Bienal de Performance, nuevas obras de teatro en el espacio público, la Feria del Libro Antiguo y muchas más propuestas para disfrutar en la Ciudad

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta su programación para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en los diferentes espacios culturales y de forma online, a través de la plataforma Vivamos Cultura y de las redes sociales del Ministerio.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta su programación para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en los diferentes espacios culturales y de forma online, a través de la plataforma Vivamos Cultura y de las redes sociales del Ministerio.

Organizado por Música BA y protagonizado por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, el espectáculo Cantata Ballet se podrá disfrutar esta semana en el Anfiteatro del Parque Centenario.

(Ciudad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2023) – El Ministerio de Cultura de la Ciudad continúa acercando su amplia programación de actividades para disfrutar de forma presencial en los diferentes espacios de la Ciudad, y también online a través de las redes

sociales y Vivamos Cultura. En esta plataforma, se puede ver el calendario completo de actividades. Además, la Ciudad a través de Impulso Cultural anuncia los resultados de la Convocatoria de Creación Dramatúrgica, por medio de la cual fueron seleccionados tres proyectos de obra bajo la temática “40 años de democracia”, para participar de una tutoría para el desarrollo del texto dramático, junto con un premio monetario. A continuación, las actividades para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre: Lunes 27 Mes de la Cultura Independiente: con opciones gratuitas y también a precios accesibles, la Ciudad de Buenos Aires celebra la tercera edición de esta propuesta.

Con una gran variedad de actividades artísticas que incluyen teatro, danza, literatura y música, hasta el 30/11 se desarrolla el Mes de la Cultura Independiente en 156 espacios desplegados por 30 barrios de la Ciudad. Además, habrá programación especial en el Centro Cultural San Martín, el Parque de la Estación y el Parque Centenario.

Se puede conocer la programación completa a través de la web.

Charlas patrimoniales en los Bares Notables: a las 18.30 h se podrá disfrutar del conversatorio La Puerto Rico. Historia, tango y café, a cargo del guía de turismo Daniel Vega en la Confitería La Puerto Rico (Adolfo Alsina 416). Se abordará la historia de la confitería, su relación con el tango y la historia de Montserrat.

Ciclo Mecenazgo +: un ciclo para disfrutar y descubrir películas que han recibido financiamiento del programa Mecenazgo, con la novedad de que este año, además, se han incorporado más películas nacionales interesadas en formar parte del ciclo. Antes de cada proyección acompañarán cortos animados y serán organizadas funciones especiales con la presencia de directores/as y/o el equipo parte del film.

Las funciones en el Centro Cultural 25 de Mayo son los lunes a las 20 h, mientras que en el Centro Cultural San Martín los miércoles a las 20 h y en el Museo del Cine los domingos a las 18 h. Más información. Martes 28 Última función de Piramidal: a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Entradas: desde $1.500. Bajo el liderazgo del coach ontológico Ludovico Sitorrazo, gente normal es tentada por un modelo de negocios colectivo y novedoso que les brinda una ganancia exponencial. Beta, creadora de contenido, intentará mostrarle a su audiencia que las personas caen en estafas obvias porque no quieren pensar racionalmente.

Pero una experiencia trascendental la acercará al secreto de las finanzas: ¿hay una línea muy fina entre una secta y una sociedad? Una sátira musical que explora el falso emprendedurismo, las víctimas devenidas en victimarios y el esnobismo de quienes nos creemos mejores que eso. Músicos: Teo López Puccio, Camilo Santella, Cuki López. Elenco: Javier Marra, Donna Tefa, Tomás Wicz, Vero Geréz, Andrés Granier, Lula Fenomenoide, Carolina Saade. Al rojo vivo: para visitar de martes a domingos en el Centro Cultural Recoleta. Esta no es una retrospectiva, es la apertura de “los archivos” que contienen el imaginario de Renata Schussheim, una mujer pionera y multifacética, que en esta exposición montada en tres salas vinculadas entre sí, abre el cuerpo de su obra para presentarlo desde una mirada contemporánea, invitando a un viaje con ideas convocantes, sentido del humor, sugestión y poesía. Un cosmos construído por el cruce de artes plásticas, escénicas y visuales, la música y el rock. Algunos hitos de su producción vinculada al rock y al arte colaborativo que realizó junto a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Federico Moura, con fotos de Jorge Fisbein, Eduardo Martí, Gianni Mestichelli, Martin Gurfein, José Luis Perotta y Gabriel Rocca, estarán exhibidos en distintos formatos y soportes. Hay además vídeos, dibujos, animaciones, gigantografías, collages, esculturas, elementos corpóreos y dispositivos escenográficos, vestuarios y figurines de toda su trayectoria. Cuatro exhibiciones para disfrutar en la Usina del Arte: visitas de martes a jueves de 12 a 20 h, y viernes a domingos y feriados de 11 a 20 h.

