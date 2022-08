Banksy en el Pabellón Frers de La Rural

El británico es el artista callejero anónimo más conocido del momento y su valor se disparó durante la pandemia gracias a las redes sociales.

La salida de la exhibición es justamente por la tienda de regalos, tal como el nombre del documental donde participa el artista, «Exit Through the Gift Shop», disponible en You Tube.

El autor de grafitis, pinturas y serigrafías emplea una forma de comunicación directa, rechazando el sistema y sus reglas: se dirige a su público sin ningún filtro.

«Genius or Vandal?», la muestra dedicada al escurridizo, provocador y misterioso artista británico Banksy, creador de obras cuyo valor se disparó durante la pandemia, de exhibiciones no permitidas y de gran exposición pública a pesar de su anonimato gracias a la difusión en las redes, llegará en agosto a La Rural para que el público argentino conozca, a través de una instalación multimedia, más de setenta obras que incluyen óleos y esténciles sobre hormigón pero también videos y una experiencia de realidad virtual.

Con la producción de Daniel Grinbank, la muestra -inédita en nuestro país pero que ya se presentó en ciudades como Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka, Tokio e Hiroshima- contará con una experiencia de realidad virtual y una instalación multimedia en 360º, en sintonía con las exposiciones que están cambiando la forma de percibir y disfrutar del arte.

Banksy (1974, Inglaterra), el artista callejero anónimo más conocido del momento, inició sus pasos en el movimiento grafitero de adolescente en su ciudad natal, Bristol, con el registro de su firma en trenes y calles en 1993 y a partir del 2001 sus obras de stencil, plasmadas con plantillas y aerosol, ya estaban en todo el país.

De alguna manera, el británico crea textos visuales capaces de informar e inspirar la reflexión sobre lo grandes temas de la actualidad: la guerra, la riqueza y la pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política y el poder y hasta el ambientalismo.

Entre sus obras más conocidas figuran «Niña con balón» («Girl With Balloon»), subastada en octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, que cambió su nombre a «Love is in the Bin» («El amor está en la papelera») cuando intentó destruirse durante la venta. En aquel preciso momento, pasó a ser la primera obra de arte de la historia creada en directo en una subasta.

«Parlamento involucionado» (2009), la pintura de grandes dimensiones donde representa la Cámara de los Comunes invadida por chimpancés, fue subastada en 2019 con un precio récord de 12,1 millones de dólares en Sotheby’s, en medio del debate sobre el Brexit.

Entre las obras que se podrán ver en «Genius or Vandal?» están «Cristo con bolsas de comprar», una obra que se lanzó en 2004 con una edición de 82 copias y que, a pesar de que se convirtió en una imagen de culto, nunca se ha vuelto a imprimir ni reproducir. La obra coquetea con la distorsión del verdadero significado de la Navidad: una fiesta que evoca valores como la misericordia, compasión, perdón que muchas veces se convierte en un día de consumo desenfrenado.

También estará «NOLA» , la abreviatura amable de Nueva Orleans. En 2005, el huracán Katrina llegó a la ciudad y la arrasó. En 2008, cuando el huracán Gustav se acercaba a Nueva Orleans, Banksy pintó quince grafitis en las calles de la ciudad en medio de la evacuación, en los que se reflejaba la incapacidad de la gente para enfrentarse a los desastres naturales. «Nola», «Niña con paraguas» y «Niña en la lluvia» aparecieron por primera vez en el barrio de Marigny de Nueva Orleans.

La muestra incluye más de 70 creaciones, una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y una experiencia de realidad virtual.

«Genius or Vandal?»-producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group- se montará en el Pabellón Frers de La Rural, el mismo en el que actualmente se exhibe la muestra de Vincent Van Gogh que cautiva a los porteños.

«A nivel personal, esta muestra me da una gran ilusión porque Banksy es un artista contemporáneo que por su mensaje siempre me generó una gran empatía. La vi en Madrid, antes de la pandemia, y me encantó. En ese momento yo tenía en ese mismo centro de exhibiciones una muestra de Pink Floyd y empecé a moverme para traerla al país», cuenta Grinbank, también detrás de la muestra inmersiva de Van Gogh, sobre cómo articuló la llegada de Banksy a La Rural.

La instalación cuenta con un certificado COA de autenticidad y el visto bueno del fotógrafo chipriota Steve Lazrides, quien fuera retratista de algunas de las obras callejeras y marchant del británico.

Si no es una puesta inmersiva como la del pintor -que extenderán durante las vacaciones de invierno por su éxito sostenido- sí contará con unos cascos para disfrutar en realidad virtual de la obra en Londres.

Cómo es la muestra de Banksy en la Rural

«¿Genio o Vándalo», dedicada al escurridizo, provocador y misterioso artista británico. Presentada bajo el sello de «muestra no oficial», se trata de una selección completísima, con dosis de humor y contundencia.

Las primeras obras del grafitero anónimo Banksy ya comenzaron a ser emplazadas en La Rural, donde el próximo martes abre a todo público la esperada exposición «¿Genio o Vándalo», dedicada al escurridizo, provocador y misterioso artista británico, una propuesta con un segmento inmersivo que incluye más de 70 obras originales, entre serigrafías, grabados, esculturas, dibujos e instalaciones prestadas por coleccionistas de todo el mundo.

