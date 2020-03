Coronavirus: las medidas que adoptó la Ciudad

El jefe de Gobierno sostuvo que por el momento no «existe circulación social del virus», es decir personas contagiadas en el ámbito porteño.

Se prohibirán los recitales y eventos masivos no esenciales en la ciudad de Buenos Aires.

Se cancelarán los eventos típicamente enfocados al turista como los museos o el bus turístico.

Los boliches bailables que sean de más de 40 o 50 personas estarán suspendidos.

La restricción también alcanzará a los casinos.

Por el momento en cuanto a las salas de teatro y cines no se suspenderán y se intentará establecer el sistema de una butaca vacía entre dos personas.

En cuanto a fiestas privadas o casamientos, la recomendación es “que no haya aglomeración de gente.

No habrá público en los partidos de fútbol.

Habrá 100 camas más de cuidados intensivos.

Se convocarán 200 cargos de enfermería que hayan trabajado en el sistema público en los últimos tres años. No se retirarán enfermeros del sistema privado.

Habrá 50 médicos más en terapia intensiva.

Se compraron 80 monitores y respiradores. También 5 ambulancias nuevas para el SAME.

Se reagendará la atención programada en hospitales.

Se confirmó un equipo de acompañamiento psicosocioemocional.

Se harán seguimientos semanales con expertos en salud, en conjunto con Nación y provincia de Buenos Aires.

Se modificará el protocolo de seguimiento.

Pedido a las empresas para que expandan el teletrabajo y suspendan pasantías con público extranjero.

Restricciones para visitas en hogares de tercera edad y campaña especial en centros de tercera edad. Un plan específico para el cuidado de los mayores de 65 años.

Comunicación diaria de toda la información actual.

Por ahora, no se suspenden las clases.