● Tender Vortex Tormenta: una instalación diseñada por Martin Huberman & El Estudio Normal para el Hall Central de la Usina del Arte. Es un ejercicio lingüístico-constructivo que devino en un sistema compositivo y experimental de gran escala. El Tender fue puesto a prueba en diferentes contextos y espacios de exhibición alrededor del mundo forjando una trayectoria internacional para el estudio. Desde entonces el sistema fue variando su escala, complejidad y sobre todo su conexión con el imaginario popular hasta llegar a su última versión: Tender Vortex Tormenta. Envuelve al espectador en la fantasía de estar frente a frente con un fenómeno climático de abismales magnitudes, haciendo de la Usina un espacio ideal para el desarrollo de una nueva infraestructura emocional.

● Energía: sinfonía para sistemas inútiles del artista Román Vilati. Esta intervención rítmica de líneas estructuradas y repetitivas articula tres sistemas en un mural geométrico. Un primer sistema dinámico de líneas horizontales de luz eléctrica en diferentes colores se emplaza sobre los muros. Respira, dialoga e interrumpe lumínicamente a un segundo sistema estático y vertical, conformado por piezas de cuentas de acrílico facetadas hilvanadas a través de un tejido manual que rescata las manualidades de la década del 70.

● Esto es Luz realizada por el colectivo mendocino Manglar. Tomando como referencia el diseño de las chimeneas industriales, la instalación propone una analogía entre la producción eléctrica, fundamental para el desarrollo técnico, y la producción artística, fundamental para el desarrollo cognitivo. Manglar es un grupo creativo, originario de Mendoza, compuesto por artistas, profesionales de distintas áreas y productores de arte.

● Contacto Visual: una muestra en la sala Laberinto con obras de Andy Cherniavsky, Irina Werning, Lisa Giménez, Matilde Marin, Nora Lezano, Rocío Fernández Charro, Sol Abadi, Violeta Capasso y Vivian Galban. Esta exposición reúne a nueve fotógrafas contemporáneas que, dentro de sus múltiples campos de desempeño y con diversos recorridos transitados, reactualizan el género del retrato interrogándose acerca de cómo miramos, y de cómo las imágenes nos devuelven la mirada. Miércoles 29 Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires: la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA) y el Ministerio de Cultura de la Ciudad inauguran esta feria que se podrá visitar hasta el 3/12 en la Casa de la Cultura (entrando por la calle Rivadavia 564). Se trata de un acontecimiento bibliográfico plenamente instalado en el calendario cultural de la Ciudad y del país. Esta muestra que reunirá a 23 expositores, será inaugurada con una mesa redonda integrada por relevantes especialistas en la obra de Jorge Luis Borges representa una ocasión especial para apreciar y adquirir materiales bibliográficos históricos, literarios, científicos y artísticos dentro de un vasto abanico temporal que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Entre otras actividades, se realizará la celebración del centenario de Fervor de Buenos Aires, el primer poemario de Borges, que tendrá como eje la mesa redonda con relevantes personajes culturales como Beatriz Sarlo, Daniel Balderston, Sylvia Saítta y Daniel Link. La entrada para esta actividad se puede adquirir a través de la web. Se podrá disfrutar de la feria el miércoles de 15:30 a 22:30 h; jueves, viernes y sábado de 14 a 20 h, y domingo de 15 a 19 h. Entrada libre y gratuita, incluyendo los talleres. Charlas patrimoniales en los Bares Notables: a las 18 h se podrá disfrutar del conversatorio Música y afrodescendencia en Buenos Aires. Tango y Candombe, a cargo del historiador africanista Omer Freixa, en Café La Poesía (Bolívar 703). Se abordará la influencia de la inmigración afro en la música porteña. Escuela de Pintura: todos los miércoles desde las 15 h en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Más información en la web. Primavera notable en La Cisterna: un ciclo de shows para disfrutar los mediodías en el Sitio Arqueológico La Cisterna. Este museo revela la complejidad urbana y la historia de la ciudad. El registro arqueológico recuperado permite viajar en el tiempo y encontrar algunas respuestas de un pasado cotidiano sobre el que poco cuentan los documentos históricos. En esta fecha a las 13 h habrá música de la mano de Baldomero Cadiz. Libre y gratuito. República de Waires Artista: Claudio Larrea. Esta muestra se podrá disfrutar hasta el 17/12, de martes a domingos de 14 a 20 h, con entrada gratuita en la Fotogalería del

