La belleza vegetal

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Principios que se profundizan. Este tiempo nos da espacio para crear nuevas formas de consumo. Nos permite repensarnos y empezar a hacer cambios con sustento. Ecole Cua Vegan es un proyecto bonito y con sentido.

La pastelería vegana

El origen del veganismo nació en la década de los 40 por Donald Watson para diferenciarse del vegetarianismo, haciendo de su convicción un estilo de vida que derivó en la fundación de uno de los movimientos sociales más importantes en el siglo XXI.

Lo cierto es que se tienen evidencias de personas que decidieron no consumir ningún tipo de producto animal hace más de 2000 años. Ya en la Antigua Grecia, Pitágoras abogaba por la compasión hacia el resto de especies y seguía lo que podría ser descrito como una dieta vegetariana. Buddha solía debatir sobre este tipo de dieta y la incluía dentro de su doctrina “ahimsa” (no violencia) como paso fundamental para lograr la elevación de la conciencia. Genios como Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e importantes figuras literarias de la talla de Margaret Fuller o el dramaturgo y poeta español Miguel de Cervantes también practicaban el vegetarianismo y condenaban el sacrificio de animales como forma de alimentación.

Fue en 1944 cuando Donald Watson, en una reunión organizada junto a su mujer Elsie Shrigley y otros cuatro compañeros que también seguían dietas vegetarianas estrictas consideraban necesario establecer una nueva palabra más específica que les definiera y diferenciara de los ovolactovegetarianos.

Se descartaron nombres como ‘dairyban’, ‘vitan’ o ‘benevore’ para acuñar un término que cambiaría nuestra manera de ver el mundo. Y apareció el término ‘vegan’, abreviación del vocablo inglés vegetarian (vegetariano/a). Era la forma de reflejar, según el propio Watson, “el principio y el final del vegetarianismo”.

Con mano pastelera

La pastelería vegana no es sinónimo ni mucho menos de sabores sosos, al revés, se pueden conseguir infinidad de sabores diferentes sin tener que usar productos de procedencia animal. Como todo tipo de repostería, depende de la receta que se utilice y de que se sigan los pasos correctamente.

Este momento turbulento que de pronto nos ha dado tiempo para recalcular nuestras ideas sin la premura de la urgencia, nos deja frente a cambios personales que pueden empezar a mover el mundo en otros sentidos. La pastelera Wanda Nicole Bravo decidió sumergirse a la pastelería sin huevo, leche y manteca. Ha creado piezas que desde lo estético se ve como una escultura, pero que a la hora del sabor despliega una riqueza profunda, que no explota con ingredientes en la boca de manera innecesaria, sino con una sutileza fina y delicada, que concuerda con aquello que se ve.

Nos esperan Pan dulces

Nos esperan Pan dulces con chips de chocolate semiamargo. No tiene relleno, es simple pero no por ello deja de ser rico y super húmedo, empezaron a ponerle nueva onda a las donas. Decenas de opciones de mini tortas de las más clásicas, desde la de limón a la de frutillas, al chocolate desbordante. Se animaron a armar equipo colaborativo con otros emprendimientos y el menú de las fiestas se completa con ingenio. Algunos principios pueden empezar a cambiar. No es preciso que sea total y repentino, si es con conciencia y decisión paulatina y segura tendrá fundamento y profundidad. Una buena idea comenzar por las propuestas de Wanda.