Presentada bajo el sello de «muestra no oficial», se trata de una selección completísima, con dosis de humor y contundencia, con éxito ya probado en otras ciudades del mundo donde la recorrieron un millón de personas, y con todos los condimentos para convertirse -como lo hizo Van Gogh en el mismo recinto a principios de año- en éxito de público: además de las obras originales del grafitero anónimo, habrá recorridos en realidad virtual, varios stencils que salpican las paredes del recorrido, algunas de sus frases más célebres y los highlights de su carrera en pequeño formato.

Los inicios de Banksy en Bristol, lugar en el que se cree que nació, son registrados por la cámara de Steve Lazarides, amigo y socio del artista durante once años, mientras rastrea la escena rave británica, los skaters y artistas callejeros de principios de los 90. Así se puede ver una serie de fotografías donde el artista posa con un libro abierto, justo a la altura de su rostro; apenas se ve algo de su cabellera y su frente.

«Como regla general una exposición comienza con la biografía del artista pero esto no funciona así con Banksy porque nadie sabe quién es», dice el texto de la sala que recibe al espectador. La frase se lee junto a una réplica de su estudio, ese mismo donde él dio una entrevista en la película «Exit through the gift shop» (Salga por la tienda de regalos) que hasta incluye una figura de espaldas (es en verdad un maniquí) con su capucha, tal como suele posar el artista urbano.

Hay también aquí una sala inmersiva, un cubo blanco con cuatro proyectores que proponen música e imágenes envolventes, para comenzar a adentrarse en el universo Banksy, el misterioso artista callejero de origen británico cuya identidad se desconoce, el héroe anónimo y escurridizo, la leyenda urbana, admirada por las grandes estrellas y también por el mercado del arte.

Hay una sala completa dedicada a sus obras que hacen referencia al consumismo, siempre con el humor y el sarcasmo que lo caracterizan: un grupo de nativos, en taparrabos, con sus lanzas en la mano, están por atacar a un conjunto de carritos de supermercado. En otra, algunos famosos personajes de Disney están con los ojos vendados, a punto de ser fusilados. También, un grupo de policías en autos y motos, con sus sirenas, custodian el traslado de una dona glaseada gigante, en una de sus serigrafías enmarcadas.

Si bien Banksy es conocido principalmente como artista callejero que ha dejado su impronta en distintas ciudades del mundo, nunca está de más aclarar que no hay murales en esta muestra, pero sí sus trabajos sobre lienzo, papel, madera, metal y múltiples serigrafías, que él mismo realiza en su estudio y comercializa en subastas y ventas privadas. Incluso, a sus murales más famosos decidió recrearlos en formato edición limitada, como es el caso de «Niña con globo», uno de los puntos fuertes y casi al final del derrotero visual.

Inicialmente, esta composición se creó en 2002 como un mural bajo el Puente de Waterloo, en la zona de Southbank. Simultáneamente apareció en la zona de Shoreditch en la pared de una imprenta, así como en varios otros lugares de la ciudad, donde aún hay se pueden ver en las paredes obras de él. Hay múltiples interpretaciones para esta famosa «Niña con globo»: Que atrapa el globo. Que lo deja ir. Que simboliza la esperanza, o la libertad. Banksy produjo muchas veces esta imagen, sobre lienzo, sobre madera contrachapada y otros materiales, en forma de díptico, así como también es conocida aquella famosa destrucción, en vivo, durante una subasta. La obra se vendió por 1,4 millones de dólares y justo después de que baje el martillo se activó automáticamente una trituradora montada en un marco dorado. Como si esto fuera poco, la trituradora se atascó a la mitad y el globo con forma de corazón quedó intacto. El video de aquel suceso se proyectará también la sala.

«Crisis as usual» (en crisis, como siempre) se lee en un dibujo sobre papel de Banksy, en la sala que da cuenta de que la política es otro de sus tópicos de preocupación. Una brigada de policías armados, parados en hilera, lucen imponentes, temerarios, hasta que se observa su rostro, reemplazado en cada uno por una carita feliz. Cerca, detrás de una vitrina se puede ver un casco oficial, que gira como una bola de boliche. «Los mayores crímenes del mundo no son cometidos por gente que rompe las reglas sino por los que las siguen», se lee estampada en la pared de la sala, frase del propio Banksy.

El recorrido incluye obras destacadas, como la famosa niña de napalm, a los gritos, que camina junto a Ronald McDonald, una joven sonriente, abrazada a una bomba, un hotel real en Palestina, con vista al muro divisorio, donde Banksy estampó por primera vez su lanzador de flores, las tapas que realizó para la banda británica Blur, stencils de ratas -«esos animales capaces de sobrevivir en cualquier situación»- y una suerte de pequeño teatro donde el público podrá relajarse en reposeras para ver un video sobre Dismaland, el lúgubre parque de diversiones que Banksy creó en Bristol.

Desde las trincheras del asfalto, Banksy ha explorado aquellos temas centrales del mundo en el que vivimos: la guerra, la riqueza y pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política, el poder y el medio ambiente.

La exhibición, que ya se presentó en Nueva York, Las Vegas, Bruselas, Madrid, Barcelona, Milan, Lisboa, Tokio, Hong Kong, Osaka, Hiroshima, Moscú y San Petersburgo, cuenta además con una audio guía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que enriquece la experiencia.