Teatro San Martín. “República de Waires” alude a la República de Weimar, instaurada en Alemania tras la caída del imperio, entre las dos guerras mundiales. Una época de crisis económica, inestabilidad política y efervescencia artística que terminó tras el ascenso del nazismo. Con un lenguaje visual próximo al cine expresionista alemán de Weimar, el blanco y negro es la gramática escogida para relatar el nacimiento de la “República de Waires”, en seis capítulos que describen esta república imaginaria y sus instituciones, los hogares suntuosos y modestos de sus 10 ciudadanos casi fantasmales, el misterio de la noche, la oscuridad de la crisis, hasta concluir en la soledad final del apátrida. La exposición no retrata a Buenos Aires, la Baires que formalmente conocemos, sino que refleja a Waires, ese otro mundo paralelo, oscuro, misterioso e inefable. El tren de las 11: un espectáculo de danza que invita a sumergirse en 11 estaciones distintas que estarán atravesadas por el camino de la búsqueda, la expresión y la exploración. A las 19.30 h en el Espacio Cultural Adán Buenosayres -Av. Eva Perón 1400, Bajo autopista, Parque Chacabuco-, perteneciente al Circuito de Espacios Culturales. Nostalgia: Agustina Pampin presenta a las 21 h su primer álbum de estudio en el Centro Cultural San Martín. Presentándose con su banda por primera vez, la artista ofrecerá un show conceptual que promete involucrarnos en su universo. Entrada: $1.500 a través de EntradasBA. Linterna Mágica: club de Cine Internacional exclusivo para chicos, con presentadores y obra teatral antes de cada proyección. Los domingos a las 16 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Entradas: $1.500 a través de entradasba.buenosaires.gob.ar. En esta fecha se podrá disfrutar de la proyección de La famosa invasión de los osos en Sicilia, de Lorenzo Mattotti. Jueves 30 Yo de piel: este proyecto de Leticia Mazur es uno de los ganadores ganadores del Premio 2023 Abasto In Situ, impulsado por el programa Abasto Barrio Cultural del Ministerio de Cultura porteño, dedicado a apoyar el desarrollo de diversas propuestas culturales en el barrio del Abasto. Se presentará en el Parque de la Estación (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326), los días jueves 30/11, viernes 01/12, sábado 02/12 y domingo 03/12 a las 18:30 h. Es un trabajo inédito, que explora la vivencia del cuerpo como clave en la construcción de la identidad. Busca echar luz sobre los procesos en los cuales nuestra corporalidad se ve afectada y transformada por el entorno, la cultura, nuestros deseos, temores, circunstancias, imposibilidades, decisiones, nuestro imaginario y por una infinidad de cuestiones que -a veces- quedan en el inconsciente. Pero que, de alguna u otra manera, cada cuerpo archiva. Cómo eso que llamamos “Yo” se va construyendo en ese devenir.

