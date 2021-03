Día de San José: En España se festeja el día del Padre.

Día del Padre

El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre adoptivo de Jesús.









San José: ejemplo de paternidad.

Celebramos la fiesta de San José, esposo de la Virgen María, del cual los evangelios nos dicen muy poco; pero, sí lo suficiente “poco” para trasladar sus enseñanzas a los padres de hoy.

El Papa Francisco a su vez, ha regalado a la Iglesia su carta apostólica “Patris Corde” con motivo del 150º aniversario de la declaración de San José como Patrono de la Iglesia universal. En ella, partiendo de los textos del Evangelio y de su experiencia de devoción personal, comparte con nosotros algunas de las características del esposo de la Santísima Virgen María.

San José nos da el ejemplo de obediencia

San José nos da ejemplo de obediencia tanto en hacer aquello que Dios le pedía; como a la hora de dar ejemplo al Niño Jesús. A veces se escucha a algunos padres decir: “a mí no me gusta decir que soy padre de mi hijo, prefiero decir que soy su amigo”, esta frase es peligrosa porque al final ni se vive la realidad de la paternidad ni tampoco la de la amistad. Ser padre es una vocación particular que Dios da para hacer sentir a los hijos la cercanía, el amor, la misericordia, la ternura… del Padre Dios que camina con nosotros sus hijos. Obedecer también es poner en práctica la caridad.

San José nos da ejemplo de trabajador

Sabemos que su trabajo era el de carpintero. Ser padre trabajador con todos los valores que esta misión conlleva, es faro que ilumina la vida de los hijos. Ahora, quizás es más necesario que nunca, subrayar que el trabajo dignifica al hombre.

El mejor ejemplo es el esposo de la Virgen María, el padre en la tierra del Niño Jesús, me refiero a San José, el Patrono de la Iglesia universal.









