bielorrusia y Finlandia competirán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario en esta edición de Tango BA Mundial.

Argentina estará representada por bailarines de la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Misiones, Mendoza, Chaco, La Pampa, Salta, Santiago del Estero, Chubut, Tierra del Fuego. Tucumán, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Formosa, Santa Cruz y Jujuy.

SEDES:

Usina del Arte | Museo del Cine | Salón Dorado del Teatro Colón | Centro Cultural 25 de Mayo | Anfiteatro del Parque Centenario | Museo Carlos Gardel | Espacio Cultural Carlos Gardel | Espacio Cultural Julián Centeya | Espacio Cultural Resurgimiento | Auditorio Polo Educativo Saavedra | Academia Nacional del Tango | CETBA | Esquina Homero Manzi | Café La Poesía | Boca a Boca | Club Social Cambalache | Complejo Belgrano | El Cultural San Martín | Abasto Shopping – Escalinatas del Abasto | Salón Marabú | The New Brighton | Museo de Arte Botica del Angel de la USAL | Porteño y bailarín | El Pial La Milonga de Flores | Juernes | Cañón | La Friulana | La Chiflada | Té danzante | Tango Camargo | Milonga a la parrilla | 3 ARROYOS | La Cachila | Parakultural | La Bicicleta Tango Club | La Viruta Tango Club.

PROGRAMACIÓN Y RESERVA DE ENTRADAS:

Estarán disponibles en buenosaires.gob.ar/tangoba

Los espectáculos requieren de reserva previa. Las entradas se reservarán 72 horas antes del evento, a partir de las 10 de la mañana.