DJ CUCARACHA – No doy abasto: este proyecto dirigido por el Colectivo DJ CUCARACHA fue uno de los ganadores del Premio 2023 Abasto In Situ, impulsado por el programa Abasto Barrio Cultural del Ministerio de Cultura porteño, dedicado a apoyar el desarrollo de diversas propuestas culturales en el barrio del Abasto. Se presentará los días jueves 30/11, viernes 1°, sábado 2 y domingo 3/12 a las 20 h partiendo de las Escalinatas de Agüero Abasto Shopping. Sinopsis: una cucaracha de un metro setenta decide finalmente morir y despedirse del Abasto, barrio que la vio crecer. Con un requiem melancólico, trash y desopilante, este bicho invita a los espectadores a presenciar sus últimos minutos en un recorrido por puntos claves de su vida y del barrio, y escuchar un recital de despedida en el desierto chatarroso y ecléctico del Abasto, donde lo animal y lo humano se confunden como se confunden la mugre, los vicios, el hambre y el amor. Bienal de Performance: organizada por la Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la Cultura, con el apoyo de Fundación Santander a través del régimen de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Williams, del 30/11 al 16/3 de 2024 se podrá disfrutar de este gran evento. Las actividades serán gratuitas y se pueden conocer en la web. Boom Ceviche-Bailable: este proyecto dirigido por Carla Di Carlo, Sofía Rypka, Mijal Katzowicz, es uno de los ganadores del Premio 2023 Abasto In Situ, impulsado por el programa Abasto Barrio Cultural del Ministerio de Cultura porteño, dedicado a apoyar el desarrollo de diversas propuestas culturales en el barrio del Abasto. Se podrá disfrutar de la obra en Chabuca Granda (Dr. Tomás Manuel de Anchorena 571) los días jueves 30/11 y viernes 1/12 a las 20 h. La obra se sitúa en un restaurante peruano o en las memorias de Rosa, su dueña. Se despliegan una serie de cuadros bailables que recogen los personajes y acontecimientos de la historia para generar una nueva ficción. La música de Chabuca Granda, los hijos de Rosa —cuya verdadera identidad es Facundina Novoa García—, su vida en el barrio Abasto desde los años noventa, el mozo Pepe, las recetas secretas, el maxikiosco, el local bailable, el depósito elevador, son algunos de los elementos que el site specific propone tomar como motores de la construcción de mundo. Boom Ceviche-Bailable se construye a partir de los diálogos con Rosa que presentan, al menos, una primera certeza: hay una historia para contar. Presentación del libro El Ferrocarril en Buenos Aires. Miradas en torno a la historia y el patrimonio: a las 17 h en el Parque de la Estación. Este libro digital reúne artículos de varios autores que exploran las diversas relaciones entre el tren y la ciudad, abordando temas desde la historia hasta la arquitectura y la museología. Desde la Gerencia Operativa de Patrimonio, la Ciudad invita a explorar aspectos históricos y patrimoniales menos conocidos relacionados con el ferrocarril y la ciudad. 10Cortos10: muestra de cortos argentinos 2023. De 19 a 22.30 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Entrada gratuita. Se proyectarán los cortometrajes Acordate de darme un beso al

