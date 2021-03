El metro cuadrado en Ciudad de Buenos Aires.

Los departamentos monoambientes a estrenar fueron los que más sintieron una caída, ya que arrojaron una baja de 8,1% interanual.























Los departamentos nuevos de dos ambientes cayeron 7,2% y los de tres ambientes cayeron 6,3%.

Es decir, los monoambientes a estrenar se valuaron en promedio en 101.178 dólares, las propiedades de dos ambientes en 135.673 dólares y las de tres, unos 213.326 dólares.

En el caso del segmento de los departamentos de dos ambientes a estrenar, el valor del metro cuadrado fue más alto en Puerto Madero (6.025 dólares) seguido de Belgrano (3.592 dólares) y Palermo (3.509 dólares).

Los barrios porteños de Caballito y Villa Urquiza mostraron precios promedio de 3.004 dólares, mientras que los valores más bajos se registraron en Liniers (2.515 dólares), Vélez Sarsfield (2.542 dólares) y Monte Castro (2.563 dólares).

En el apartado «dos ambientes usados», también se quedó con el puesto número uno el barrio de Puerto Madero que se alzó con el valor máximo (5.794 dólares), seguido de Palermo (3.173 dólares) y Núñez (3.131 dólares).

Cercanas al promedio (2593 dólares) se encontraron las propiedades de Caballito y Chacarita.

En el segmento de unidades a estrenar los monoambientes alcanzaron su valor máximo en la Comuna 14 y su mínimo en la Comuna 7, con una diferencia de 984 dólares por metro cuadrado entre ambos extremos.

Visto de otro modo, en la Comuna 14 un monoambiente de 35 metros cuadrados superó por u$s 34.440 a uno de la Comuna 7 (u$s120.505 versus u$s 86.065).

En las unidades de 2 ambientes, el precio más alto del metro cuadrado le perteneció a la Comuna 1 mientras que el más bajo fue el de la 3, con una distancia de u$s 1.145 por metro cuadrado entre ambos, conformando una diferencia de precio de u$s 51.525 para una unidad tipo de 45 metros cuadrados (u$s 165.645 contra u$s 114.120).

En los departamentos de 3 ambientes nuevos, el valor más elevado del metro cuadrado se encontró en la Comuna 1 mientras que el menor en la 9, lo cual determinó una brecha de precio por metro cuadrado de u$s1.245. Para un departamento base de 69 metros cuadrados, esta diferencia equivale a u$s 85.905 (u$s265.512 contra u$s 179.607).

La cantidad de escrituras de compra-venta de inmuebles realizadas en el cuarto trimestre de 2020 fue 8.105 y significó un descenso del 8,2% respecto del mismo período del año anterior. Mientras que el monto total de las transacciones se ubicó en $83.552 millones, guarismo que significó un incremento interanual del 51,1%.

A su vez, el monto medio por escritura totalizó $10,3 millones, equivalente a un valor en moneda extranjera de u$s 118.723, tomando el dólar oficial promedio del trimestre.

Si bien el período octubre/diciembre de 2020 constituye el décimo trimestre con resultados negativos, acentuado por la pandemia del COVID-19, mostró la caída más baja en la cantidad de operaciones inmobiliarias respecto a los últimos cinco trimestres.