Neptuno: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego.

El Neptuno en la valva marina era parte de un complejo escultórico que había sido encargado a los talleres franceses Val d´Osne en 1870. Las dos fuentes de la obra original se ubicaban en la Plaza de Mayo y estaban compuestas por dos Neptunos, uno anciano y otro joven, y dos Náyades. Las partes superiores de estas obras fueron posteriormente trasladadas a la avenida 9 de Julio. Por otro lado, uno de los Neptunos es el que se ubica hoy
en la fuente sobre la avenida Figueroa Alcorta, a metros de Dorrego.

Otra obra de Val d´Osne esta compuesta por dos figuras femeninas danzantes en el Jardín Botánico (av. Las Heras y av. Santa Fé).

En la Mitología romana, Neptuno es el hijo de los dioses Saturno y Ops, hermano de Júpiter y Plutón. Neptuno gobierna todas las aguas y mares. Cabalga las olas sobre caballos blancos. Todos los habitantes de las aguas deben obedecerlo y se le conoce como Poseidón en la mitología griega.

Neptuno eligió el mar como morada y en sus profundidades existe un reino de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera y en causa de su ira provocando los temibles sismos o terremotos.

Este dios es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y más razones, se le simboliza con un caballo. Neptuno no viste con ropajes suntuosos, ya que su aspecto es suficiente para demostrar su poderío.

El dios de los mares es un muy peligroso e inestable elemento, con sus emociones puede provocar desde terribles tormentas y tempestades hasta olas tranquilas y pacíficas, por lo que nunca nadie intenta provocarlo sin un importante motivo.

Aunque no fue un amante ni tan afamado ni tan divertido como su hermano Júpiter (Zeus en la mitología griega), Neptuno tuvo su línea de amoríos apasionados y pasajeros.

Las esposas de Neptuno

Su esposa principal fue Anfítrite, una Nereida que le dio como hijos a los tritones, monstruos marinos con rostros humanos barbados y colas como las de los delfines. Los cabellos son algas, tienen agallas tras las orejas y manos que parecen caracoles.

Otras de sus esposas fueron:

Halia: Con la que tuvo tiempo de tener siete hijos.

Amimone: Una de la Danaides.

Toosa: Ninfa con la que tuvo a Polifemo.

Ceres: Ella amaba a Júpiter en su momento.

Medusa: Con quien tuvo a Pegaso y a Crisaor. Son nietas suyas las Nereidas.

Clito: Tuvo con Neptuno gemelos, cuyo el mayor fue Atlas.

Neptuno el Planeta

Es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del Sistema Solar

Fue el primer planeta descubierto utilizando predicciones matemáticas

Su nombre es en honor al dios romano del mar Neptuno

Posee los vientos más fuertes del Sistema Solar

Es muy similar a Urano

Neptuno es ligeramente más pequeño, pero más denso que Urano

Actualmente se conoce que posee 14 satélites naturales

Descubrimiento

Según los dibujos de Galileo, él observó por primera vez a Neptuno pero lo confundió con una estrella cercana a Júpiter

Fue observado por primera vez el 28 de diciembre de 1612

Luego fue visto el 27 de enero de 1613

Alexis Bouvard en 1821 publicó en sus tablas astronómicas la órbita de Urano

Varias observaciones revelaron perturbaciones importantes en el trayecto de su órbita

Bouvard realiza hipótesis de que la órbita de Urano debía estar siendo perturbada por algún otro cuerpo

En 1843, John Couch Adams calculó la órbita de un octavo planeta en función de las anomalías observadas en la órbita de Urano

En 1846, Urbain Le Verrier publicó sus propios cálculos independientemente de Adams

El 23 de septiembre de 1846, James Challis descubrió a Neptuno donde Le Verrier había predicho que se encontraría

Después del descubrimiento hubo mucha rivalidad nacionalista entre los franceses y los británicos sobre quién merecía el crédito

Se llegó a un consenso internacional, donde tanto Le Verrier como Adams conjuntamente lo merecían

Estructura

Tiene una masa de 102 430×10^21 Kg

Equivale a poco más de 17 Tierras

Posee un diámetro de 49 248 Km

El área de la superficie es de 7,65×10^9 Km²

Tiene una densidad de 1,64 g/cm³

La gravedad es de 11.15 m/s²

Órbita y rotación

Éste planeta da una vuelta completa alrededor del Sol cada 165 años terrestres.

El periodo de rotación es de 16 horas, 6 minutos y 14 segundos.

Tiene una velocidad orbital media de 5,4778 km/s.

a fundición Val d´Osne fue una de las responsables (junto con la Durenne y Thiebaut Freres) de dotar a la capital porteña de un patrimonio escultórico urbano único (monumentos, esculturas, farulas, mástiles, ánforas y copones -como para nombrar algunos-) a tal punto de hablar de la ciudad como «un museo al aire libre».

Su historia se inicia en 1830 cuando el ingeniero Jean-Pierre Victor André comienza a planificar la creación de una empresa de fundición de hierro orientada a la producción en serie de piezas artísticas y decorativas.

En 1835 adquiere en la región de Champagne-Ardenne, París, un ex convento de monjas benedictinas con un galpón y un horno para fundición dando origen a las «Fonderies D´Art du Val D´Osne» aunque se toma como fecha oficial el año 1836 cuando se registran las primeras obras.

Al comienzo, la producción en serie de productos decorativos y artísticos no estaba bien visto pero con el tiempo se fue haciendo más popular y aceptados; su demanda fue creciendo tan vertiginosamente que en 1844 fue galardonada con la medalla de oro en la Exposición Nacional de Francia.

Con el tiempo se convirtió en una ciudadela industrial empleando a 220 operarios e incorporando dos nuevos hornos siderúrgicos; así se convirtió en la fundidora artística más importante del mundo (aún compitiendo contra importantes fundidoras francesas como la Durenne-GHN -1836-, la Denonvilliers -1838-, y la Capitain-Gény -1831-). Incluso incorporó a más de 200 artistas de la talla de Mathurin Moreau, Mourice Bouval, Pierre Rouillard y Louis Sauvageau entre otros.

André fallece en 1851 y legándole la empresa a su viuda quien, en 1855, se la vendió a Gustave Barbezat (ingeniero y ex alumno de André).

Barbezat no sólo amplió las instalaciones sino que en 1863 hizo construir bodegas propias en el Boulevard Voltaire de París. Por estas razones, durante su período, las obras que salían de la Val D´Osne estaban firmadas como «Barbezat & C. Val D´Osne» o «Barbezat et Cie./ Val D´Osne» y en sus catálogos, en inscripciones aparece de manera oficial la dirección del Boulevard.

Ya en 1931 será incorporada a otra importante usina, la Durenne-GHN (antigua competidora).

Argentina no fue el único país sudamericano (ni Buenos Aires la única provincia) que recibió estas obras de arte que nutren el alma. Brasil, Chile y Uruguay también se hicieron eco de este fenómeno escultórico.

En la Capital existen más de 370 obras de la fundición Val D´Osne tanto de hierro fundido como de bronce, piezas únicas o réplicas de las obras de Francia de entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Los invitamos a recorrer la ciudad, descubrir y conocer su patrimonio metalúrgico. Les damos algunos ejemplos para empezar: