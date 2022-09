Los 10 mitos más comunes al sacar la ciudadanía italiana.

Por Manuela Lynch y Maria Victoria Pintos, www.gestionmdq.com.ar

Honrar las raíces y recuperar el derecho consanguíneo es una de las tantas herencias que gran parte de los argentinos portamos gracias a nuestros abuelos. Entre ellas, la de los italianos ganan con una mayoría amplia en todo el país.

Ahondar en los procesos que implica hacer de esos derechos adquiridos simbólicos, una realidad concreta es siempre un incordio de temores, incertidumbres y dudas. Aquí un detalle con una decena de las ideas erróneas más comunes a quienes ha hecho o comienzan el proceso de ir tras su ciudadanía.

10 mitos sobre la ciudadanía italiana

1. Tengo que saber hablar italiano

Para tramitar su ciudadanía italiana por descendencia no es necesario, por el momento saber el idioma. Si en el caso de que se solicite la ciudadanía por matrimonio se exige un nivel B1 de italiano. En el caso de las personas cuya idea sea tramitar su ciudadanía italiana en Italia será importante que, al menos, se sepa lo básico para poder desenvolverse.

2. Mi abuelo o mi papa no tienen la ciudadanía por eso yo no puedo obtenerla

La ciudadanía italiana se transmite por sangre. No existen limites de generación, y se saltean las generaciones por lo cual no hace falta que los ascendientes la hayan obtenido.

3. Hay una mujer en la línea y no puedo tramitarla

Sí se puede tramitar la ciudadanía si hay una mujer en la línea de descendencia. El dato fundamental es saber cuándo nació el hijo de esa mujer. Si la primera mujer en la línea de descendencia tuvo a su hijo antes de 1948 el descendiente podrá tramitar su ciudadanía vía juicio en Italia.

4. La documentación tiene vencimiento

Si se tramita la ciudadanía italiana en Argentina, para el consulado no hay vencimiento. De todos modos es preferible que las actas sean actuales ya que pueden sufrir modificaciones, como rectificaciones de datos.

5. Si voy a tramitar mi ciudadanía a Italia debo ir a la comuna de mi avo

No es necesario, se puede elegir cualquier comuna.

6. Si vivo en argentina puedo tramitar mi ciudadanía en cualquier consulado

No. os consulados se dividen por jurisdicciones, por eso depende del domicilio de quien hace el trámite el consulado que le toca

7. Si mis ascendientes fallecieron no puedo obtener la ciudadanía italiana

Falso. Se puede obtener tu ciudadanía aunque los ascendientes estén fallecidos. Sólo se debe presentar el acta de fallecimiento.

8. Tengo que renunciar a la nacionalidad argentina

La adquisición de la ciudadanía italiana no conlleva la perdida de la ciudadanía argentina por el convenio que se firmó en 1974 entre Argentina e Italia que implica la doble nacionalidad

9. Puedo tramitar mi pasaporte italiano si tener la ciudadanía italiana

No. En primer lugar se debe tener la ciudadanía italiana para, luego solicitar turno para obtener el pasaporte.

10. Voy a Italia de paseo, tramito mi ciudadanía y me vuelvo

Para hacerlo es preciso fijar residencia, declarar presencia allí. aguardar que se verifique que se vive en ese domicilio y luego presentar la documentación.