despertar, de Estefanía Clotti; El trueno, de Isabel Titiro; El aire llega cargado de similitudes, de Nicolás Carol; La piedra mágica, de Paula Herrera Vivas; The Spiral, de María Silvia Esteve; La mutuante, de Carla Scolari y Javier Rossanigo; Lick Fire, de Jeff Zorrilla; Mein Buch, de Max Mirelmann; Río, de Matías Herrera Córdoba, y Los eucaliptos, de Ignacio Ragone y Nicolás Suárez. Largo viaje de un día hacia la noche: con funciones de jueves a sábado a las 20:30 h, y domingo a las 19:30 h en el Teatro San Martín. Se presenta la obra de Eugene O ́Neill con traducción de León Mirlas, dirección de Luciano Suardi y elenco conformado por Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz. Platea: $5.200. Miércoles (día popular): $3.000. Primavera notable en La Cisterna: un ciclo de shows para disfrutar los mediodías en el Sitio Arqueológico La Cisterna. Este museo revela la complejidad urbana y la historia de la ciudad. El registro arqueológico recuperado permite viajar en el tiempo y encontrar algunas respuestas de un pasado cotidiano sobre el que poco cuentan los documentos históricos. En esta fecha a las 13 h habrá música de la mano del Chiqui Pereyra. Libre y gratuito. Viernes 1 Ciclo Tango Joven: Patrimonio BA invita a disfrutar de un ciclo de tangos contemporáneos con una nueva identidad, para dar nueva vida a los clásicos, en los Bares Notables. Estos grupos de jóvenes de gran conocimiento académico, expresan un tango en movimiento, urbano y actual, logrando interpretar a compositores clásicos contemporáneos. En esta fecha a las 20 h se presentará Tango Cañón en el bar La Poesía (Bolívar 703). Un dúo integrado por Julio Coviello (bandoneón) y Nicolás di Lorenzo (piano) que se dedica al tango actual y su sonido va desde lo más sutil y conmovedor hasta lo más potente del género. Muestra de fin de ciclo de Casa de la Escritura: luego de tres módulos de charlas, talleres y clínicas coordinadas por personalidades reconocidas de la escritura y la cultura como Martín Kohan, Cecilia Pavón, Julián López, Vir Cano, Mariano Llinás, Dolores Reyes, Darío Sztajnszrajber y Leila Guerriero, la Red de Bibliotecas de la Ciudad celebra el fin de ciclo de La Casa de la Escritura, con Misterio Relámpago, cuatro encuentros en los que alumnos y talleristas leerán textos propios en vivo. Además, estarán presentes editoriales independientes que sortearán ejemplares de su catálogo entre el público asistente. En esta fecha a las 18 h se realizará la primera jornada de las muestras y leerán las autoras Romina Paula, Natalia Leiderman, Ana Montes y Agostina Luz López, junto a alumnos de sus talleres. Las próximas muestras serán el 6, 13 y 15/12, a las 18 h con entrada gratuita, en la Biblioteca Pública Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924, Villa Crespo). Cantata Ballet: se presenta el 1 y 2/12 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario. Organizado por Música BA, protagonizado por el Ballet Contemporáneo del Teatro San

Martín. Cantata es una coreografía que bulle con los típicos y vibrantes colores del sur de Italia. Sus gestos apasionados y viscerales evocan el estilo de belleza del Mediterráneo. Con una danza instintiva y vital, explora las diferentes facetas de la relación entre el hombre y la mujer: seducción, pasión, peleas, celos. Entrada gratuita con reserva previa a través del siguiente formulario. El amor es un bien: se presentará todos los viernes a las 21 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Dramaturgia y Dirección: Francisco Lumerman. Entradas: $1800. Sinopsis: Sonia y su tío Iván viven en Carmen de Patagones, un pueblo del sur del país. Tienen un hostel en el que viven y trabajan, y además ensayan para sus recitales. El único huésped se llama Pablo, un médico joven que no sabe hasta cuándo va a quedarse. Con la llegada de Alejandro -padre de Sonia- y su nueva mujer Elena, la convivencia empieza a incomodar. Cinco vidas a la deriva entre canciones, dulces caseros y fracking; y una pregunta implícita: ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Podemos hacer otra cosa del mundo? Dramaturgia: Francisco Lumerman. Actúan: Manuela Amosa, Jose Escobar, Jorge Fernández Román, Ignacio Gracia, Julieta Timossi. Solo llamé para decirte que te amo: se presenta los viernes y sábados a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Sinopsis: Patricia vive con sus hijos mellizos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que cambiará su vida para siempre. Dirección y Dramaturgia: Nelson Valente. Trama: todos los viernes de 17 a 19 h en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Más información en la web. Faivovich & Goldberg: Otumpa. En esta muestra en el Museo de Arte Moderno se exhibe la nueva entrega de las investigaciones del dúo de artistas Faivovich & Goldberg sobre los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo, Chaco Austral, Argentina. El dúo viaja a través del tiempo, por las diversas historias que desplegó el fenómeno, sumergidos en una búsqueda constante, cíclica y obsesiva que arroja luz sobre este tesoro galáctico: la historia cultural, científica y social de una región, desde sus pueblos originarios a la conformación del Estado Nación, desde la fascinación humana por el cosmos hasta la devastación actual del territorio. La casa de Bernarda Alba: a las 21 h en el Teatro Azul (Av. Corrientes 5965 – CABA), en el marco del Festival “Lorca, porque sí”. Sinopsis: tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se enclaustra en su casa e impone un luto riguroso de ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas cualquier contacto con el exterior. Angustias, la primogénita hereda una fortuna, lo que atrae a un pretendiente, Pepe el Romano. El joven se compromete con ella, pero simultáneamente en secreto enamora a Adela, la hermana menor. Cuando Bernarda se entera estalla el infierno…

