Insurrección del Poema. De Luis Franco, argentino (1898-1988).

INSURRECCIÓN DEL POEMA

¡Rosa de los treinta y tres vientos

de la belleza salpicando

los senderos del mundo con pétalos de aurora!

(La fealdad es la única tristeza sin consuelo.)

El cuadro, o bien la estatua, puede quedarse al pairo.

Pero el Poema, como el río,

desemboca en el mar o se embarca en la nube

o encabrita montañas con su fuego.

El Poema atestigua

que el animal es la raíz del hombre,

y que ni el ángel ni el ornitorrinco

son meta, sino tránsito.

Y que el pájaro puede

salvar geografías de verde o de celeste

tirado por la brújula heredada.

Es el Poema la epopeya

y el idilio de todo lo que vive,

el deletreo antes del alfabeto.

Autoriza la lluvia y el arco iris,

da asueto al mirasol en los días nublados,

aconseja el turismo hacia el nadir del mar

o hacia el cenit del vaticinio,

cuando no alumbra el corazón del mundo

como el víctor del gallo el túnel de la noche.

Su vino no procura seducir al olvido

como el vino del ebrio

sino henchir la vigilia, la lucha y la esperanza

como el viento las velas singladoras.

(La poesía grande no se escribe, se vive.)

Mira en los senos de Eva dos copas levantadas

en brindis al futuro.

Mira perfecto todo lo que nace

como el giro del astro o el serpear del áspid

y halla el prodigio fácil como un trago de agua.

Cada uno en lo suyo, pontifica el Poema,

con su perfil sin mella y sin recambio.

Nadie puede alumbrarte

si tú no te amaneces a ti mismo,

que sólo el polvo del diamante logra

alumbrar las facetas del diamante.

Muestra el Poema el miedo acunando el absurdo

como la onda acuna el alga

frente al primer asomo de un horizonte inédito,

y que florecen más adormideras

que siemprevivas en nuestro jardín

mientras nuestro futuro está llamando

a lo que fue y es a rendir cuentas.

Lo inédito es la vieja costumbre del Poema.

No niega lo somero

como no niega el ala al vientre

sino que lo redime en su ímpetu de ascenso.

Así como la esencia

se empapa en apariencia y se hace diáfana.

El Poema habla un esperanto vivo.

Quiere formar un sindicato

de gritos de alborada.

Entiende que si el hombre

creó un día la música

esbozando el idioma de los dioses,

fue para aupar su arribo hacia lo humano pleno.

Porque él es el augurio de sí mismo.

Cosas sabe el Poema que el cantor mismo ignora.

El ojo imperturbable de Aldebarán nos mira

mientras gira la noche con música que escuchas

mas no con los oídos de la carne.

El alma panorámica precisa a cada rato

adentrarse en nosotros en busca de otro cielo.

El animal ignora santamente su muerte,

mas nosotros vivimos la nuestra sin olvido.

Somos no más que sombra, pero de algo nos vale

ese hambre de luz que nos tuerce las vísceras.

Y nuestro más recóndito delirio es integrarnos

a la inmortalidad de lo que es,

mientras a nuestra espalda

alguien nos usa para sus experiencias últimas.

El Poema celebra, en onomástico diario,

la siempre fresca antigüedad del ser,

y el ser y el devenir marchando de la mano.

El Poema desposa la ciencia soterraña de la víbora

al vuelo iluminado de la alondra,

él, que es capaz de detectar

el arco iris en una gotita de rocío

y el alma humana en una lágrima.

Y enseña que la luz de afuera es senda sólo

hacia la otra que el mundo y el hombre en sí esconden.

(Si la belleza impregna nuestra médula

el pensamiento se hace música

y todo el hombre vibra como lira o planeta.)

El Poema denuncia que en toda jaula gime

la nostalgia del vuelo y del canto sin fraude,

y que es temblor alado el de las manos

que acaban de dar cielo al pájaro de jaula,

y que los fines estelares del hombre anochecido

no están en un destierro con ángeles sin sexo

sino en los días claros

logrados por el numen celeste de la tierra

ajustando el acorde

entre el ritmo del mundo y el de nuestro destino.

Siempre el Poema acampa al pie del alba.

LUIS FRANCO, argentino (1898-1988)























