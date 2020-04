Facebook lanzó un nuevo servicio, Messenger Rooms.

En medio del aislamiento social que se vive en todo el mundo a causa del coronavirus, las empresas que desarrollan herramientas de videoconferencias, como Zoom o Google Meet, se volvieron esenciales para la realización de teletrabajo o clases virtuales.

Por eso no sorprende que Facebook Inc presentó Messenger Rooms, una aplicación para videollamadas que permitirá reuniones de hasta 50 personas según un comunicado de la compañía que está buscando dar sus primeros pasos hacia una integración de productos de mensajería en sus aplicaciones.

Facebook lanzó el viernes 24 de abril del 2020 un nuevo servicio, Messenger Rooms, que permitirá encontrar amigos en “salas” virtuales, una señal de que la competencia se está intensificando en torno a Zoom, el software de videoconferencias que ha conquistado a millones de usuarios confinados en sus hogares a causa de la pandemia. Los usuarios de la red social podrán invitar a hasta 50 personas, tengan o no una cuenta en Facebook, en la misma “sala” durante el tiempo que quieran, dijo este viernes 24 de abril del 2020 Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la plataforma.

A diferencia de herramientas de videoconferencia de trabajo como Zoom, Messenger Rooms está diseñado para socializar con amigos y familiares, sea por cumpleaños, happy hours, clubes de lectura o grupos de padres. “Esto está diseñado para ser más fortuito y espontáneo” , dijo Zuckerberg. “Simplemente mantengo una ventana abierta en mi computadora o teléfono y las personas a las que normalmente no podría evitar llamar entran allí”, explicó. “Siento que nos estamos perdiendo eso en nuestras vidas en este momento”, agregó. El lanzamiento se produce en medio del avance de Zoom, diseñado como una plataforma de video de negocios, y de otros servicios de chat en línea como conexiones durante el encierro. Los usuarios de Facebook podrán crear salas virtuales y decidir a quién invitar. “Podría pasar el rato en un sofá el fin de semana y enviar una invitación a todos mis amigos para que vengan a ‘pasar el rato en el sofá de la sala de estar’”, ejemplificó el creador de la plataforma.

Las salas incluyen efectos de realidad aumentada como orejas de conejo y extraterrestres, así como fondos simulados. En un paso inusual, se habilita a quienes no posean cuentas o aplicaciones de Facebook a visitar Messenger Rooms. “La gente simplemente puede enviar un enlace a su abuela o quien sea”, dijo Zuckerberg. Si no tiene la aplicación, el enlace se abrirá en un navegador, añadió. Facebook previó mecanismos de seguridad para evitar que invitados no deseados ingresen a salas virtuales, lo que ha ocurrido en Zoom. “Tenemos la ventaja de establecer un perímetro seguro”, dijo Zuckerberg. Se espera que Messenger Rooms esté disponible para los casi 2 500 millones de usuarios de Facebook en las próximas semanas. Pero además, el gigante de las redes sociales planea que las “salas” puedan crearse a partir de las plataformas de mensajería de Instagram y WhatsApp, parte del grupo tecnológico. Facebook también duplicará a ocho el número de personas que pueden participar simultáneamente en las videollamadas grupales de WhatsApp. Otra de las funciones por lanzarse es incluir al servicio de citas de Facebook una opción para invitar a personas a citas virtuales mediante el chat de video de Messenger.

Los usuarios de Facebook podrán compartir enlaces para que otros puedan unirse a Rooms a través de un navegador web, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, eliminando los requisitos de descargar una aplicación o crear una cuenta como en otros servicios. Además, no habrá límites de tiempo en las llamadas.

El lanzamiento del producto estaba programado para el tercer y cuarto trimestre del año, pero Facebook aceleró los planes después de observar el aumento en las llamadas grupales durante las cuarentenas, dijo el jefe de Messenger, Stan Chudnovsky.

«Nuestras videollamadas se duplicaron, y cuando miramos el uso de las llamadas grupales, eso aumentó aún más», comentó Chudnovsky, que continuó: «Así que descubrimos una manera de crear esas cosas más rápido».

Según Facebook dijo en el comunicado que actualmente hay más de 700 millones de cuentas que participan en llamadas en WhatsApp y Messenger cada día.

EN SU CUENTA Zuckerberg escribió lo siguiente:

I wanted to share a summary of the new product updates I just discussed on the livestream to help us all feel connected with the people we care about, even while we can’t be together in person. Today’s updates focused on video presence and we’re releasing new experiences across three categories: video calling, video rooms, and live video.

More than 700 million daily actives use WhatsApp and Messenger for calling. In many countries, calling has doubled since the Covid-19 outbreak began. To help you stay connected with your whole family and groups of friends, we’re doubling the number of people who can participate in a group video call from 4 to 8 on WhatsApp. We’re also launching AI-powered effects like 360 virtual backgrounds on Messenger, virtual dates on Facebook Dating, and expanding Messenger Kids to more than 70 countries and territories.

I’m also excited to announce Messenger Rooms — group video chat designed with social interactions in mind. You can start a room for any activity — whether you’re hosting celebrations, game nights, book clubs, or just have some time to hang out — send people a link, and they can drop in and hang out with you even if they’re not on Facebook. You’ll be able to create rooms and invite people across WhatsApp, Instagram and Portal as well. You’ll also be able to discover rooms your friends are in at the top of News Feed, and it’s easy to drop by and say hi. You don’t need to schedule time to hang out like other video conferencing tools. We’re testing Rooms in a few countries now and plan to roll it out globally over the coming weeks.

For live video, there are now more than 800 million daily actives engaging with livestreams across Facebook and Instagram for workout classes, concerts, faith services, and more. We’re bringing Live With back to Facebook so you can add another person into your live video. We’re also making it easier to raise money and donate money directly in Live. On Instagram, you can now watch live videos on desktop and we’re also adding a feature to let you save your live videos to IGTV. You’ll also be able to go live from Portal to Facebook Pages and Groups soon as well.

I hope these new product updates will help bring people closer together and help us all feel more present with the people we care about during this period. I’m looking forward to getting Rooms and the rest of these features into all of your hands soon, and hearing what you all think!

COMPETENCIA

Por su parte, Microsoft Corp, Zoom Video Communications, Cisco Systems Inc y Google de Alphabet también han implementado actualizaciones de sus herramientas de videoconferencias mientras informan de un crecimiento récord en su utilización desde que empezaron las cuarentenas.

El martes, Microsoft presentó un nuevo «Meet Now» para Skype que puede organizar reuniones de video de hasta 50 personas sin descargar ninguna aplicación.

Google, cuya herramienta Meet para empresas ha sido su servicio de más rápido crecimiento este año, dijo este mes que estaba trabajando igualmente en mejoras para los consumidores.