Sábado 2 Callejón Espacial: esta obra dirigida por Javier Daulte es una de las ganadoras del Premio 2023 Abasto In Situ, impulsado por el programa Abasto Barrio Cultural del Ministerio de Cultura porteño, dedicado a apoyar el desarrollo de diversas propuestas culturales en el barrio del Abasto. Se presentará el sábado 2 y el domingo 3/12 a las 20:30 y 22 h en Espacio Callejón (Humahuaca 3759). En el marco del 30° aniversario de Espacio Callejón, la propuesta busca contar su historia desde sus inicios hasta la actualidad. Será un viaje en el tiempo, que comenzará en el año 1963, en la “Fábrica de Mates y Bombillas”, para luego llegar a 1993 con “El mundo de Alicia” y finalizar con el recorrido en el 2023 con la “Compañía de Actores”. La propuesta surge de la idea de poder pensar el Espacio Callejón como un lugar que se reinventa a sí mismo. Este es también el comienzo de un futuro. Catatonia Putativa: los sábados a las 19 h en el Centro Cultural 25 de Mayo. Sinopsis: dos amigas deambulan en un crucero a ninguna parte intentando no odiar al paraíso. Afuera la inmensidad. Adentro la maqueta de un oasis all inclusive. El estado archipielágico por flotar en alta mar y el desgaste de un vínculo que los años han transformado en familiar, haciendo palanca para despellejar una emocionalmente a la otra, y viceversa. Dirección: Manon Minetti. Intérpretes: Carola Oyarbide, Micaela Amaro, Guido Veneroni, Davide Lara, Ramiro Gelvez. El malentendido: a las 21 h se desarrolla en el Centro Cultural San Martín una versión libre de la obra homónima de Albert Camus (1944). Reescrita por Natalia Villamil y dirigida por Mariano Stolkiner, esta versión se traslada a un pueblo del sur argentino. Sábados a las 21 h y domingos a las 20 h hasta el 17/12. Entrada general: $2.500 a través de EntradasBA. Domingo 3 Feria de Mataderos: de 11 a 19 h en Av. Lisandro de la Torre y Av. De Los Corrales -Mataderos-. La Feria de Mataderos es el lugar de encuentro con nuestras raíces culturales. Un sitio para recorrer nuestro país en un sólo lugar, a través de un Patio Gastronómico y un Paseo de Artesanías y Productos Regionales, para degustar nuestros platos típicos y adquirir productos manufacturados de distintas regiones del país. Además, se pueden disfrutar de espectáculos folklóricos de música y baile en vivo, y participar de talleres de sikus, telar, guitarra y tango, entre otros. Con la participación de artistas de música y danza folklórica sobre su escenario.

A través de mis ojos: la muestra de Mariela Bustamante para visitar el Centro Cultural 25 de Mayo de lunes a domingo de 12 a 20 h. Mariela Bustamante es médica pediatra y pintora. Desde la premisa,»el arte sana» Mariela logra que convivan la razón y la emoción. Con vasta trayectoria en el campo de la medicina, comenzó a pintar hace más de 10 años y nunca más paró. Sus obras se han expuesto en la Argentina pero también en Europa. En su obra pictórica, el ojo está puesto en la infancia y la ternura es la premisa, aún cuando la artista establece un juicio crítico al denunciar la vulnerabilidad social a la que están sometidas ciertas infancias. Solo hay infancia, en la medida que haya una sociedad que las aloje. El niño comienza a dibujar antes que a hablar, dibuja incluso las palabras que luego lo habitarán, afirma Mariela. Infancias, la muestra, captura ese universo frágil y a la vez sólido de la niñez. Sus colores, sus humores, las asignaturas pendientes que como sociedad tenemos para con ellos. Visitas en familia: recorridos participativos todos los sábados y domingos, a las 15 h en el Museo Moderno. El museo invita a explorar El arte, ese río interminable, el nuevo programa de exposiciones. La idea es invitar al público a interactuar creativamente con las obras que lo integran para luego realizar una propia producción. Orientado a niños y niñas a partir de los 6 años y sus familias. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa desde la web. Folklore en casa: la cuarta temporada del programa del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad de Buenos Aires. Con la producción general a cargo de Juan Manuel Beati y la conducción de Mariana Bocca, cada domingo a las 21 seguiremos dialogando con los más diversos referentes del folklore argentino y compartiremos su arte en el marco de una peña o un espacio dedicado a la música de nuestra tierra. Este domingo 3/12 a las 21 h visitarán el programa la cantante y bombista Paola Bernal y el grupo La ira de Atahualpa, integrado por Paola Bernal, Juan Martín Medina y Jorge Luis Carabajal. El encuentro tendrá lugar en la peña Pal que guste, Talcahuano 949, Ciudad de Buenos Aires.

