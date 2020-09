Compartí las noticias de Palermo











Hoy el Día del

» MILONGUERO »

¿Que motiva a el día del milonguero hoy?

el día del milonguero tiene que ser el día que nació Juan Carlos Estévez, Petróleo, el 29 de setiembre, de 1910.

Volviendo al tema del dia del Milonguero, le digo: “Mirá, Oscar, yo soy el milonguero más antiguo, no de guapo, ni de prepo, ni nada, pero la gente no se puede confundir, bailarín es una cosa, bailarín es el del escenario y milonguero somos nosotros que nos criamos en los patios, en los bailes, que son dos bailes totalmente distintos.

Entonces yo quiero que el 29 de setiembre sea el día del milonguero.

Me agarró, me dio la mano y me dijo: “Lampazo, el 29 lo hacemos.”

Yo tengo la filmación, cuando entrego una estatuilla a Petróleo, como condecorándolo.

O sea, que el día del milonguero se hizo en vida de él, no se hizo después de muerto.

Él muere después de ser el homenajeado.

Se me ocurrió a mí porque fue lo más grande que yo he visto