Emmanuel Horvilleur presentó en plataformas digitales «Pitada», un registro audiovisual realizado en escenarios naturales, en donde revisita diez de sus clásicos y estrena dos nuevas canciones, junto a un trío acústico que lo sustenta en su misión de unificar estas composiciones bajo despojadas sonoridades.

«Me gusta que tenga este espíritu acústico. Este disco se destaca también desde ese lugar porque yo siempre soy mucho más ecléctico en los discos entre canción y canción, y acá hay un sonido, que es ese mundo acústico. Me gustó que al menos alguna vez haya una cosa más dogmática en el sonido en todo el disco», dijo el músico.

De esa manera, la «desnudez» sonora de «Pitada» y «Cosa loca», las dos nuevas canciones en esta producción, terminaron definiendo el carácter de las versiones encaradas junto a Mariano Domínguez, en bajo y contrabajo; Andrés Cortés, en guitarras; y Carlos Salas, en percusión, entre las que aparecen clásicos como «Soy tu nena», «No como» y «El hit», entre tantos.

La presencia de invitados como Bándalos Chinos, Zoe Gotusso, Chiara Parravicini y Evangelina Bourban es otro elemento que aporta nuevas miradas a aquellas canciones que, en algunos casos, están cerca de cumplir 20 años.

De esta manera, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas logra, de manera subrepticia, enlazar mundos al oficiar como una suerte de eslabón entre leyendas del rock –a partir del «padrinazgo» musical recibido en sus inicios de Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García, entre otros- y nuevas expresiones.

«La música no tiene edad. Por un lado, es cierto que los Bándalos Chinos me decían que escuchaban mi disco `Mordisco´ cuando estaban en la secundaria, pero yo también me veo influenciado por camadas nuevas que reinterpretan la música, que no hacen una reedición de lo que hice yo u otros, sino que también le dan una nueva vida al pop o a la mezcla de estilos, y eso me encanta. Me encanta compartir con ellos», remarcó Horvilleur.

En tanto, la decisión de realizar un registro audiovisual de este tipo y la elección del lugar también guardan una historia que se vincula estrechamente con esa situación común de tener que reformular planes tras la frustración sentida por los muchos los proyectos para el año pasado que debieron ser cancelados por la pandemia de coronavirus.

«Cuando entramos a la cuarentena no tenía muchas ganas de tocar, fue un golpe bastante duro para mí tener que guardarme porque tenía un montón de planes de giras y shows, era un buen momento porque había salido mi disco `Xavier´. De a poco fui cambiando el chip y cuando se abrió un poco la cuarentena, que pudimos movernos, me fui a una casa que estoy terminando en la provincia de Buenos Aires», narró el artista.

Y completó: «Ese fue un gran alivio para mí, fue como una curación que me dio ese lugar con muchos árboles, muchos pájaros y mucha naturaleza. Esa idea de hacer algo bajo los árboles fue creciendo y terminó en esta especie de minipelícula con la complicidad de los músicos y la productora audiovisual Cálido».

Hoy en día el trap, el rap, el soul, el R&B y el funk son estilos bastante presentes en la escena argentina y latina, en mayor o menor medida son algunos de los géneros “populares” o que están por explotar.

Para mucha gente es algo nuevo, sin registro previo, algo que mágicamente apareció. Pero no, canciones cómo estas que ya tienen más de 20 años, nos cuentan la historia del gran camino que se tuvo que recorrer para poder adaptar estos sonidos a nuestras realidades, educar al oyente, asimilar culturas ajenas y luchar contra millones de prejuicios de sociedades y personas que se sienten amenazadas por lo diferente.

Si hoy existe una escena tan colorida, diversa y de calidad es gracias a @dantespinetta y @emmanuelhorvilleur