Destacados para disfrutar en Vivamos Cultura:

● Aspectos claves para la filmación del videoclip: BA Ciudad presenta este contenido el cual los realizadores seleccionados en la Convocatoria Videoclips 2023 ofrecen un tutorial con consejos fundamentales para el rodaje de videoclips. Disponible en Vivamos Cultura. ● Módulos para gestión de proyectos: la plataforma para hacedores culturales trae 3 módulos vinculados a educación financiera, negocios digitales y presentaciones en convocatorias. Para disfrutar en Vivamos Cultura. ● Vivamos Cultura Urbana: una plataforma virtual pública que concentra toda la información del sector urbano. Con shows, noticias, convocatorias, y sobre todo, un espacio de comunidad en la que los protagonistas comparten su perfil profesional y pueden contactarse con colegas; un puntapié excepcional para posibles trabajos

colaborativos. El objetivo de la creación de esta nueva sección de la plataforma es mostrar a la música urbana como una oportunidad de crecimiento para las industrias culturales, así como de desarrollo, crecimiento y posicionamiento del talento local en el mundo.

Convocatorias e inscripciones abiertas:

● Pre Baradero: hasta el 14/12, bandas y solistas de folklore o tango podrán anotarse para participar del certamen que definirá a los participantes del Festival Nacional de Música Popular Argentina Baradero 2024. Más información. ● Concurso para integrar el Directorio de Prodanza: Impulso Cultural, la plataforma del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, abre un concurso público abierto de antecedentes y oposición para cubrir tres puestos del directorio. La convocatoria está abierta hasta el miércoles 29/12 a las 17 h. Más información en la web. ● Concurso para integrar el Directorio de Proteatro: Impulso Cultural, la plataforma del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, abre un concurso público hasta el 5/2/2024 a las 17 h para cubrir cinco puestos del Directorio. La convocatoria está dirigida a profesionales del sector teatral con trayectoria. El 5/12 se realizará una charla de asesoramiento por Zoom a las 15 h. Postulación vía correo electrónico a mesaregimenes@buenosaires.gob.ar, con copia a proteatro@buenosaires.gob.ar. Más información en la web. ● Estudio Urbano: la inscripción para el segundo ciclo de cursos regulares 2023 estará abierta hasta el día de comienzo de la cursada de cada taller, o hasta agotar los cupos de cada curso. Más información en la web. Además se abre hasta fines de noviembre una nueva edición del programa de asesoramiento legal para la industria musical. Esta iniciativa ofrece asesoramiento jurídico integral a proyectos emergentes e independientes en desarrollo, abarcando cuestiones generales de derecho de autor y derecho del entretenimiento. ● Convocatoria para presentar libros en el Centro Cultural 25 de Mayo: destinada a adultos, editoriales que estén por publicar un libro artístico cultural con perspectiva de género. Se seleccionará el material para luego ser presentado en la Sala Verde del espacio. Para participar, escribir a comunidadescc25@gmail.com.

● Convocatoria ¡VIVA! – Feria de Mataderos: abierta hasta fin de año. La Feria de Mataderos invita a artistas de la danza y música folklórica a postularse a la segunda edición de la convocatoria ¡VIVA!, para ser parte de la programación artística de la Feria, uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad. A los proyectos ganadores se les brindará una fecha para performar en el escenario principal de la Feria, los equipos técnicos necesarios para su actuación, difusión previa del show en redes sociales y un beneficio económico de $40 mil. La convocatoria estará abierta durante todo el año o hasta alcanzar el número de beneficiarios (78 proyectos).